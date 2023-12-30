Russell Wilson, Denver Broncos'un sözleşme değişikliğini reddettiği için kendisini kadro dışı bırakmasına 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi

"Özel bir şeyler yaptığımızı ve yuvarlandığımızı hissediyordum" diyen Wilson, kenara alındıktan sonra ilk kez Cuma günü medyaya konuştu.

"Açıkçası, bazı zorlu maçlar oynadık, bazı zorlu yakın maçlar oynadık ama hala bir şansımız var. Günün sonunda, Tanrı benim için ne hazırladıysa, ona güvenmeye devam edeceğim.

"Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim ve koşullar ne olursa olsun olabildiğince profesyonel olacağım. Bunu uzun zaman önce öğrendim," diye ekledi 35 yaşındaki oyun kurucu.

Wilson Eylül 2022'de 245 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme uzatması imzaladı ve bu sözleşme önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek.

ESPN'e göre Wilson, "takımda olsun ya da olmasın 2024'te 39 milyon dolar garanti" ve "Mart ayında yeni lig yılının beşinci gününde sağlık kontrolünden geçemezse 37 milyon dolar (2025 maaşı) daha garanti".

Wilson Cuma günü basına verdiği röportajda Broncos'un Kansas City Chiefs karşısında aldığı 8. Hafta galibiyetinin ardından takım tarafından kendisine ulaşıldığını ve sözleşmesindeki sakatlık garantisini geri almaması halinde kadro dışı bırakılacağının söylendiğini belirtti.

"Chiefs'i yendik. Bye haftasının başında - Pazartesi ya da Salı - bana geldiler ve kontratımı, sakatlık garantimi değiştirmezsem yılın geri kalanında yedek kalacağımı söylediler ... Bu konuda kesinlikle hayal kırıklığına uğramıştım," diyor Wilson.

"Sakatlık garantisini kaldırmayacaktım," dedi. "Bu oyun çok fiziksel bir oyun. Ben 12 yıldır oynuyorum ve bu benim için önemli."

Wilson'a göre, NFL Oyuncular Birliği (NFLPA) ve NFL de "bir noktada ... olaya dahil oldu."

"Buraya oynamak için geldim," diye ekledi Wilson. "Bunun bir süreç olacağını biliyordum ... Yedi yıllık bir anlaşma imzaladım ... gidip sıkı oynamamız için ve benim amacım da bu."

NFL, CNN tarafından temasa geçildiğinde yorum yapmayı reddetti. NFLPA ve Broncos'a da Wilson'ın sözleşmesiyle ilgili yorum yapmaları için başvuruldu.

Wilson'ın sağlıklı olması Broncos'a oyun kurucunun takımdaki geleceğine nasıl yaklaşacağı konusunda daha fazla esneklik sağlayacaktır zira 35 yaşındaki oyuncunun normal sezonun son haftalarında sakatlanması takımın seçeneklerini kısıtlayabilir.

'Zor bir karar'

Bu arada Broncos baş antrenörü Sean Payton Cuma günü medyanın karşısına çıktı ancak durumla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Payton gazetecilere "Ben futbolla ilgileniyorum," dedi. "Bu (genel menajer) George (Paton) ve ön ofisin (halledeceği) bir şey.

"Ben bunların hiçbirine dahil değilim. Elbette pek çok şeye dahilim ama ... Sezon sonunda aklınıza gelebilecek bazı soruları başkalarının yanıtlayabileceği bir zaman ve yer olacak. Benim odak noktam kazanmak oldu.

"Bunların nasıl yazıldığını biliyorum ama bu karar kesinlikle bize 8. galibiyet için bir şans verdiğine inandığım bir karardır," diye ekledi Payton.

"Şimdi, bu zor bir karar, ama başka bir şey yok - benim için ve kariyerimde bulunduğum yer için, ilgilendiğim tek şey bir galibiyet daha almak. Başka hiçbir neden olamaz. Russ harika bir hafta geçirdi. Bunu profesyonelce halletti."

Payton daha önce Wilson'ın oyundan alınmasının ardındaki ekonomik nedenleri küçümsemişti.

"Tüm spekülasyonları ve böyle bir hamleyi çevreleyen her şeyi anlıyorum," dedi Payton.

"Size umutsuzca kazanmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Elbette, bugünkü oyunumuzda ekonomi ve diğer tüm şeyler var, ancak bunun arkasındaki 1 numaralı itici güç - ve bu benim verdiğim bir karar - hücumda bir kıvılcım elde etmek."

Dokuz kez Pro Bowler olan ve şu anda ligdeki 12. sezonunu geçiren Wilson, bu sezon Broncos'un 7-8'lik bir derece elde etmesine yardımcı olurken 3,070 yarda, 26 touchdown ve sekiz interception attı.

Wilson, ilk 10 sezonunu Seattle Seahawks'ta geçirdikten sonra 2022 sezonundan önce Broncos'a takas edildi. Wilson, Seattle'ın 2014 yılında Super Bowl XLVIII zaferine ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Broncos Pazar günü Los Angeles Chargers ve ardından 7 Ocak 2024'te Las Vegas Raiders ile oynayacak ancak Denver'ın playofflara kalma şansı düşük.

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Kaynak: edition.cnn.com