'Sadece hayatta kalmayı düşünüyordum': Nadia Nadim'in mülteci kampından PSG yıldızlığına uzanan yolculuğu... ve geri dönüşü

Kendisini Portland Thorns, Manchester City ve şu anda Paris Saint-Germain gibi takımlara taşıyan kariyeri boyunca üretken bir golcü olarak tanınsa da, Nadim zamanının çoğunu hayır işleriyle, Birleşmiş Milletler için elçilik çalışmalarıyla ve dil öğrenerek geçiriyor - şu anda dokuz dili akıcı bir şekilde konuşuyor.

Ayrıca, inanılmaz bir şekilde, rekonstrüktif cerrah olmak için eğitim almaya zaman bulmayı başardı ve futboldan emekli olduktan sonra kalifikasyonunu tamamlayacak.

Nadim'in saha dışındaki son projesi, PSG ve dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında spor kulüpleri kurulmasına yardımcı olan bir hayır kurumu olan KLABU ile işbirliği yapması oldu. Bu yeni ortaklığın başlangıçta spor yoluyla 10.000 mülteci çocuğa ulaşması umuluyor.

Bu, Nadim'in kalbine özellikle yakın olan bir amaç. Afganistan'da doğan Nadim, Taliban babasını öldürdüğünde henüz 11 yaşındaydı ve annesi ve dört kız kardeşiyle birlikte komşu Pakistan'dan sahte bir pasaportla kaçmak zorunda kaldı ve sonunda şu anda evim dediği Danimarka'ya ulaştı.

CNN Sport 'a verdiği demeçte, "Düşündüğüm tek şey hayatta kalmak, yani ertesi güne kadar hayatta kalmaktı," diyor. "Sadece bakıyordum: 'Tamam, ne olacak? Şu anda ne oluyor? Ertesi sabaha kadar nasıl hayatta kalabilirim?

"Ve bence bu kamplarda bulunan pek çok insan için durum böyle. Bilirsiniz, anın içindesinizdir ve sonra en iyisini yapmaya çalışırsınız ve sonra hayatta kalmaya ve yarın için en iyisini ummaya çalışırsınız."

Nadim ailesiyle birlikte Danimarka'ya geldiğinde bir mülteci kampında yaşamaya başlamış ve futbola olan sevgisini de burada keşfetmiş.

Nadim, kaldığı yere yakın bir tarlada "yuvarlak bir topla oynayan" başka çocuklar gördüğünü hatırlıyor.

"Şöyle dedim: 'Çok havalı görünüyor, ben de aynısını yapmak istiyorum,' dedim," diyor. "O zamandan beri futbolu hiç bırakmadım ve bakın beni nereye, Paris Saint-Germain'e getirdi."

Nadim'in futbolla ilk tanışmasının bugün oynadığı versiyona pek benzemediğini söylemek yanlış olmaz.

"Başlangıçta biraz daha gayriresmiydi," diye gülüyor. "Herkes etrafta tekmeliyor, herkes birbirini takip ediyordu, herkes herkese karşıydı.

"Ama yavaş yavaş futbolun nasıl oynanması gerektiğini keşfettim çünkü mülteci kampının yakınında bir futbol kulübü vardı ve aslında dizilişler olduğunu ve top dışarıdayken bunu yapmanız gerektiğini görebiliyordum ve sonra yavaş yavaş orada futbolun oynandığı şekilde oynamak istedim."

'Yeniden çocuk olabilirim'

Nadim insanları "meraklı" olarak tanımlıyor ve özellikle çocukların yeni bir şey gördüklerinde onu denemek isteyeceklerine inanıyor. Ona göre mülteci kamplarında büyüyen çocuklara spor yapma fırsatı vermek işte bu yüzden çok önemli.

"Cox's Bazar'da [dünyanın en büyük mülteci kampı] bulunan bir milyon mülteciden - başlatılan bu projeler sayesinde iki, üç, dört futbolcu çıkabileceğini hayal edin," diyor.

Nadim, mülteci kampında kaldığı süreyi "hayatımda geçirdiğim en komik zamanlardan biri" olarak tanımladığında insanların her zaman şaşırdığını söylüyor.

Savaşın parçaladığı Afganistan'dan gelen Nadim gerçek bir çocukluk yaşayamamış ama Danimarka'ya ulaştığında bunun değiştiğini söylüyor.

"Birdenbire spora, okumaya erişimin olduğu bir mülteci kampına geldim ve yeniden çocuk olabileceğimi hissettim," diye hatırlıyor.

"Bu yüzden mülteci kampıyla ilgili gerçekten çok güzel anılarım var. Kulağa garip geldiğini biliyorum, bazı insanlara söylediğimde şöyle diyorlar: 'Oh, ne?' Ama o zamanlar ben de böyle hissediyordum, işte bu yüzden KLABU ve PSG'nin de aynı şeyi yapmaya çalıştığını hissediyorum.

"Zor bir dönem, bir çocuğun içinde bulunabileceği en iyi durum değil ama biz bunu olumlu bir hale getirmeye çalışıyoruz."

Nadim mültecilere ilişkin algının gerçeklerden çok uzak olduğuna inanıyor. Haberlerde evlerinden edilen insanların içinde bulunduğu koşullar gösterilmeye çalışılsa da, izleyenler durumun ciddiyetini anlayamıyor.

Nadim, "Onların durumu sizin hayal edebileceğinizden çok daha kötü," diyor.

KLABU, şu anda dünya çapında 80 milyon mülteci olduğunu, bunun İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en yüksek sayı olduğunu ve bunların neredeyse yarısının çocuk olduğunu söylüyor.

KLABU, Nadim gibi bunların çoğunun "eğitimden ve normal bir çocukluğu oluşturan diğer tüm unsurlardan mahrum bırakıldığını" yazıyor.

Ortaklığın ilk projesi, KLABU ve PSG'nin spor kütüphanesi olarak kullanılacak bir "Kulüp Merkezi" inşa edeceği, kit ve ekipmanlara erişim sağlayacağı ve çocukların katılabileceği antrenman seansları ve turnuvalar sunacağı Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde gerçekleştirilecek.

Nadim projenin mülteci ebeveynlere de yardımcı olmasını umuyor. Ailesinin Danimarka'daki kamptan ayrılmasından bu yana geçen yıllarda, o dönemin annesi için ne kadar zor olduğunu ve belirsiz geleceklerinin "fiziksel olarak zor, ama zihinsel olarak ... çok çok daha zor" olduğunu öğrendi.

Kariyeri sona erdiğinde, Nadim sahadaki başarılarından ziyade insani çalışmalarıyla hatırlanmak istiyor ve bu projede yer almak - kendisi gibi mücadele edenlere yardım etmek - son derece gurur duyduğu bir şey.

Nadim, "Bir insan olarak, bazen kendi vücudunuzda gerçekten deneyimlemediğiniz şeyleri anlamak gerçekten çok zor," diyor.

"İşte bu yüzden ortak noktalarınız olan insanlarla ilişki kurmak daha kolay, çünkü evet, haberleri duyuyoruz, mülteci kamplarında neler olduğuna dair bazı görüntüler görüyoruz ya da iklim değişiklikleri nedeniyle evlerinden olan insanlar, ne derseniz deyin, ama onları gerçekten anlıyor muyuz? Bence gerçekten anlamıyoruz.

"Eğer daha önce bir mülteci kampında bulunduysanız, ne kadar sert bir ortam olduğunu ve ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz. Bunu biliyorum, kendi bedenimle hissettim ama şimdi de gördüm. Kenya'ya, Bangladeş'e, dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan Cox's Bazar'a giderseniz, bunun bir şaka olmadığını görürsünüz.

"Gerçekten çılgınca koşullarda yaşıyorlar ve bu yerlere sporu getirmek, umut getirmek diyorum çünkü belki bir ya da iki saatliğine gerçeklikten kaçışınız ya da kendiniz için bir gelecek yaratma şansınız olabilir, inanılmaz bir şey."

Tarih yazılıyor

Kıyaslandığında önemsiz gibi görünse de Cuma günü Fransa'da kıran kırana geçen bir sezonun doruk noktası ve Nadim ile PSG'nin tarih yazması için bir fırsat olacak.

Lig mücadelesinin son gününe girerken son şampiyon Lyon'a karşı bir puan önde olan PSG, Dijon karşısında alınacak bir galibiyetin kulübe ilk lig şampiyonluğunu kazandıracağını biliyor.

Lyon'un 14 yıllık yerel zirve hakimiyetini sona erdirmek ve son dokuz sezonda sekiz kez ligi ikinci sırada bitirmenin üzüntüsünü sona erdirmek olağanüstü bir başarı olacaktır.

Nadim, "Ben her zaman hayalleri olan bir insanım, biliyorsunuz, PSG ile sözleşme imzalamadan ve PSG'ye taşınmam hakkında konuşmadan önce hayallerimden biri onlarla ligi kazanmaktı," diyor.

"Bu inanılmaz, muhteşem bir gün olurdu ve takım için, kulüp için büyük bir başarı olurdu çünkü uzun zamandır bir şeyin peşindesiniz ve sonunda tekrar çok yaklaştınız.

"Tüm adımları attınız, sadece atmanız gereken son adım bu. Bu gerçekten çok anlamlı olacak. Şu anda en büyük hayallerimden biri bu. Hayallerimin gerçekleştiği anlamına gelecek.

"Lyon'un kadın oyunu için yaptıklarına büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir kulüpler ve çok uzun süredir zirvede yer alıyorlar ama bence şu anda bir dönem değişikliği de yaşanıyor. Fransa milli takımında çok sayıda genç oyuncumuz var ve bence PSG bu takımı Lyon'u tahtından indirecek bir takım haline getirdi.

"Ve eğer istediğimiz buysa, hedefimiz buysa, bunun artık gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com