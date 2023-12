Ryan Gosling Noel için tam zamanında bize daha fazla Ken sunuyor

Ryan Gosling ve "Barbie: The Album" yapımcısı Mark Ronson, gişe rekorları kıran filmin hit melodisi "I'm Just Ken "i, şarkının üç yeni versiyonunu içeren "Ken The EP" için yeniden yorumladı: "Merry Kristmas Barbie" başlıklı bir tatil versiyonu, doğal olarak "In My Feelings Acoustic" başlıklı bir akustik versiyon ve şarkının bir dans yorumu olan "Purple Disco Machine Cover". (Neden "Pink Disco?" değil?)

İkili 18 Aralık'ta birlikte stüdyoda Noel Baba şapkaları takarak yeni müziğin tanıtımını yapmıştı.

Şarkının videosunda Ronson'ın neden daha fazla "Ken" şarkısı yapma gereği duyduğu anlatılırken, Gosling tatil için dekore edilmiş bir stüdyoda şarkı söylemek için Ken karakterine geri dönüyor.

"Barbie" 2024 Altın Küre Ödülleri'nde 10 dalda adaylık elde ederken, Gosling de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

"I'm Just Ken" ise bir sinema filmi için en iyi orijinal şarkı dalında aday gösterildi. Orijinal kayıt şimdiden Gosling'e ilk Billboard Hot 100 hitini kazandırdı.

Şarkının prodüktörlüğünü Ronson, ortak yazar Andrew Wyatt ve Guns N' Roses gitaristi Slash ile birlikte üstlendi.

