SAG Ödülleri 2019: Kırmızı halıda moda

Ödül sezonu takvimindeki diğer tarihlerden farklı olarak, Screen Actors Guild sadece oyuncuların başarılarını onurlandırıyor (yönetmenler, yazarlar veya yapımların kendileri yerine). Ve uygun bir şekilde, gecenin en önemli ödüllerinden bazılarının adayları modanın ilgi odağı oldu.

Başrol oyuncuları arasında Lady Gaga, uyluk hizasında yırtmaçlı, şık, beyaz Dior couture elbisesiyle dikkat çekti. "Vice "ın yıldızı Amy Adams da yüksek bir yırtmaç tercih ederken, straplez siyah elbisesinin beli ve yakası da dikkat çekiciydi.

Çifte aday Emma Stone altın ve siyah işlemeli şık bir pantolon giyerken, Mary Poppins rolüyle hem başrol oyuncusu hem de "Sessiz Bir Yer" filmindeki rolüyle yardımcı oyuncu olarak aday gösterilen Emily Blunt, geniş fırfır kollu pembe payetli Michael Kors elbisesiyle baş döndürdü.

Gümüş halıyı (ya da kırmızı halının yokluğunu) başka türlü çatışabilecek renkleri sergilemek için bir şans olarak kullanan birkaç yıldızdan biriydi. Rumer Willis, Sandra Oh, Marin Hinkle, Madeline Brewer, Jane Fonda ve Laura Harrier, genellikle göz ardı edilen kırmızı ve pembe tonlarında görünen çok sayıda katılımcı arasındaydı.

Başka yerlerde, Yara Shahidi'nin şeffaf bir tül elbisenin altına giydiği Fendi spandex catsuit'inden "Glow" oyuncusu Betty Gilpin'in metalik gümüş katmanlı elbisesine kadar pek çok hafif dokunuş vardı.

Sonuncusunun rol arkadaşı Shakira Barrera, vücudu saran beyaz bir elbiseye iliştirilmiş Nikaragua bayrağı gibi görünen ve bekleyen kameralar için açtığı şeyle mirasını gösterdi. "Rupaul's Drag Race" yıldızı Shangela Laquifa Wadley ise iki tonlu kabarık prenses elbisesiyle dikkatleri üzerine çekerek gecenin en unutulmaz ve bölücü parçalarından birini giydi.

Tüm bireysel çabalara rağmen, ödül sezonu boyunca kırmızı halıları aydınlatan "Crazy Rich Asians "ın tüm oyuncularına toplu olarak teşekkür etmek gerekir. Filmin Oscar ya da BAFTA'ya aday gösterilmemesiyle birlikte, bu onları son kez toplu halde gördüğümüz an olabilir - ve hayal kırıklığına uğratmadılar.

Özellikle Gemma Chan Oscar de la Renta ile göz kamaştırırken, Michelle Yeoh da Elie Saab imzalı süslü korsajlı ve tüylü etekli elbisesiyle göz kamaştırdı. Başrol oyuncuları Henry Golding ve Harry Shum Jr. sırasıyla altın ve çikolata ceketleriyle törenin en iyi giyinen erkekleri arasındaydı.

Bunun dışında, erkeklerin kadın meslektaşlarına kıyasla nispeten muhafazakâr bir yaklaşım sergiledikleri görüldü. Ancak Michael B. Jordan, ağırbaşlı kruvaze takımının üzerine giydiği parlak renkli çiçekli koşum takımıyla takdiri hak etti. Timothée Chalamet'in geçen ay Altın Küre 'de benzer bir koşum takımıyla (yine Louis Vuitton'dan ama siyah deri) manşetlere çıkmasıyla birlikte, 2019'un en sıra dışı moda trendlerinden birinin doğuşuna tanıklık ediyor olabiliriz.

Gecenin en iyi modalarından bazıları için yukarıdaki galeride ilerleyin. CNN'den Oscar Holland, Stephy Chung ve Natalie Yubas bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com