Ryder Kupası: Avrupa, ABD'nin tek bir maç kazanmasını engellemek ve ilk gün liderliğini ele geçirmek için son sihri yarattı

Sabahki dörtlü turnuvada konuk takımı süpüren ev sahibi takım, kapanış dörtlü turnuvasındaki olağanüstü son vuruşlarıyla ABD takımının turnuvanın 44 yıllık tarihinde ilk kez bir günde tek bir maç kazanmasını engelledi ve hafta sonuna 6,5-1,5'luk bir üstünlükle girdi.

Jon Rahm, Nicolai Højgaard ile birlikte dünya 1 numarası Scottie Scheffler ve Brooks Koepka'ya karşı destansı bir mücadelede beraberliği sağlamak için son üç çukurdaki ikinci kartalıyla bitirdi; Viktor Hovland'ın Tyrrell Hatton ile Justin Thomas ve Jordan Spieth'e karşı eşleşmesini yarıya indirmeye yardımcı olmak için 26 fitlik çarpıcı bir vuruş yapmasından birkaç dakika sonra.

Matt Fitzpatrick ve Rory McIlroy'un Collin Morikawa ve Xander Schauffele'i 5&3 (bitime üç çukur kala beş çukur önde) kolayca elemek için üst üste altı çukur kazanmasına rağmen, Max Homa ve Wyndham Clark 17. çukura Justin Rose ve Robert MacIntyre karşısında iki çukur farkla yaklaştığında ABD Takımı Cuma gününü ilk galibiyetiyle bitirecek gibi görünüyordu.

Ancak ABD kaptanı Zach Johnson ve ekibi için son bir engel daha vardı; Rose rakibinin hatalarından sonuna kadar yararlanarak beklenmedik bir yarım puan daha çaldı ve takım arkadaşları ile taraftarları 18. green'de çılgına çevirdi.

Kaptan Luke Donald'ın takımının elde ettiği beş puanlık avantaj, Ryder Cup tarihinde açılış turunun ardından elde edilen en yüksek farka işaret ediyor ve sırasıyla 2004 ve 1975 yıllarında Avrupa ve ABD tarafından kırılan rekorları egale ediyor.

Kupayı garantilemek için son 20 maçtan sadece sekiz puan almaları ve iki yıl önce Whistling Straits'te aldıkları 19-9'luk tarihi yenilgi farkını yakalamak için dört buçuk puan daha almaları gerekiyor.

Avrupa topraklarında 30 yıldır galibiyeti bulunmayan ABD takımı, Pazar günü bu seriye son vermek istiyorsa kükreyen bir tepkiye ihtiyaç duyacak. Son şampiyon olarak kupayı korumak için toplam 14,5 puana ihtiyaçları var.

Cumartesi günü, Cuma günkü formatın tekrarı uygulanacak ve sabahki dörtlü seans saat 1:35 ET'de (6:35 BST) başlayacak.

Rahm ne diyeceğini şaşırdı

Amerikalıların Cuma günkü maçta nihayet öne geçmesi altı buçuk saat sürdü ve bu bile 15 dakikadan az sürdü.

Thomas'ın dördüncü vuruştaki birdie'si, Avrupa'nın bir Ryder Cup'ta ilk kez açılış seansını süpürdüğü sabah dörtlüsündeki korkunç başlangıcın ardından skor tabelasına biraz kırmızı renk verdi.

Amerikalılar nihayet ayaklarının üzerinde durmaya başladığında bile ev sahibi ekip seviyesini yükseltti. Scheffler, Rahm'ın 16. delikteki muhteşem kartal vuruşuna 17. delikte muhteşem bir kuş vuruşuyla karşılık vererek bir delik öne geçti, ancak İspanyol oyuncu sonda bir kartal vuruşuyla bir şekilde geri döndü.

Etrafında kargaşa sürerken Rahm'ın tepkisi her şeyi anlatıyordu. Masters şampiyonu öylece hareketsiz durdu, yüzü şaşkınlık ve baş döndürücü bir sevincin karışımıydı. Kısa bir süre sonra kendisiyle yapılan röportajda hala kelime bulmakta zorlanıyordu.

"Bilmiyorum. Bilmiyorum," dedi Rahm.

"O anın niyeti ve ardından bir şeylerin gerçekleşmesi gerçekten eşsiz. Nicolai'nin hakkını vermeliyim çünkü burada, 18. green'de, bana temelde vuruş yapma özgürlüğü verdi ve bana bir vuruş yapmamı, onu yapmaya çalışmamı söyledi."

18. green'deki kalabalığın, Hovland'ın birkaç dakika önceki hançerinden sonra nefeslerini tutacak zamanları bile olmamıştı; Norveçli oyuncunun topu kupaya girecek kadar güçlü vurmuştu.

Hovland gülerek "Topun içeri girme zamanı gelmişti!" dedi.

Bu sezon PGA Tour'daki form mücadelesi göz önüne alındığında tartışmalı bir kaptan seçimi olan Thomas, daha sonra deliğe sokmak ve takımının daha da geriye düşmesini engellemek için sinirlerine hakim oldu.

"Çok kötü oldu. İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı ama neyse ki önümüzde daha çok golf var," dedi Thomas.

"Gidip biraz uyuyacağız, yeniden toparlanacağız ve yarın mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışacağız."

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Kaynak: edition.cnn.com