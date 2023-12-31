Sağlık Bakanı, Kelly Slater'ın aşı olmadan Avustralya'da yarışamayacağını söyledi

Aşı durumunu açıklamayan on bir kez dünya şampiyonu olan Slater, aşısız Sırp'ın Avustralya Açık öncesinde yetkililer tarafından gözaltına alınıp daha sonra sınır dışı edilmesinin ardından tenisin dünya 1 numarası Novak Djokovic 'i savundu.

Nisan ve Mayıs aylarında Victoria ve Batı Avustralya'da iki Dünya Sörf Ligi (WSL) şampiyonası düzenlenmesi planlanıyor. 49 yaşındaki Slater'ın katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Hunt Avustralyalı yayın kuruluşu Channel 9'a verdiği demeçte, "Novak Djokovic vakasında aşı yoksa oyun da yok konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum," dedi.

"Bu oldukça basit bir mesaj, hangi spor dalı olduğu önemli değil, biz eşitiz. Umarım o (Slater) aşı olur ve umarım yarışır."

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WSL yarışmacılar için aşı zorunluluğu getirmedi ancak aşı yaptırmamayı tercih etmeleri halinde "önemli" zorluklarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunarak aşı yaptırmalarını teşvik etti.

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Kaynak: edition.cnn.com