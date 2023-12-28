Rus tenisçi Yana Sizikova sporda yolsuzluk ve dolandırıcılıktan tutuklandı

Paris savcılığına göre Sizikova Perşembe günü "Eylül 2020'de işlenmiş olabilecek eylemlerle ilgili olarak organize bir grupta spor yolsuzluğu ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı ve gözaltına alındı.

Paris'ten üst düzey bir polis kaynağı CNN'e yaptığı açıklamada, Sizikova'nın Perşembe günü Roland Garros'ta ilk tur çiftler maçını kaybettikten kısa bir süre sonra tutuklandığını söyledi.

Kaynağa göre 26 yaşındaki oyuncunun geçen yılki Roland Garros turnuvasında çiftler maçını kasıtlı olarak kaybettiği iddiasıyla 2020 yılında şike yaptığından şüpheleniliyor.

CNN yorum için Sizikova'nın bir temsilcisine ulaşmaya çalışırken, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı konunun Fransız polisini ilgilendirdiğini söyledi.

Rusya Tenis Federasyonu, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Rus tenisçinin tutuklanmasıyla ilgili belgeleri beklediğini söyledi.

"Bu uzun süredir devam eden bir hikaye. Belirli süreli maçları araştıran bir organizasyon var, bu hikaye Ekim ayından beri devam ediyor. Bununla ilgili belgeler açıklanana kadar hiçbir şey yapamayız. Bekliyoruz," dedi Federasyon Başkanı Shamil Tarpishchev TASS'a.

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TASS ayrıca Fransa'daki Rus Büyükelçiliğinin Sizikova'nın haklarını korumak için gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Fransa Tenis Federasyonu Sizikova'nın tutuklandığını doğruladı ancak devam eden soruşturma nedeniyle daha fazla yorum yapamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com