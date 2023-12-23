Sally Rooney son kitabının İbranice haklarını siyasi itirazları gerekçe göstererek İsrailli yayıncıya satmayı reddediyor

Yayınevi Modan daha önce Rooney'nin "Normal People" ve "Conversations with Friends" adlı diğer iki romanının İbranice versiyonlarını yayınlamıştı.

Rooney'nin temsilcileri tarafından Salı günü CNN'e gönderilen bir açıklamada yazar, önceki iki romanının İbraniceye çevrilmesinden "gurur duyduğunu" ve son romanının İbranice konuşan okuyuculara sunulmasının "onur verici" olacağını söyledi. Ancak "Güzel Dünya, Neredesin Sen "in çeviri haklarını şimdilik İsrail merkezli bir yayınevine satmamayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Yazar, web sitesine göre "İsrail'in Filistinlilere yönelik baskısına uluslararası desteği sona erdirmek ve İsrail'e uluslararası hukuka uyması için baskı yapmak" için çalışan bir kampanya olan Boykot, Tecrit, Yaptırım hareketini (BDS) desteklemek istediğini söyledi.

Rooney, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından bu yılın başlarında yayınlanan "Bir Eşik Aşıldı: İsrailli Yetkililer ve Apartheid ve Zulüm Suçları" başlıklı raporuna atıfta bulundu.

"İsrail'in en önde gelen insan hakları örgütü B'Tselem tarafından yayınlanan benzer bir raporun hemen ardından gelen bu rapor, Filistinli insan hakları gruplarının uzun zamandır söylediklerini doğruladı: İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı tahakküm ve ayrımcılık sistemi, uluslararası hukuka göre apartheid tanımına uymaktadır," dedi.

Rooney, BDS hareketinin "apartheid sistemine ve diğer ağır insan hakları ihlallerine tepki olarak suç ortağı İsrailli şirket ve kurumlara yönelik ekonomik ve kültürel boykot çağrısında bulunan, Filistinlilerin öncülük ettiği, ırkçılık karşıtı ve şiddet içermeyen bir taban kampanyası" olduğunu söyledi.

Rooney, "Bu kampanya, Güney Afrika'da apartheid'ın sona ermesine yardımcı olan ekonomik ve kültürel boykotu örnek almaktadır," diye ekledi.

"Elbette İsrail dışındaki pek çok devlet de ağır insan hakları ihlallerinden suçludur. Bu durum apartheid'a karşı yürütülen kampanya sırasında Güney Afrika için de geçerliydi. Bu özel durumda, tüm büyük Filistin sendikaları ve yazar sendikaları da dahil olmak üzere Filistin sivil toplumundan gelen çağrıya yanıt veriyorum."

İrlandalı yazarın açıklaması şöyle devam etti: "Herkesin kararıma katılmayacağını biliyorum, ancak mevcut koşullar altında, apartheid ile arasına mesafe koymayan ve Filistin halkının BM tarafından öngörülen haklarını desteklemeyen bir İsrail şirketiyle yeni bir sözleşmeyi kabul etmenin benim için doğru olmayacağını düşünüyorum."

İsrail apartheid etiketini şiddetle reddetmektedir. HRW raporunda yer alan iddiaları "mantıksız ve yanlış" olarak nitelendirdi ve kuruluşun "uzun süredir İsrail karşıtı bir gündemi olduğunun bilindiğini" söyledi.

Rooney, romanın İbranice çeviri haklarının hala mevcut olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer bu hakları BDS hareketinin kurumsal boykot kurallarına uygun bir şekilde satmanın bir yolunu bulabilirsem, bunu yapmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyacağım. Bu arada özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim."

Modan sözcüsü Tali Tchelet Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi "Sally Rooney'nin bir sonraki kitabını İsrail'de İbranice olarak yayınlamayacağına dair bir mesaj aldık. Ne yazık ki bize bir gerekçe gösterilmedi."

Tali, Rooney'nin yayıncısıyla yapılan yazışmaların birkaç ay önce gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

İsrailliler ve Filistinliler arasında bu yaz yaşanan çatışmalar, Kudüs'te Aksa Camii ve çevresinde ve bir grup Filistinli ailenin Yahudi yerleşimci bir örgüt lehine evlerinden atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı Şeyh Cerrah mahallesinde yaşanan çatışmalarla son birkaç yıldır iki taraf arasında yaşanan en kötü şiddet olaylarından birine dönüştü. Gazze merkezli militan grup Hamas, Kudüs'e roket attığında İsrail ordusuyla 11 gün süren bir savaşı tetiklemişti.

Bu, bir ünlünün konuyla ilgili ilk duruşu değil.

Mayıs ayında Rage Against the Machine, Patti Smith ve Pink Floyd'dan Roger Waters, Filistinlilerin haklarını destekleyen ve sanatçıları İsrail'in kültür kurumlarındaki performansları boykot etmeye teşvik eden bir açık mektup yayınlayan yüzlerce müzisyen arasındaydı.

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Kaynak: edition.cnn.com