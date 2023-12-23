Sakatlığı bulunan Serena Williams ve Rafael Nadal Avustralya Açık'ta grand slam rekorunu hedefliyor

Bu hafta başında bir otel karantina çalışanına yapılan testin pozitif çıkması oyunun askıya alınmasına ve 500 ila 600 arasında oyuncu, yetkili ve destek personelinin izolasyona tabi tutulmasına neden oldu. O zamandan beri tüm oyuncuların virüs testleri negatif çıktı.

Avustralya Açık Pazartesi günü başladığında, iki oyuncu tarihe geçme şansına sahip olacak: Serena Williams, Margaret Court'un 24 grand slam şampiyonluğu rekorunu egale etmek için mücadelesine devam ederken, Rafael Nadal da Federer'in 20 şampiyonluk sayısını geçebilir.

İkisi de yılın ilk grand slam'ine sorunsuz bir giriş yapamadı.

Nadal bu hafta başında ATP Cup'tan belindeki ağrılar nedeniyle çekilirken, Williams da Yarra Valley Classic yarı finalinden sağ omzundaki sakatlık nedeniyle çıkmak zorunda kaldı. Williams ayrıca Melbourne'da daha geç bir tarihte başlamasının aşil problemini atlatmasına yardımcı olduğunu da itiraf etti.

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Geçtiğimiz yıl, 2006'dan bu yana Williams'ın bir grand slam finaline ulaşamadan geçirdiği ilk yıl oldu. Son büyük zaferi olan 2017 Avustralya Açık'tan bu yana dört kez ikinci oldu.

Williams'ın koçu Patrick Mouratoglou geçen yılın sonlarında CNN'den Christina Macfarlane'e verdiği demeçte, "Grand slam'siz dört yıl uzun bir süre, hatta Serena için pek çok oyuncudan daha uzun bir süre ve bu durumdan kesinlikle memnun değiliz," dedi.

"Daha iyi sonuçlar bekliyorduk ama aynı zamanda durum yeniydi ve ben burada anne olmaktan ve bunun sonuçlarından bahsediyorum.

"Fiziksel olarak geri dönmek bir mücadele oldu. Zaman aldı, muhtemelen beklediğimizden daha fazla zaman aldı, zihinsel olarak da. Bu bulmanız gereken yeni bir denge."

Williams Melbourne'de 23. ve son grand slam şampiyonluğunu kazandığında kızı Olympia'ya hamileydi. Mouratoglou'ya göre annelik Williams'ın önceliklerini yeniden değerlendirmesini sağladı ve sakatlıklarla boğuşsa da kazanma arzusunun her zamanki gibi güçlü olduğunu belirtti.

"Serena'nın çocukluğundan beri hayali grand slam kazanmak" diyor.

OKU: Sakatlığı nedeniyle bir yıldan uzun bir süre sahalardan uzak kalan Federer Mart ayında geri dönecek

"Tüm hayatını grand slam kazanmaya adadı. Hayatı boyunca her gün antrenman sahasına geldi ve bunun için her şeyini verdi. Ve bu muhtemelen onun hayatının projesiydi. Ve hâlâ da öyle. Hâlâ kazanabileceğini düşünüyor.

"Elbette hala eksik olan şeyler var. Aksi takdirde kazanırdı... Ama finalde olduğunuzda, ona dokunuyorsunuz, ona çok yakınsınız, başarmak istiyorsunuz. Onu motive eden de bu."

Williams, birçok grand slam şampiyonu Simona Halep ve Naomi Osaka ile aynı grupta yer almasının ardından ilk turda dünya 51 numarası Laura Siegemund ile karşılaşacak.

Dünya 1 numarası ve ev sahibinin favorisi Ashleigh Barty kuranın zirvesinde yer alırken, Sofia Kenin ilk grand slam unvanını korumaya çalışacak.

Erkekler kurasında Novak Djokovic, sekiz Avustralya Açık şampiyonluğu rekorunu genişletme umuduyla turnuvaya favori olarak giriyor.

17 kez grand slam kazanan Djokovic, son dokuz grand slam turnuvasının beşinden zaferle ayrıldı ve başarılı bir 2020 geçiriyor.

Diğer yarışmacılar arasında geçen yılki ABD Açık'ta ilk büyük şampiyonluğunu elde eden Dominic Thiem, ATP Finalleri galibi Daniil Medvedev ve elbette Melbourne'deki tek zaferini 2009'da kazanan Nadal yer alıyor.

Djokovic kurada Thiem ve Amerika Açık ikincisi Alexander Zverev ile aynı yarıda yer alırken, Nadal Medvedev, Stefanos Tsitsipas veya Andrey Rublev'in zorlu mücadeleleriyle karşılaşabilir.

Federer'in rekorunu kırma ihtimali sorulduğunda İspanyol oyuncu ölçülü davrandı.

Nadal geçen hafta CNN'den Christiane Amanpour'a verdiği demeçte "Tenis kariyerimde hayal ettiğimden çok daha fazlasını yaptım" dedi.

"Bir kez daha kazanmak benim için inanılmaz olurdu. Ancak bunun gelecekteki mutluluğumun anahtarı olmayacağını biliyorum. Bu ekstra bir baskı değil ve bir saplantı da değil.

"Devam ediyorum, kendi bildiğim gibi yapıyorum. Eğer gerçekleşirse, harika, ama gerçekleşmezse, başıma gelen her şeyden çok daha mutluyum."

Avustralya sıkı sınır kontrolleri ve sıkı tecritlerle virüsü kontrol altına almakta başarılı olduğu için Melbourne Park'a her gün 30.000 kadar taraftarın girmesine izin verilecek.

Avustralya Açık ısınma maçlarına doluşan maskesiz kalabalığın görüntüsü, büyük etkinliklerde az sayıda seyirci görmeye alışmış sporseverler için şaşırtıcı oldu.

Victoria eyaleti sağlık bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada 14.612 testte sıfır yerel Covid-19 vakası kaydedildiğini duyurdu.

Bir otel çalışanı için yapılan testin pozitif çıkması, Victoria'da 28 gün boyunca hiçbir toplumsal bulaşma görülmemesine neden oldu.

Oyuncular Melbourne'e vardıklarında sıkı karantina önlemleri tartışmalara yol açtı; bazı oyuncular uçuşlarında yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından iki hafta boyunca otel odalarında tecrit altında tutulurken, diğerlerinin biyo-güvenlikli baloncuklarda antrenman yapmaları için her gün beş saat odalarından çıkmalarına izin verildi.

Organizatörler daha sonra, bazıları karantina süreleri biter bitmez doğrudan antrenmana giden 72 oyuncuyu desteklemek için ısınma programını değiştirdi.

"12:54 - NİHAYET 15 günlük sıkı karantinadan kurtuldum ve tabii ki ilk durağım gece yarısı antrenmanı için Rod Laver Arena!" İngiliz oyuncu Heather Watson sosyal medyada şunları yazdı.

Ayrı bir gönderide ise "Bir geceyi daha otel odasında geçirmek istemiyorum, bu yüzden sanırım bu gece burada uyuyabilirim" diye yazdı.

Uzun süren bir birikimin ardından, ana kura maçlarının nihayet başlaması şüphesiz hem oyuncuları hem de organizatörleri rahatlatacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com