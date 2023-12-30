'Saatli Bomba Y2K' 20. yüzyılın son çılgınlığı etrafındaki medya histerisini ateşliyor

Y2K'nın ortaya çıkardığı korkuların temelinde, çeyrek yüzyıl sonra hala çok canlı olan bir alt akım yatıyordu: Clinton yönetiminin toplum için bir nimet olarak sunduğu ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde o büyük, kabarık bulutlarla ilgili endişelere yol açan teknoloji ve bilgi patlamasıyla ilgili huzursuzluk.

Belgesel, toplumun dayandığı bilgisayar sistemleri tarafından toptan bir "erime" beklentisiyle uygarlığın sonuna hazırlanan insanlarla açılıyor. Hatta "Star Trek "in Leonard Nimoy'unun "Y2K Aile Hayatta Kalma Rehberi" başlıklı özel bir programda bu konuda endişeli (ve mantıklı) konuştuğu bir klip bile var.

Belgeselin de açıkça ortaya koyduğu gibi, endişelenmek için hiçbir neden yoktu, sadece çoğu zaman olduğu gibi, tepkilerin çoğu hızla aşırı tepkilere dönüştü, bu da ölçülü analizleri bilim kurgu ve şarlatanlardan ayırmayı zorlaştırdı.

Alarm zilleri doğal olarak silah satışlarında bir artışa neden oldu, ancak bilimsel ve teknik Cassandralar, korkuları İncil'deki kehanetle renklenenlerle iç içe geçti ve karıştı. Hükümet böyle bir felaketi önlemek için çalıştığını kabul etse de, görüntüler kıyamet tellallarının ve korkunç tahminlerde bulunanların dinlenmesine büyük ilgi duyulduğunu, bilgisayar uzmanı Peter de Jager gibi birinin bir tür ünlüye dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor (ruhuna uygun olarak, de Jager, röportajcısının da belirttiği gibi, bir gösteriye Y2K kravatı takarak katılıyor).

Diğer şeylerin yanı sıra, "Saatli Bomba", en ciyaklayan tekerleğin yağ (ve yayın süresi) aldığı bir medya kültüründe, en kışkırtıcı terimlerle ağlayan kurtları platformlaştırma konusunda çok az dikkat gösterildiği ve bariz bir şekilde yanlış olmanın gerçek bir cezası olmadığı konusunda ikna edici bir durum ortaya koyuyor. Yeni milenyumun esasen olaysız bir şekilde başlamasını karşılayan rahatlama ve coşkunun ardından, geriye dönüp bakıldığında aptal görünenler için bile hayat devam ediyordu.

Yönetmenler Brian Becker ve Marley McDonald, de Jager ile yapılan bir röportaj da dahil olmak üzere o döneme ait birkaç maç sonrası röportajına yer veriyor, ancak "Saatli Bomba "nın en büyük kör noktası burada bulunabilir. Bir kuşak sonra, sözde uzmanlardan kıyamet günü hazırlayıcılarının erken bir yinelemesine kadar bazı insanlarla görüşüp kendilerini açıklamak, sadece o anın saçmalıklarını daha iyi bir bağlama oturtmak için bile ilginç olurdu.

Bu gözden kaçmayı bir kenara bırakırsak, "Saatli Bomba Y2K" yine de o eski dönemin aşırılıklarını doğrudan günümüze bağlayacak şekilde anlatıyor ve 20. yüzyılın son çılgınlığından süzülen medya çılgınlıklarının nasıl gerçekleştiğine dair bir tat sunuyor. Bu konuşan kafaların ve erzak istifleyen insanların çoğu şu anda aptalca görünüyorsa, zeki bir film yapımcısı 2048 dolaylarındaki şu anın saçmalıklarını gözden geçirmeye karar verdiğinde insanların ne kadar gülünç görüneceğini hayal edin.

"Time Bomb Y2K" 30 Aralık saat 22:00'de, CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir birimi olan HBO'da gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com