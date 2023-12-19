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Rusya Grand Prix'si: Mercedes patronu Toto Wolff 'çılgın' teorilere ateş püskürüyor

Lewis Hamilton motor sorununun ardından ikinci oldu

Nico Rosberg şimdi Hamilton'ın 43 puan önünde

Mercedes patronu: 'Takım Hamilton'ı hayal kırıklığına uğratmaz'

Hamilton'ın Mercedes'teki meslektaşı Nico Rosberg'in kazandığı Rusya Grand Prix'sinin ardından sosyal medyada dolaşan iddialara Wolff öfkeyle yanıt verdi.

Hayal kırıklığı yaratan bir kampanya geçiren Hamilton Soçi'de Rosberg'in ardından ikinci olmasına rağmen, yarışı motor probleminden etkilendi.

Sorun kendisine söylendiğinde Rosberg'in yedi saniyeden biraz daha fazla gerisinde olan Hamilton, yarışı şu anda 43 puan farkla lider durumda olan meslektaşının 25 saniye gerisinde bitirdi.

Bu durum bazılarının, bir Alman takımı olan Mercedes'in, Alman pilot Rosberg'in pilotlar şampiyonluğunu kazanabilmesi için Hamilton'ın çabalarını "sabote ettiği" yönünde teoriler geliştirmesine yol açtı.

Ancak kızgın bir Wolff şunları söyledi: "Takım bazı sosyal medyada suistimal edildi ve komplo teorileri ortaya atıldı.

"Dizüstü bilgisayarlarını göğüslerine dayayıp yataklarında yatarken ve bu küfürlü mesajları gönderirken insanları ciddiye almanın çok zor olduğunu düşünüyorum.

"Elbette bunu kasıtlı olarak yapmıyoruz. Benim buna cevabım, bizim için çifte dünya şampiyonu olmuş bir sürücüye zarar vereceğimizi düşünen bu deli sürüsünü görmezden gelmek istemediğimdir.

"O bizi hayal kırıklığına uğratmadı ve biz de onu hayal kırıklığına uğratmayız. Bu mekanik bir spor - böyle şeyler olur."

Wolff, Hamilton'ın sıralama turlarında motor arızası yaşamasının ardından Mercedes mekanikerlerinin gece boyunca çalıştığına dikkat çekti.

"Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar çünkü Lewis bizim için çok önemli," diye ekledi. "Bu takımla iki şampiyonluk kazandı. İnsanların aklından neler geçtiğini merak ediyorsunuz.

"Bu konuda sesimi yükseltmemin nedeni, bu adamları korumak istemem çünkü affedilemez, haksız ve sebepsiz yere düpedüz küfürlü yorumlara maruz kalıyorlar.

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"Kazanabileceğimden hiç şüphem yoktu" dedi ve ekledi: "Hızım vardı ama sonra yine motorla ilgili bir sorun yaşadım, bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldım."

Hamilton'ın sıralama turlarında yaşadığı motor arızası onu gridde 10. sırada bıraktı ve Çin'de de benzer bir sorun yaşayarak gridde en arkada kalmış ve yarışı yedinci sırada tamamlamıştı.

Soçi'deki aksilikten sonra konuşan Hamilton şunları söyledi: "Bunun tekrarlanmayacağını mı düşünüyorum? Hayır. Önümüzde sorunlar olacak."

Ancak Rosberg'in zaferinden sonra "takım adına gerçekten mutlu olduğunu" da vurguladı ve ekledi: "Herhangi bir sporda ya da herhangi bir durumda en kolay şey olumsuza atlamaktır.

"İnsanları, adamlarımın harika bir iş çıkardığı ve bunun onların hatası olmadığı konusunda temin etmek istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com