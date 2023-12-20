Öne çıkan hikayeler

'Saatte 100 mil hızla giden Dodgem'lere karşı saatte 200 mil hızla giden satranç' - Formula E F1'e rakip olabilir mi?

Formula E, motor sporlarının yönetim organı FIA'nın en yeni serisidir

Küresel yarış serisi elektrikli otomobil teknolojisini öne çıkarıyor

Formula E'de bir sezonluk bütçe 3,5 milyon dolarla sınırlandırıldı

Dünyanın ilk tamamen elektrikli yarış serisi olan Formula E, Formula 1'deki benzinli kuzenleri kadar ses getirmiyor ya da hızlı değil belki ama şu anda ikinci sezonunda olan bu yeni seri, yeni nesil motor sporları hayranlarına ilham veriyor.

Peki ikisi hız, kurallar ve drama açısından nasıl karşılaştırılabilir? Konunun iç yüzünü öğrenmek için okumaya devam edin.

BÜTÇEYLE YARIŞMAK

F1 arabaları milyon dolarlık rüya makinelerdir.

Her takım, motor sporlarının yönetim organı FIA tarafından belirlenen teknik düzenlemeleri yorumlamak için küçük bir servet harcıyor.

Eğer Mercedes gibi baskın bir motoru şık bir aerodinamik şasi ve yıldız pilot Lewis Hamilton ile bir araya getirirseniz, bir takım rekabeti gölgede bırakabilir.

Formula E'de kurallar, rekabet ve kesenin ağzı çok daha sıkı.

F1'de bir sezonun en az 44 milyon dolara mal olduğu tahmin edilirken - ve bu en küçük takımlar için - Formula E'nin bütçesi resmi olarak 3,5 milyon dolarla sınırlandırılmıştır.

Her Formula E takımı aynı batarya ve şasi tasarımını kullanıyor, ancak İkinci Sezonda e-motor, invertör ve dişli kutuları etrafında motorlarını geliştirme özgürlüğüne sahipler.

Renault e-dams yarışçısı Sebastien Buemi CNN'e verdiği demeçte "Formula E teknik düzenlemeleri adil bir şekilde açtı" dedi.

"Kurallar yavaş yavaş açılıyor. Bugün önemli olan arka motor ve süspansiyon ama bataryadan çıkan güç herkes için aynı, dolayısıyla takımlar arasında büyük bir performans farkı yaratmak zor."

ELEKTRİK HİSSİ

Elektrikli yarışçılar F1'in motorları gibi kükremek yerine mırıldanıyor - Tamam, eskisi kadar gürültülü olmadıklarını biliyoruz ama ...

Desibel farkına rağmen Buemi, elektrikli bir yarışçının direksiyonundaki hissin, gürültülü F1 akrabalarına şaşırtıcı derecede benzediğini ortaya koyuyor.

Stephane Sarrazin Haziran 2015'te Londra'da Venturi yarış takımı için sürüş yaparken.

Toro Rosso ile üç sezon F1'de yarışan ve halen Red Bull Racing'in yedek pilotu olan Buemi, "İnsanlar elektrikli bir otomobilin ne gibi farkları olduğunu bilmek istiyor ama normal bir tek koltuklu otomobili kullanmak gibi hissettiriyor" diyor.

"Aracın arkasındaki batarya nedeniyle daha fazla ağırlık var, bu da aracın biraz daha fazla kaymasına neden oluyor ama sürüşü tamamen farklı hissettirmiyor.

"Vitesler, frenler, gaz pedalı var; eminim yakın gelecekte tek büyük fark gürültü olacak."

HIZ İHTİYACI

Saf hız söz konusu olduğunda Formula E araçlarının F1 makinelerinden daha az hıza sahip olduğu inkar edilemez.

F1 dünya şampiyonu Hamilton hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde 225 mph (362 kph) hıza ulaştı - geçen sezonki en yüksek hızı - ama bu elektrikli yarışçılarla nasıl karşılaştırılabilir?

Buemi, "Formula E pistleri F1 pistlerinden çok daha kısa, dolayısıyla karşılaştırma yapabileceğimiz tek yer Monako çünkü hem Formula E hem de F1 orada yarışıyor," diyor. "Ancak Formula E, Monako Grand Prix'si ile aynı pisti kullanmıyor.

"Şehir merkezindeki bir ePrix'de en yüksek hızın 134-137 mph (215-220 kph) civarında olduğunu ve F1 araçlarının Monako'da 174 mph'ye (280 kph) ulaştığını biliyoruz. Yani F1 hala biraz daha hızlı.

"Ancak elektrikli otomobil yarışlarının henüz başındayız ve eminim F1'in ulaştığı hızlara daha da yaklaşacağız."

BIR GÜNDE DÖRT SEANS

F1 grand prix'leri Cuma ve Cumartesi günleri antrenman ve sıralama turları, Pazar günü ise yarış gösterisi olmak üzere üç günde gerçekleştirilir.

Formula E ise 45 ve 30 dakikalık iki antrenman seansı, sıralama ve yarışı tek bir günde (Cumartesi) tamamlıyor ve ePrix her zaman yerel saatle 16:00'da başlıyor.

"Her şeyin tek bir günde gerçekleşmesi iyi bir şey," diyor Buemi. "Çok fazla yarış görüyorsunuz ve tam bir gün.

"Biletinizi ödediğinizde de F1'den çok daha ucuza geliyor."

İsviçreli yarışçı doğru söylüyor. Uruguay, Punta de Este'deki son ePrix'de tek günlük bir bilet 18 ila 93 dolar arasındaydı.

Buna karşılık, Avustralya'daki 2016 F1 sezon açılışına genel yetişkin girişi dört gün için 150 dolardan başlıyor ve 3.800 dolara kadar yükseliyor.

Ancak F1'in üç günlük daha yavaş temposu, takımların ve sürücülerin araçlarını ve yarış stratejilerini geliştirmek için zamanları olduğu anlamına geliyor. Pazar günkü yarışta dünya standartlarında bir eğlence sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Formula E'nin hızlı ve öfkeli temposu muhtemelen daha fazla öngörülemezliğe yol açıyor.

"Formula E bir tahmin oyunu," diyor yorumcu Jack Nicholls. "Yarıştan önce gidip takım yöneticileriyle konuşuyorsunuz ve onlar da 'yarış hızımızın ne olacağını bilmiyoruz' diyorlar.

"Verileri toplamak için yeterli zaman yok, bu yüzden çok heyecanlı yarışlar oluyor. F1 saatte 200 mil hızla satranç oynarken Formula E saatte 100 mil hızla dodgems oynuyor."

SOKAKLARDA YARIŞMAK

İtalya'nın ünlü Monza yarış pisti şu anda Formula E yarış araçları için çok uzun.

İtalya'daki Monza, İngiltere'deki Silverstone ve Belçika'daki Spa pisti gibi ikonik motor sporları mekanları rutin olarak F1 yarışlarına ev sahipliği yapıyor ancak bu uzun, yüksek hızlı pistler batarya gücüne dayanan yarışçılar için uygun değil.

Bunun yerine Formula E, Pekin'den Londra'ya kadar büyük küresel şehirlerin kalbindeki sokaklarda yarışıyor.

Daha kısa sokak pistleri aynı zamanda elektrikli otomobilleri kentsel bir ortamda sergiliyor ve yarışları taraftarlara daha yakın hale getiriyor.

Buemi, "Şehirde yaşıyorsanız hiç seyahat etmenize gerek yok," diyor. "Pit şeridine, padoka erişmek ve neredeyse arabalara dokunmak çok kolay."

F1'de yorumculuk da yapan Nicholls, bu deneyimi tarihi formülle karşılaştırıyor: "Bir F1 yarışına gitmek için hacca gitmek zorundasınız, başkentten 60 mil uzağa arabayla ya da otobüs veya trenle gitmek zorundasınız.

"Formula E ile şehir merkezinde olmak inanılmaz. Moskova'da Kremlin'in etrafında yarışmak inanılmazdı ve yarış hafta sonunun atmosferine gerçekten katkıda bulundu.

"Sonuç olarak çok çeşitli bir izleyici kitlesi elde ediyorsunuz; neler olup bittiğini bilen ve buna bayılan insanlar da var, motor sporlarına yeni başlayanlar da."

MÜKEMMEL 10 MU?

F1 2016'da rekor kırarak 21 grand prix'ye hazırlanırken, elektrikli şampiyona bu sezon dünya turunda 10 durak yapacak.

Formula E ikinci sezonda Paris ve Meksika'daki ePrix'lere yenilerini ekledi ve Avustralya ve Afrika'da yapılacak yarışlar için de iddialı planlar var.

Formula E CEO'su Alejandro Agag "Genişlemek istiyoruz ama 21 yarış çok fazla" diyor. "Belki en fazla 16 ya da 18 olabilir."

KURALLAR VE ÖDÜLLER

Dragon Racing Formula E Takımından Jerome D'Ambrosio pit stop yapıyor.

Formula E'deki pit stoplar lastiklerden ziyade araçların değiştirilmesiyle ilgilidir.

Her araç 30 dakikalık batarya gücüyle şarj edilir ve bu nedenle sürücüler ePrix sırasında yaklaşık 50 dakika süren tam şarjlı bir yedek araç için zorunlu bir değişim yapmak zorundadır. Takımların yarış veya sıralama turları sırasında araçlarını şarj etmelerine izin verilmez.

F1'de sürücüler lastik değiştirmek için durmak zorundadır, ancak bu formülde araçlar kaygan lastiklerle çalışırken Formula E araçları hem ıslak hem de kuru koşullara uygun dişlere sahip 18 inç Michelin lastikler kullanmaktadır.

F1 ve Formula E'de aynı sayıda puan dağıtılır; bir zafer sürücüye ve takıma 25 puan kazandırırken, 10. sıra bir puan değerindedir.

Formula E ayrıca pol pozisyonu için üç ekstra puan ve yarış sırasında en hızlı tur için iki puan vererek bir değişiklik ekler.

HAYRAN GÜCÜ

Brabham BT46B "Fan Car" 2001 yılında Goodwood Festival of Speed sırasında sergileniyor.

F1'de taraftar gücü kavramı, Brabham'ın 1978'de kuyruğundaki dev bir vantilatörün yardımıyla piste mükemmel bir şekilde yapışan yarışçısının anılarını canlandırıyor.

Ancak Formula E'de taraftar gücü, spora gönül verenlerden oy kullanmalarını ve favori sürücülerinin aracına yarış sırasında "güç penceresinde" kullanılabilecek 100kJ'lük bir enerji dalgası vermelerini istiyor.

Online oylama her ePrix'den 12 gün önce şampiyonanın web sitesinde ve sosyal medyada hashtag'ler kullanılarak başlıyor.

İkinci Sezonda oylama yarışın bitimine altı dakika kalana kadar devam edecek ve ilk iki yarışa kıyasla oy verenlerin sayısında %800'lük bir artış oldu.

F1'in ünlü taraftar arabası bir zamanlar tekerlekli elektrikli süpürge olarak tanımlanmıştı ancak Formula E'de taraftar gücü daha çok tekerlekli "X-Factor" gibi.

SONRAKİ PARTİ

Formula E'nin ağabeyi F1'den ödünç aldığı önemli bir gelenek var: yarış sonrası parti.

Aslında tüm hafta sonunun büyük bir parti olduğunu söyleyebiliriz, ePrix boyunca bir EJ melodileri döndürüyor.

Nicholls, "Eğlence unsuru Formula E için kesinlikle çok önemli," diyor. "Yarıştan sonra her zaman büyük bir parti oluyor ve bu da olmak isteyeceğiniz bir yer olduğunu hissettiriyor."

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Kaynak: edition.cnn.com