Rusya Ukrayna'yı füzelerle vururken Polonya hava sahasını korumak için savaş uçaklarını devreye soktu

Ukrayna ile sınırı olan NATO üyesi Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya başkent Kiev ve doğu Kharkiv bölgesini hedef alan son ölümcül füze saldırısını başlatmasının ardından Salı sabahı erken saatlerde iki çift F-16 savaş uçağı ve bir müttefik hava tankerini aktif hale getirdiğini açıkladı.

Polonya'nın Operasyonel Komutanlığı X'te "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında saldırılar gerçekleştirmekle ilgili yoğun uzun menzilli havacılık faaliyetlerinin gözlemlendiğini size bildirmek isteriz" diye yazdı ve "Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için" Łask ve Krzesiny'deki bir üste konuşlu bir çift savaş uçağını aktif hale getirdiğini söyledi.

Karar, Polonya ordusunun bir Rus füzesinin Polonya hava sahasına girip çıktığına inandığını açıklamasından günler sonra geldi. Rusya yılbaşı döneminde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını arttırmış ve Cuma günü yaklaşık iki yıl önce geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana en büyük füze saldırısını gerçekleştirmişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Teofil Bartoszewski Rusya'nın maslahatgüzarı Andrei Ordash'ı çağırarak kendisine bir nota verdi ve açıklama istedi. Ancak Rus devlet medyası RIA Novosti'nin haberine göre Rusya, somut kanıtlar sunulana kadar "açıklama yapmayacağını" söyledi.

Ordash RIA Novosti'ye notanın "sadece asılsız suçlamalar içerdiğini" söyledi ve Polonya'nın "füzenin Rus menşeli olduğuna dair kanıt sunmayı reddettiğini" sözlerine ekledi.

Kremlin'in Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine yönelik saldırısının "cezasız kalmayacağı" sözünü vermesinin ardından Rusya, Salı gününe kadar gece boyunca Ukrayna'ya ağır bir füze ve insansız hava aracı saldırısı daha düzenleyerek ülke genelinde konutları ve sivil altyapıyı vurdu.

Rus yetkililer, Ukrayna 'nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü ve 108 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı "suçun" intikamını alacağını söyledi ve ordusu o günden bu yana her gün Ukrayna'yı füzelerle bombaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye göre Salı sabahı gerçekleşen saldırılarda en az dört kişi öldü ve 92 kişi yaralandı.

"Hava savunma askerlerimiz üç gündür inanılmaz bir iş çıkarıyor. Rus insanlık dışı güçler 31 Aralık'tan bu yana yaklaşık 170 'Shahed' [insansız hava aracı] ve çeşitli tiplerde düzinelerce füze kullandı. Bunların büyük çoğunluğu sivil nesnelere yönelikti," diye yazdı Zelensky Telegram'da.

'Şehir alevler içinde'

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların Kiev'in altı bölgesinde yedi yangına neden olduğunu söyledi. Solomainskyi semtindeki yüksek bir binadan 130'dan fazla kişi tahliye edilirken, 20 kişi kurtarıldı. Başkentte toplamda en az 20 kişi yaralandı.

Kiev bölgesinde, Fastiv semtindeki bir konut binasında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Vyshneve kentinde ise en az yedi kişi yaralandı, beş apartman ve 40 araç hasar gördü.

Avrasya Demokrasi İnisiyatifi Direktörü Peter Zalmayev, Salı sabahı Kiev'de uyandığında "tüm şehrin alevler içinde olduğunu" gördüğünü söyledi.

"CNN'e konuşan Zalmayev, "Binam, gökyüzümüzden atılan hipersonik füzelerden birinin yarattığı şok dalgalarıyla sarsılıyordu. "Binanın çökmesinden korkuyordum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Ukrayna'nın elektrik şebekesini kırma ve kış havasını silah olarak kullanma girişimini hatırlatan bir şekilde, bazı enerji altyapısının da vurulmuş gibi göründüğünü söyledi.

Zalmayev, "2024'ün başlangıcı, elektrik tesislerimizi ve su kaynaklarımızı devre dışı bırakmaya yönelik yeni bir kampanyanın başlangıcı olabilir" dedi.

Sınırda gerginlik

Polonya'nın Ukrayna ile olan sınırı 300 milden (500 kilometre) daha uzun ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının komşu Avrupa ülkelerine sıçrama tehdidi nedeniyle tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana çok sayıda korkuya sahne oldu.

Kasım 2022'de Rus yapımı bir füze, Ukrayna sınırının yaklaşık 4 mil (6,4 kilometre) batısındaki kırsal Polonya köyü Przewodow'un dışına düştü. İki Polonya vatandaşının öldüğü patlama, çatışma sırasında ilk kez bir NATO üyesinin doğrudan vurulduğu anlamına geliyordu.

Hem Rus hem de Ukrayna güçleri çatışma sırasında Rus yapımı mühimmatlar kullanmış, Ukrayna hava savunma sisteminin bir parçası olarak Rus yapımı S-300 füzelerini konuşlandırmış, daha sonra ABD yapımı üstün Patriot sistemi tedarik edilmiştir.

Rusya'nın 2022 yılında Polonya'yı vurmuş olabileceğine dair ilk korkulara rağmen, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda o dönemde "bunun Polonya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını" söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu değerlendirmeye katıldı.

Duda, bunun yerine, Ukrayna tarafından gelen Rus füzelerini engellerken "bir kaza" sonucu Polonya'ya düşen bir hava savunma f üzesi olma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyledi. Roketin büyük olasılıkla Rus yapımı bir S-300 olduğunu doğruladı.

Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük saldırı olan Cuma günkü hava saldırısı sırasında Polonya ordusu "tanımlanamayan bir hava cisminin" Ukrayna topraklarından Polonya hava sahasına girdiğini bildirdi.

Polonya'nın en üst düzey askeri yetkilisi General Wieslaw Kukuła "tüm göstergelerin" cismin bir Rus füzesi olduğunu gösterdiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cuma günü yaptığı açıklamada olayın ardından ittifakın "tetikte olmaya devam ettiğini" söyledi.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

CNN'den Antonia Mortensen haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com