Rusya ve ABD Billie Jean King Kupası yarı final karşılaşmasına hazırlanıyor

Anastasia Pavlyuchenkova Çarşamba günü Alize Cornet'i yenerek bir set geriden geldi ve Rusya Tenis Federasyonu'nun son şampiyon Fransa'yı devirerek 2015'ten bu yana ilk kez Billie Jean King Kupası yarı finallerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Ruslar, Prag'daki O2 Arena'da günün diğer karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek C Grubunda ilk sırayı alan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

Prag'daki beş oyuncusu dünyanın en iyi 40 oyuncusu arasında yer alan RTF takımının, açılış maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ettikten sonra A Grubundaki ikinci tur karşılaşmasında sadece bir maç kazanması gerekiyordu.

Ekaterina Alexandrova ilk maçı Clara Burel'e kaybedince, 12. sıradaki Rus Pavlyuchenkova'nın kaderini çiftlere bırakmamak için 59. sıradaki Cornet'yi yenmesi gerekiyordu.

Cornet açılış setini kazanmak için büyük vuruş yapan Rus'a karşı yürek gösterdi ancak Pavlyuchenkova zorlu bir maçı 5-7 6-4 6-2 kazanmak için ekstra bir vites ve daha fazla güç buldu.

Pavlyuchenkova karar setinde Cornet'nin servisini üç kez kırdı ve takım arkadaşı Daria Kasatkina ile kortta bir jig yapmadan önce kusursuz bir drop voleyle ilk maç puanını çevirdi.

Pavlyuchenkova gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda gerçekten çok yorgunum çünkü orada fiziksel ve duygusal olarak her şeyimi ortaya koydum," dedi.

"Maçtan önce kendimi pek iyi hissetmiyordum ve ilk sette nedense biraz yavaştım... ama sonunda inanılmaz bir enerji buldum ve o havaya girdim."

Burel ve Cornet, en azından Fransa'nın beraberliği kazanmasına yardımcı olmak umuduyla çiftler için korta geri döndü ancak Rus Liudmila Samsonova ve Veronika Kudermetova çifti 6-2 6-1'lik galibiyetle onları tamamen geride bıraktı.

Turnuvanın yeni formatına göre 12 takım dört gruba ayrıldı ve grup birincileri Cuma günü yarı finallere, Cumartesi günü de finale yükselecek.

18 kez şampiyon olan Amerika Birleşik Devletleri, açılış maçında Slovakya'ya kaybettikten sonra baskı altındaydı ve İspanya karşısında sadece ikna edici bir galibiyetin yeterli olacağını biliyordu.

Sloane Stephens, Nuria Parrizas Diaz karşısında 6-4 6-4'lük bir galibiyetle açılışı yaptı ve ardından Danielle Collins, Sara Sorribes Tormo'yu sadece bir oyun kaybıyla devirerek eşitliği sağladı.

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İspanyol çift Aliona Bolsova ve Rebeka Masarova'nın Caroline Dolehide ve Coco Vandeweghewas karşısında aldıkları tek setlik galibiyet, Kathy Rinaldi'nin ABD'sinin set kazanma-kaybetme yüzdesindeki üstünlüğüyle grup birinciliğini garantilemesi nedeniyle tamamen akademikti.

Eski Fed Kupası'nı 2004-2008 yılları arasında dört kez kazanan Rusya, Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Perşembe günkü karşılaşmalarla grup maçları sona ererken Avustralya B Grubunda Belarus ile, İsviçre ise D Grubunda ev sahibi Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com