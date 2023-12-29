Rus yolcu uçağı yanlışlıkla donmuş nehre indi

Ulaştırma savcıları, 30 yolcu taşıyan Sovyet döneminden kalma Antonov-24 tipi bir uçağın Perşembe günü pilot hatası nedeniyle Rusya'nın uzak doğusundaki bir havaalanı yakınlarında donmuş bir nehre iniş yaptığını söyledi.

Savcılar, Polar Airlines An-24 uçağının Yakutistan bölgesindeki Zyryanka yakınlarındaki Kolyma nehrine güvenli bir şekilde indiğini söyledi.

Doğu Sibirya ulaştırma savcılığından bir sözcü yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre, havacılık olayının nedeni mürettebatın uçağı kullanırken yaptığı bir hatadır" dedi.

Savcılar uçağın donmuş bir nehir üzerindeki fotoğraflarını yayınladı. Izvestia gazetesi de uçaktan inen yolcuların fotoğraflarını yayınladı.

Polar Havayolları yaptığı kısa açıklamada "An-24 uçağı Zyryanka havaalanı pistinin dışına iniş yaptı" dedi.

"Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com