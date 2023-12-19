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Rusya Grand Prix'si: Nico Rosberg dörtte dört yaptı

Nico Rosberg Rusya Grand Prix'sini kazandı

Mederdes'in takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci oldu

Dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel ikinci virajda kaza yaptı

Alman pilotun kupası, Formula 1'in CEO'su Bernie Ecclestone ile birlikte yarışın tadını çıkarırken görüntülenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildi.

Putin, Lewis Hamilton'ın zaferini kutladığı sırada şampanyanın çapraz ateşi arasında kaldığı 2014 ve 2015 yıllarında da kupayı kazanana takdim etmek üzere hazır bulunmuştu.

Rusya'nın Olimpiyat kenti, 2014-2020 yılları arasında yıllık yarış haklarını elde etmesinin ardından Grand Prix'ye dört yıl daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rosberg'in Mercedes'ten takım arkadaşı Hamilton, Pazar günü üçüncü sıralama turundan erken çekilmesinin ardından 10. sırada başladığı yarışı Rosberg'in 25 saniyeden fazla gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Fin pilot Kimi Raikkonen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Rosberg yarıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Harika bir hafta sonu oldu - araba harikaydı" dedi. "Çok ama çok mutluyum, herkese teşekkürler. Eğer yavaşlarsanız, hata yaparsınız.

"Lewis'in (Hamilton) bu kadar çabuk ikinciliğe yükselmesi harika bir işti."

Rosberg'in zaferi, geçen sezonun son üç yarışı da hesaba katıldığında, üst üste yedinci galibiyeti oldu ve pilotlar sıralamasında Hamilton'la arasındaki farkı 43 puana çıkardı.

Hamilton yarıştan sonra "En kolay ilk viraj değildi" dedi.

"Takım adına gerçekten çok mutluyum. Kazanabileceğimden hiç şüphem yoktu ama sonra motorla ilgili bir sorun yaşadım ve geri çekilmek zorunda kaldım."

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, Daniil Kvyat tarafından iki kez vurulduktan sonra yarışta sadece iki virajda çekilmek zorunda kaldı ve Vettel'in Ferrari takım telsizinden küfürlü bir konuşma yapmasına neden oldu.

Vettel emekliliğinin ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Büyük bir darbe aldım ve ikinci virajda spin atmadığım için şanslıydım" dedi. "Sonra beni döndüren başka bir büyük darbe aldım ve bariyerlere çarpmaktan kurtulamadım.

"Farklı yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Eğer birisinin biriyle konuşması gerekiyorsa, sanırım bu o (Kvyat)."

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Kaynak: edition.cnn.com