'Sadece çember yapıyorum': Jimmy Butler 56 sayıyla playoff rekoru kırarken Miami Heat 1 numaralı seri başı Milwaukee Bucks karşısında 3-1 öne geçti

Dördüncü çeyrekte 14 sayı geride olan Heat, Butler'ın önderliğinde geri dönerek evinde coşkulu bir seyirci topluluğu önünde 119-114 galip geldi ve seride 3-1 öne geçerek 1 numaralı seri başı Bucks'ı erken bir elenmenin eşiğine getirdi.

Butler'ın sezon sonrası geldiğinde performansını sürekli yükseltmesi nedeniyle kendisine takılan 'Playoff Jimmy' lakabı sorulduğunda 33 yaşındaki oyuncu "böyle bir şey yok" diye ısrar etti.

"Öyle bir şey değil. Ben sadece çember yapıyorum," diye ekledi.

Butler ayrıca 19'da 28'lik şaheserine dokuz ribaunt, iki asist ve bir blok ekledi. 56 sayısı normal ya da sezon sonrası kişisel kariyerinin en yüksek sayısı ve NBA playoff tarihinin dördüncü en yüksek skor performansı oldu.

Butler normal sezonda 22.9 sayı ortalamasından Heat'in şu ana kadar oynadığı dört playoff maçında 36.5 sayı ortalamasına ulaştı.

ESPN'in haberine göre Butler, "[Playoffların] rekabetçi yönünü seviyorum," dedi. "Burası en iyi oyuncuların ortaya çıktığı ve kendilerini gösterdikleri yer. O en iyi oyunculardan biri olduğumu söylemiyorum; sadece öyle görülmek istiyorum.

"Takımımın kazanması için her şeyi yapmak istiyorum, bu kadrodaki herkesle birlikte. Bence [takım başkanı Pat Riley ve koç Erik Spoelstra'nın] beni burada istemelerinin bir nedeni var. Bunun da o nedenin bir parçası olduğunu hissediyorum."

Geçen sezonu Doğu Konferansı'nda 1 numaralı seri başı olarak tamamlayan Heat, bu yıl istikrar yakalamakta zorlandı ve sezonu sekizinci sırada tamamladı.

Miami bu sezon play-off'lara kalabilmek için iki play-off maçına çıkmak zorunda kaldı ve önce Atlanta Hawks'a yenildi, ardından da Chicago Bulls'u yenerek son play-off sırasını garantiledi.

Heat, geçen yılın Yılın Altıncı Adamı Tyler Herro'yu Birinci Maçta ve Victor Oladipo'yu Üçüncü Maçta sakatlığa kurban verdikten sonra bu playoff serisinde özellikle arka alanda eksik kaldı.

Butler artan iş yükünü dikkat çekici bir şekilde omuzladı ve 56 sayısı daha önce playofflarda sadece Elgin Baylor, Michael Jordan ve Donovan Mitchell tarafından geçilmişti.

ESPN'e göre Pazartesi günkü maçın son beş dakikasında Butler tek başına Bucks'a 13-8 üstünlük sağladı.

Seri beşinci maç için Milwaukee'ye dönüyor ve Bucks sekizinci sıradaki takım tarafından elenen bir numaralı seri başı olma utancından kurtulmayı umuyor.

Diz sakatlığı nedeniyle üçüncü maçı kaçıran Giannis Antetokounmpo'nun da hazır olmasıyla Bucks hala bu durumu tersine çevirebileceğine inanıyor ancak 28 yaşındaki forvetin yetenekleri için bile bu zor bir görev olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com