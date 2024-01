Sağlık uzmanları, 2022'nin yeni bir koronavirüs varyantı riskiyle sona erdiği konusunda uyarıyor

Baltimore'daki Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu 'nda mikrobiyolog ve immünolog olan Andrew Pekosz, Omicron koronavirüs varyantının alt varyantlarının küresel olarak dolaşmaya devam ettiğini ve "Omicron'un virüslerin yaptığı şeyi yaptığını görüyoruz, yani yol boyunca önceki enfeksiyon veya aşılama ile indüklenen bağışıklıktan biraz kaçmasına yardımcı olan mutasyonları alıyor" dedi.

"Bir süredir Omicron evrimi açısından büyük bir sıçrama görmedik" dedi. Ancak "izlemeye devam etmemiz gereken bir aşamaya geliyor."

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Omicron alt varyantları XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 ve XBB neredeyse tüm Covid-19 enfeksiyonlarına neden oluyor.

CDC, bu hafta için XBB.1.5'in ABD'deki vakaların %40,5'ine neden olduğunu, bunu %26,9 ile BQ.1.1; %18,3 ile BQ.1; %3,7 ile BA.5 ve %3,6 ile XBB'nin izlediğini tahmin ediyor.

"COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2, zaman içinde genetik kodunda sürekli olarak değişmekte ve mutasyonlar biriktirmektedir. SARS-CoV-2'nin yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam etmesi bekleniyor," diye yazıyor CDC araştırmacıları veri izleyicilerinde. "Bazı varyantlar ortaya çıkıp kaybolurken, diğerleri ortaya çıkıp yayılmaya devam edecek ve önceki varyantların yerini alabilecektir."

Omicron'un dalları küresel olarak da baskın görünüyor, ancak koronavirüs yayılmaya devam ettikçe - özellikle Pekin'in kısıtlamaları hızla hafifletmesinden sonra Çin'de - şimdi Covid-19 trendlerinin 2023'te nereye gidebileceği ve yeni varyantların ortaya çıkma riski konusunda endişeler var.

Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nde profesör ve Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'nın tıbbi direktörü olan Dr. William Schaffner, "Bu bir endişe kaynağı" dedi. "Ve tabii ki bu durum, CDC'nin kısa bir süre önce Çin'den bu ülkeye gelen kişilerin ülkeye girmeden önce test edilmelerini ve test sonuçlarının negatif çıkmasını zorunlu kılacaklarını duyurmasına yol açtı."

ABD sağlık yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, 5 Ocak'tan itibaren Çin'den gelen yolcuların ülkeye uçmadan önce negatif Covid-19 testi sonucu göstermeleri gerekeceğini duyurdu. Çin'den ABD'ye seyahat edecek yolcuların uçuştan en fazla iki gün önce test yaptırmaları ve uçağa binmeden önce havayolu şirketlerine negatif testin kanıtını sunmaları gerekecek.

Yetkililer ayrıca CDC'nin gezgin bazlı Genomik Gözetim Programını Seattle ve Los Angeles'taki havalimanlarına genişleterek, Çin ve çevresinden yaklaşık 290 haftalık uçuş dahil olmak üzere en az 30 ülkeden yaklaşık 500 haftalık uçuşla katılan toplam havalimanı sayısını yediye çıkardığını duyurdu.

Schaffner, Çin hükümetinin orada gördüğü virüslerin genetik bileşimi hakkında çok fazla bilgi paylaşmadığını söyledi.

"Çin hükümeti bunu yapmadığı için, CDC'nin bu yeni seyahat şartını uygulamaya koymasının ana nedeni buydu. Bu kesinlikle Covid'in Çin'den buraya basit bir şekilde bulaşmasını önlemek için değil. Bizde bol miktarda Covid var. Bu, insanlara bir kova suyu yüzme havuzuna dökmemelerini söylemek gibi bir şey olurdu" dedi. "Bu seyahat testi zorunluluğu, bize biraz zaman kazandırmanın ve Çin'de aniden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda Çin ile aramızda bir tampon oluşturmaya yardımcı olmanın bir yoludur."

ABD'nin aşıları ve antiviralleri güncellemek için "mümkün olduğunca fazla zamana" ihtiyaç duyacağını da sözlerine ekledi.

'Bu gerçekten bir kara delik'

Atlanta'daki Emory Tıp Fakültesi ve Grady Sağlık Sistemi'nin dekan yardımcısı Dr. Carlos Del Rio, ABD'nin yolculara yönelik test zorunluluğunun "biraz zaman kazandıracağını" ancak yeni Covid-19 vakalarının ABD'ye gelmesini ya da yeni varyantların ortaya çıkmasını engellemeyeceğini söyledi.

Seyahat zorunlulukları için "Dürüst olmak gerekirse pek bir fayda göreceğimizi sanmıyorum" dedi. "Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey, Çinlilerin daha fazla şeffaflık göstermesi ve bize tam olarak neler olup bittiğini anlatması ve bu oldukça diplomatik bir karar. Bu diplomasi ile ilgili."

Pekosz, Çin'deki koronavirüslere ilişkin genetik verilerin kamunun erişimine açık olması açısından, "Bu gerçekten bir kara delik" dedi. Bloomberg News ve Financial Times'ın geçen hafta bildirdiğine göre, ülkenin üst düzey sağlık yetkililerinin iç tahminlerine göre, Çin 'de yaklaşık 250 milyon kişi Aralık ayının ilk 20 gününde Covid-19'a yakalanmış olabilir.

Pekosz, "Bana göre asıl endişe verici olan, devam eden enfeksiyonlar ve Çin'de bizim için özellikle endişe verici olabilecek daha fazla varyant üretip üretmedikleri ve insanları uçağa binmeden önce test etmek bu soruya cevap vermeyecektir" dedi.

"Gerçekten ihtiyacımız olan şey, Çin'den seyahat eden bireylerden gelen virüsleri dizileme konusunda çok daha iyi bir iş çıkarmaktır, böylece orada ne tür varyantların dolaştığını anlamamıza yardımcı olabiliriz" dedi ve pandemi boyunca Çinli yetkililerin varyantlarla ilgili verileri konusunda çok şeffaf olmadıklarını ekledi.

Daha fazla yayılma, daha fazla varyant

Bir virüsün sürekli yayılması, varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bir virüs ne kadar çok yayılırsa, o kadar çok mutasyona uğrar.

Pekosz, "Bir varyantın ortaya çıkması için - ve bu sadece Covid için değil, influenza ve diğer birçok virüs için de geçerlidir - en kritik şey, ne kadar çok vakanız olursa, virüsün bağışıklıktan daha etkili bir şekilde kaçma veya daha etkili bir şekilde bulaşma yeteneğine sahip olabilecek mutasyonları biriktirmeye başlama olasılığının o kadar yüksek olmasıdır" dedi.

"Dolayısıyla, Çin'de ortaya çıkmaya başlayan gibi milyonlarca enfeksiyona sahip olacağınız bir durum söz konusu olduğunda, bu enfeksiyonların her biri, virüsün insanları enfekte etmede daha iyi olmasını sağlayabilecek rastgele bir mutasyonu alması için sadece bir ek fırsattır" dedi. "Bunu, Çin nüfusunun optimal aşılardan daha azını kullandığı ve görünüşe göre diğer ülkelerin yaptığı gibi nüfuslarına takviye yapma konusunda iyi olmadığı gerçeğiyle birleştirdiğinizde, bu muhtemelen nüfusta daha düşük miktarda bağışıklık olduğu anlamına gelir."

Çin'deki sağlık yetkilileri, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının grip virüsleri ve koronavirüslerle ilgili verileri paylaşmaları için veri tabanları sağlayan bir girişim olan küresel veri tabanı GISAID'e gönderdikleri koronavirüs genom dizilerinin ve diğer ilgili verilerin sayısını "belirgin bir şekilde artırdı".

Ancak pek çok uzman bunun yeterli olmadığını savunuyor.

GISAID Çarşamba günü CNN'e gönderdiği bir e-postada, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile ülkedeki birkaç bölgesel merkezin "son günlerde alınan örneklerden genom dizisi ve ilgili meta verilerin gönderim sayısını belirgin bir şekilde artırdığını" söyledi.

GISAID'e göre Çin'den gelen genom dizilerinin sayısı Cuma günü itibariyle 1.000'e ulaştı.

GISAID ayrıca, veri tabanındaki 14,4 milyon genomla karşılaştırıldığında, Çin'den gelen dizilerin "Temmuz ve Aralık 2022 arasında dünyanın farklı bölgelerinde görülen ve küresel olarak dolaşımda olduğu bilinen varyantlarla yakından benzerlik gösterdiğini" doğruladı.

GISAID'e göre "Bu son veriler Omicron varyantlarının evriminin anlık bir görüntüsünü sunmakta ve Çin'den en son paylaşılan bu dizilerin bir süredir dolaşımda olan varyantlarla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir."

Gelecekte neler olabilir

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu 'nda epidemiyoloji alanında tıp profesörü ve küresel sağlık programı ICAP'ın kıdemli teknik direktörü olan Dr. Jessica Justman, Covid-19'un şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde nispeten "istikrarlı" bir durumda olduğunu, ancak ülkede hala her gün hastalıkla ilgili yaklaşık 350 ölüm görüldüğünü söyledi.

Covid-19 seviyeleri önceki dalgalanmaların çok altında kalsa da, ABD'nin bazı bölgelerinde trendler yükseliyor, yeni hastane başvuruları geçtiğimiz ay neredeyse %50 arttı ve vaka sayılarının kış tatillerinden sonra artabileceğine dair endişeler artıyor.

Justman, Covid-19'un yayılma riskini azaltmak için yeni yılda insanların Covid-19 aşılarını güncel tutmaya devam etmelerinin önemli olacağını söyledi.

CDC verilerine göre, 5 yaş ve üzeri ABD nüfusunun yalnızca %14,6'sı güncel aşılarını yaptırmış durumda.

"Peki nereye gidiyoruz? Bu beni Çin'e götürüyor," dedi Justman.

"Çin'in şu anda SARS-CoV-2 için dev bir kuluçka makinesi olmasından endişe ediyorum. Çok fazla enfeksiyon ve bununla birlikte yeni varyantların ortaya çıkma potansiyeli var" dedi.

Justman, "2023 yılında endişe verici yeni varyantlara bakacağımızı düşünüyorum" dedi. "Asıl soru şu: Önceki enfeksiyonlardan ve önceki aşılardan sağladığımız korumanın faydasını göremeyeceğimiz kadar ciddi hastalıklara neden olan endişe verici bir varyanta sahip olduğumuz bir noktaya geri dönecek miyiz? ... İyimser olacağım ve o noktaya geri döneceğimizi sanmadığımı söyleyeceğim."

