Saints'in Katrina sonrası New Orleans'a moral veren koçu Sean Payton görevi bıraktığını açıkladı

58 yaşındaki Payton, 2006 sezonundan önce göreve geldiğinden beri organizasyonda yer alıyordu. Baş antrenör olarak geçirdiği 15 sezonda Saints'i dokuz kez playoff'a taşıdı.

2009'da Saints, dört yıl önceki Katrina Kasırgası'nın yaralarını sarmaya devam eden New Orleans'a 13-3'lük normal sezon derecesi ve ilk ve şimdiye kadarki tek Super Bowl şampiyonluğuna giden yolda enerji verdi.

Payton Salı günü bir basın toplantısında "'Emeklilik' kelimesini sevmiyorum" dedi. "Futbolda bir şeyler yapmak için hala bir vizyonum var. Ve size karşı dürüst olacağım, bu yeniden koçluk yapmak olabilir. ... Ama şu anda kalbimin attığı yer orası değil."

Medyada bir iş bulabileceğine dair haberlere rağmen gazetecilere kariyerinde bir sonraki adımın ne olacağını bilmediğini söyledi.

"Sanırım bunu yapmak isterim. Sanırım bu konuda oldukça iyi olurdum," dedi.

Payton gelmeden önce Saints'in sadece yedi galibiyet sezonu vardı ve 2005'te fırtınadan zarar gören Louisiana Superdome onarım için kapalıyken çeşitli stadyumlarda oynadıkları için 3-13'tü.

Payton Salı günü Saints'in çaylak bir koça ve yeni bir oyun kurucuya (Drew Brees) sahip olduğu ve 10-6 kazandığı bir sonraki sezon hakkında konuştu.

"Başladığımızda hiçbirimizin, ben başladığımda kesinlikle hiçbirimizin, '06 sezonundaki dinamikleri ve Katrina sonrası yaşananları anladığını sanmıyorum. İddia ediyorum ki bu sezon da diğer sezonlar kadar önemliydi."

Saints o sezon playofflara kaldı ama NFC şampiyonluk maçında Bears'a kaybetti. Orta halli iki sezonun ardından New Orleans 2009'a art arda sekiz galibiyetle başladı ve şehir halkı "Who Dat?" tavrını geri kazandı. Takım yoluna devam etti, moralleri yükseltti ve sonunda Vince Lombardi Kupasını kaldırdı.

"Ancak Super Bowl XLIV sadece uzun süredir acı çeken Saints taraftarlarının hayatındaki en büyük an değildi; şehrin Katrina sonrası rönesansında kritik bir dönüm noktasıydı. The Times-Picayune 2017'de Payton'ın hırpalanmış bir kentin havasını geri getirdiğini yazdı.

Payton'ın tartışmaları da yok değildi. Bir NFL soruşturması, takımın 2009, 2010 ve 2011 sezonlarında " aktif bir ödül programı " olduğunu ve rakip oyunculara zarar veren ve onları oyun dışı bırakan vuruşlar için oyunculara "ödül" ödemeleri yapıldığını tespit etti.

Payton 2012 sezonu için uzaklaştırıldı.

Maaş takip sitesi Spotrac'a göre, Saints 2024 yılına kadar Payton'ın sözleşme haklarını elinde tutacak ve başka bir takım Payton'la sözleşme imzalaması halinde New Orleans'a tazminat ödemek zorunda kalacak.

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Kaynak: edition.cnn.com