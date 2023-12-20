içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Ryan Gosling Noel için tam zamanında bize daha fazla Ken sunuyor

Noel Kenergized oldu.

 and  Hanna Hofmann
1 dakikada okunur
Warner Bros Pictures'ın "Barbie" filminde Barbie rolünde Margot Robbie ve Ken rolünde Ryan Gosling..aussiedlerbote.de
Warner Bros Pictures'ın "Barbie" filminde Barbie rolünde Margot Robbie ve Ken rolünde Ryan Gosling..aussiedlerbote.de

Ryan Gosling Noel için tam zamanında bize daha fazla Ken sunuyor

Ryan Gosling ve "Barbie: The Album" yapımcısı Mark Ronson, gişe rekorları kıran filmin hit melodisi "I'm Just Ken "i, şarkının üç yeni versiyonunu içeren "Ken The EP" için yeniden yorumladı: "Merry Kristmas Barbie" başlıklı bir tatil versiyonu, doğal olarak "In My Feelings Acoustic" başlıklı bir akustik versiyon ve şarkının bir dans yorumu olan "Purple Disco Machine Cover". (Neden "Pink Disco?" değil?)

İkili 18 Aralık'ta birlikte stüdyoda Noel Baba şapkaları takarak yeni müziğin tanıtımını yapmıştı.

Şarkının videosunda Ronson'ın neden daha fazla "Ken" şarkısı yapma gereği duyduğu anlatılırken, Gosling tatil için dekore edilmiş bir stüdyoda şarkı söylemek için Ken karakterine geri dönüyor.

"Barbie" 2024 Altın Küre Ödülleri'nde 10 dalda adaylık elde ederken, Gosling de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

"I'm Just Ken" ise bir sinema filmi için en iyi orijinal şarkı dalında aday gösterildi. Orijinal kayıt şimdiden Gosling'e ilk Billboard Hot 100 hitini kazandırdı.

Şarkının prodüktörlüğünü Ronson, ortak yazar Andrew Wyatt ve Guns N' Roses gitaristi Slash ile birlikte üstlendi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Glen Powell ve Sydney Sweeney "Anyone But You" filminde başrolde..aussiedlerbote.de
Toplum

Sydney Sweeney ve Glen Powell 'Anyone But You'da basit bir güneş ve eğlence romantik komedisini ısıtıyor

"Anyone But You", romantik komedilerin bir alt türüne katılıyor; buradaki zorluk çifti bir araya getirmekten çok, onları ayrı tutmanın yaratıcı yollarını bulmak. Avustralya'da geçen bu güneşli eğlence (çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor), senaryo ara sıra aynı şeyi yapsa da alıştırmanın...

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık
Chris Rock'ın 2022'de Netflix'te Cumartesi günü yayınlanacak yeni bir stand-up gösterisi var..aussiedlerbote.de
Toplum

Chris Rock beş kez o şeyi yüksek sesle söyledi

"Saturday Night Live "daki ilk günlerinden ilk standup gösterisi "Bring the Pain "e ve sonrasında Netflix'teki tarih yaratan canlı etkinliğine kadar Chris Rock'ın komedisi otuz yılı aşkın bir süredir popüler kültürü şekillendiriyor.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu