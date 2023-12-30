Ryder Kupası: İyi, kötü ve çirkin

ABD ve Avrupa arasında iki yılda bir düzenlenen Ryder Kupası, oyundan çok pandomim, resitalden çok rock konseridir.

Golfün saçlarını dökme, havasız imajını bir kenara bırakma ve stadyum sporlarının şamatasını kucaklama şansıdır. Maç oyununda karşı karşıya gelen 12 kişilik iki takım, vuruşları saymak yerine delikleri kazanıyor. Renkli, gürültülü, şamatalı, tutkulu.

Anlamsız mı? Zerre kadar değil. Bu son derece ciddi. Avrupalı oyuncular 1979'da Büyük Britanya ve İrlanda'yı desteklemek için oyuna dahil olduklarından bu yana, sinir bozucu spor dramını ve yoğun duyguları temsil eder hale geldi.

Yeniden dirilen ABD son şampiyon ama 1993'ten beri Avrupa'da kazanamıyor. Avrupa ise 2010'dan itibaren üçü üst üste olmak üzere son sekiz turnuvanın altısını kazandı. Rekabet ateş hattında. Ve işte o zaman işler çirkinleşebilir.

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Her şey "sahte savaş" ile başlıyor.

Bu ay Paris'in dışındaki Le Golf National'da düzenlenen etkinlik için bu, ABD'nin 2016'da Hazeltine'de kazandığı zaferden kısa bir süre sonra Amerikalı Jim Furyk ve Danimarkalı Thomas Bjorn'un kaptan olarak seçildiği anda başladı.

Daha ilk aşamalarda bile kaptan mikroskop altındadır. Her söz, her hareket taraftarlar ve medya tarafından incelenir. Kaptan yardımcılarının atanmasından, sekiz otomatik elemeyi tamamlamak için dört wildcard seçimine kadar, kaptanlar kampanyaları şekillenirken ikinci kez değerlendirilirler.

Jokerler üzerine tartışmalar etkinlikten uzun süre sonra bile devam edebilir. Savaşta kendini kanıtlamış veteranları mı yoksa formda ama denenmemiş çaylakları mı seçersiniz? Furyk bir karışım seçti, Bjorn ise eski kafaları tercih etti.

Kaptanın rolüne ilişkin görüşler önemli bir stratejik komutandan nutuk atan bir figürana kadar çeşitlilik gösteriyor, ancak sahte savaş eğlencesi için mükemmel bir folyo sunuyor.

Kanıt Le Pudding'de olacak.

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'Kutsal Çim'

Ryder Cup haftası Salı günü Paris'te takımların antrenman için sahaya çıkmasıyla ciddi bir şekilde başlayacak. Kaptanlar, kaptan yardımcıları ve kıdemli oyuncular Cuma ve Cumartesi günlerinin açılış dört seansı için eşleşmeleri belirleyecek.

Kimya çok önemli. Yıllar boyunca bazı iyi, bazı kötü ve bazı çirkin eşleşmeler oldu. İspanyol Seve Ballesteros ve Jose Maria Olazabal birlikte oynadıkları 15 maçta 11 galibiyet ve iki beraberlikle standardı belirlediler.

Tiger Woods ve Phil Mickelson'ın 2004'te soğuk savaşlarının doruğundayken eşleşmeleri her zaman bunun nasıl yapılmaması gerektiği konusunda örnek gösterilir.

Savaştan önce kamp kuran bir ortaçağ ordusu gibi, iki takım da kulüp binasının ayrı bölümlerinde renklerini sergiler. "Takım odası" kutsal bir alan haline gelir. Burası oyuncuların, yardımcıların, eşlerin, kız arkadaşların ve takılanların takıldığı yerdir.

Motive edici sözlerle, geçmiş zaferlerin resim ve videolarıyla süslenir ve her türlü konforla donatılır. ABD için bu genellikle ping pong etrafında dönüyor. Kaptan yardımcısı Matt Kuchar'ın kral olduğu söyleniyor, ancak çaylak Bryson DeChambeau genç taklitçi olduğunu iddia ediyor ve yeni bir "raket" satın aldı.

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Çarşamba da benzer bir yol izliyor. Antrenman, spekülasyon, dedikodu, entrika.

Takım toplantılarında heyecan verici konuşmalar yapan ünlü isimler hakkında hikayeler sızar. Hasta ikon Ballesteros'un 2010'da Celtic Manor'da İspanya'daki evinden hoparlörle konuştuğunu ya da Manchester United'ın eski menajeri Sir Alex Ferguson'un Gleneagles'da Avrupa'ya seslendiğini veya dönemin Teksas valisi George W. Bush'un 1999'da Brookline'da ABD'nin ünlü geri dönüşünün arifesinde Alamo ruhunu çağrıştırdığını düşünün.

Beklenti artar, zırhtaki çatlaklar araştırılır.

Nick Faldo 2008 yılında sözde eşleşme listesinin bir fotoğrafı nedeniyle töhmet altında kalmıştı. Bunun takımının sandviç siparişleri olduğunu iddia etmişti. ABD 1-up mı? 2010'da yağmurdan ıslanan Celtic Manor'da ABD'nin su geçirmez kıyafetleri sızdırdı ve daha fazlasını satın alması için bir yardımcı gönderildi. Avrupa 1-up mı? Bunların hepsi iyi şakalar ve haber yapacak gerçek bir aksiyon olmadığı için medya bunları kucaklıyor.

Ryder Cup 2018: Fotoğraflarla Avrupa takımı

Sahte savaş Perşembe günkü açılış töreninde, pahalı giysiler içindeki eşlerinin eşlik ettiği takım elbiseli oyuncular sahneye çıktığında ve kaptanlar Cuma günkü ilk eşleşmelerini açıkladıkları merakla beklenen konuşmalarını yaptıklarında doruk noktasına ulaşır.

Sözleri, vücut dilleri, seçimleri - hatta ayakkabılarındaki parlaklık bile - incelenir ve kehanet olarak kullanılır.

Avrupa'nın 2002 kaptanı Sam Torrance, doğru konuşabilmek için etkinlikten aylar önce garajında kurduğu kürsüde pratik yaptı. Faldo, 2008'de Valhalla'da bazı oyuncularının isimlerini yanlış söyleyerek Avrupa'nın geri adım atmasına neden olmuştu.

Cuma gününün şafağının huzurunu bozan ilk tişört tribünleri, erkenci taraftarların seslerini ısıtmasıyla çıtırdıyor ve köpürüyor.

Stadyum atmosferi, tezahüratlar, şarkılar, şakalar ve ileri geri zıplayan tek satırlık sözlerle golfte başka hiçbir şeye benzemez hale geldi. Le Golf National'daki tribünler gökdelenlere benziyor.

Mickelson bunu "oyundaki en büyük deneyimlerden biri" olarak adlandırırken, Jordan Spieth o kadar etkilendi ki evi için Gleneagles'daki ilk vuruş sahnesinin bir resmini yaptırdı.

Torrance, "Bu, baba olmayan birine baba olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak gibi bir şey," dedi. "Bunu açıklayamazsınız."

İlk dört maçın başlama vuruşları yapıldıktan sonra etkinlik 100 mil hızla ilerliyor. Artık her şey skorbordun rengiyle ilgili. Mavi Avrupa'nın, kırmızı ABD'nin önde olduğu anlamına geliyor. Momentum bir o yana bir bu yana sallanıyor. Puttlar düşerken ya da düşmezken kükremeler el bombası gibi patlıyor.

Sahada sadece dört maç olduğu için kalabalık konsantre, atmosfer yoğun. Çoğunlukla iyi huyludur, ancak alkol çekingenliği ortadan kaldırır ve küçük bir azınlıkta küfürler çirkinleşebilir.

Brookline'da Colin Montgomerie'nin babası maçlarını takip etmeyi bırakmak zorunda kaldı çünkü küfürler çok kötüydü. Rory McIlroy 2016'da Hazeltine'da hedef alındı ve kaba bir tacizciyi dışarı attırdı.

İplerin içinde de işler kızışabilir. Yine de Paul Azinger ve Seve Ballesteros arasındaki her tartışmaya; ya da 1991'de Kiawah Adası'ndaki kötü huylu "Kıyıda Savaş" sırasında ABD'li oyuncuların Avrupalıları askeri şapkalarla rütbelendirmesine; ya da Justin Leonard "Brookline Savaşı "nda zafer kazandığında Amerikan takım üyelerinin yeşil alanı erken işgal etmesine karşılık, sayısız ciddiyet ve sportmenlik anı vardır.

Boo Weekley'in Valhalla'da sürücüsünü fairway'de bir at gibi sürmesi ya da Mickelson'ın Medinah'daki savaşın sıcağında rakibi Justin Rose'a baş parmağıyla onay vermesi veya Reed ve Rory McIlroy'un Hazeltine'deki çalkantılı bir düellonun ortasında yumruk tokuşturup birbirlerinin sırtını sıvazlamaları gibi.

İkinci bir

Cumartesi günü de aynı düzende oynanacak, dört topu dört takım takip edecek. 12 kişiden bazıları her seansta oynayacak, bazıları ise dinlenecek. Bazıları dışarıda bırakıldıkları için mutsuz ve işler yolunda gitmezse bunu yakıt olarak kullanacaklar.

Cumartesi gününün sonundaki skor Pazar günkü tekler stratejisi için çok önemli. Ancak bu her zaman net değildir. ABD ve Avrupa'nın sırasıyla 10-6 geriden gelerek yürekleri ağızlara getiren efsanevi galibiyetlere imza attığı Brookline ve Medinah maçları bu konuda bir mihenk taşı.

Çok tartışılan tekler sıralaması - kimin ne zaman çıkacağı - bir maç kazandırıcı ya da kaptanı dövmek için bir sopa olabilir. Kazanmak için sihirli sayı 14,5 puandır. Defans oyuncusu için 14 puan kupayı kazandırır.

Peki hızlı bir başlangıç yapmak için üst sırayı en iyi oyuncularınızla mı dolduracaksınız? Yoksa iş başa düşerse diye yıldızlarınızı sahaya mı yayarsınız?

Hepsi denendi ve her iki şekilde de sonuçlandı. Kazanırsanız, bir dahisinizdir. Kaybederseniz, çuvallarsınız. İkincisi yoktur.

Müsabaka sonrası basın toplantıları, çoğunlukla ukala kazananlar tarafından tüketilen bir ruh ve üzüntü çalışmasıdır.

O dört metrelik atış 16'da neden düşmedi? Genellikle ciddi suçlamalar bir süre ortaya çıkmaz, ancak bazen Mickelson'ın 2014'te Gleneagles'da kaptan Tom Watson'ı alenen eleştirmesi gibi anlık bir bomba patlar.

Tüm yönetim diline ve titiz planlamasına rağmen Paul McGinley'nin yaklaşımı Watson'ın eski usul otokrasisinden daha mı iyiydi, yoksa oyuncuları sadece daha mı fazla vuruş yapıyordu? Davis Love, Darren Clarke'tan daha mı zeki çünkü onun takımı iki yıl önce 17-11'lik bir yenilgi aldı? Şu ana kadar kim üstün, Furyk mi Bjorn mu?

Tüm bunlar sahte savaş için mükemmel bir yem ve Ryder Cup'ın bir keşif olmaya devam etmesinin bir başka nedeni.

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Kaynak: edition.cnn.com