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Sakatlığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir sahalardan uzak kalan Roger Federer, Mart ayında Doha'da tenise geri dönecek

Menajerinin CNN Sport'a yaptığı açıklamaya göre Roger Federer çifte diz ameliyatının ardından uzun zamandır beklenen tenise dönüşünü Mart ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek bir ATP turnuvasında gerçekleştirecek.

 and  Yaroslav Smith
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Sakatlığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir sahalardan uzak kalan Roger Federer, Mart ayında Doha'da tenise geri dönecek

20 grand slam şampiyonluğu ile İspanyol Rafa Nadal ile aynı seviyede olan 39 yaşındaki Federer, geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiğinden beri rekabetçi bir maç oynamadı.

Avustralya Açık organizatörleri Aralık ayında Federer'in grand slam'in 2021 edisyonunu kaçıracağını duyurdu - İsviçreli oyuncu 1999'daki eleme etkinliğinde kaybettiğinden beri ilk kez ana Melbourne turnuvasında oynamadı.

Katar ExxonMobil Açık 8-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Federer bu turnuvayı 2005, 2006 ve 2011 yıllarında olmak üzere daha önce üç kez kazanmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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