Sakatlanan Kim Clijsters geri dönüşünü askıya aldı, Avustralya Açık'ı kaçıracak

Clijsters dizinden sakatlandı ve iki ay sonra Avustralya Açık'ta yarışamayacağını söyledi.

Dört kez büyükler şampiyonu ve eski dünya 1 numarası Pazartesi günü attığı bir tweet'te "Ocak ayında yarışamayacağıma karar vermek zorunda kaldım" dedi.

"Dizimdeki sakatlık için rehabilitasyon ve tedavi görüyorum. Bu bir aksilik ama sevdiğim oyuna geri dönmeye her zamanki gibi kararlıyım. Tüm desteğiniz ve teşvikiniz için gerçekten minnettarım."

Eylül ayında Clijsters emekliliğine son verdiğini ve 36 yaşında tenise geri döndüğünü açıklamıştı.

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En son 2012 Amerika Açık'ta 29 yaşındayken rekabetçi maçlar oynadı. Emekliliğinin ardından Belçikalı oyuncu 2017 sınıfının bir üyesi olarak Uluslararası Tenis Onur Listesi'ne dahil edildi.

Bu Clijsters'ın spora ikinci geri dönüşü olacak. İlk olarak 2009 yılında WTA'ya başarılı bir dönüş yapan Clijsters, ilk dört grand slam finalini kaybettikten sonra dört büyük şampiyonluğundan üçünü (2009 ve 2010'da ABD Açık ve 2011'de Avustralya Açık) kazanmıştı.

Clijsters 2009'daki Amerika Açık zaferiyle Margaret Court ve Evonne Goolagong'un ardından doğum yaptıktan sonra bir grand slam kazanan üçüncü WTA oyuncusu oldu. Clijsters 14 Şubat 2011'de dünya 1 numarasına geri döndü.

Clijsters, geri dönüş planlarını açıkladığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki dört ay içinde yapmam gereken çok iş olsa da, en büyük motivasyonum kişisel mücadelem - hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi yeniden test etmek istiyorum," dedi.

"36 yaşında emekli olmak için çok genç olduğumu hissediyorum ve bu kadar çok ilham verici sporcu ve anne yarışırken, korta geri dönmek ve üç çocuk sahibi olduktan sonra nelerin mümkün olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

Clijsters WTA'deki ilk maçına 15 yaşında 1999'da Antwerp'te çıktı. İlk büyük turnuvasını 2005 yılında Amerika Açık'ta kazandı. Mayıs 2007'de ABD'li basketbolcu Brian Lynch ile evlenerek ve 2008'de kızı Jada'yı dünyaya getirerek spordan uzaklaştı. Ayrıca Jack (2013 doğumlu) ve Blake (2016 doğumlu) adında iki oğlu vardır.

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Clijsters'ın 41 kariyer tekler şampiyonluğu ve 11 kariyer çiftler şampiyonluğu bulunuyor. Eski bir dünya 1 numarası ve grand slam şampiyonu olan Clijsters'ın sınırsız wild card'a erişimi olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com