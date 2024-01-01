Rus jimnastikçi Ivan Kuliak podyumda savaş yanlısı sembol taktığı için bir yıl men cezası aldı

20 yaşındaki sporcu Mart ayında podyumda Ukraynalı jimnastikçi Illia Kovtun'un yanında dururken mayosuna bantlanmış bir 'Z' sembolü takmıştı - Kovtun Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Dünya Kupası jimnastik etkinliğinde paralel barda altın madalya kazanırken Kuliak da bronz madalya almıştı.

Rus ordusu tarafından kullanılan tank ve araçların üzerinde yer alan 'Z' amblemi Ukrayna'nın işgaline verilen desteğin sembolü haline geldi.

Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kuliak'ı "şok edici davranışı" nedeniyle eleştirdi ve sporcu şimdi Jimnastik Etik Vakfı (GEF) Disiplin Komisyonu tarafından FIG kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

GEF, Kuliak'ın 12 ay boyunca FIG'e bağlı tüm etkinliklerden men edilmesine ve bronz madalyasını iade etmesi gerektiğine karar verdi.

Açıklamada, "Rus sporcuların yarışmasını engelleyen koruyucu tedbirler 17 Mayıs 2023 tarihinde hala yürürlükteyse, yasak devam edecek ve söz konusu tedbirlerin kaldırılmasından altı ay sonra sona erecektir" denildi.

Rus ve Belaruslu sporcuların ve hakemler de dahil olmak üzere yetkililerin, işgal sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyesi üzerine FIG onaylı resmi yarışmalara katılmalarına izin verilmiyor.

Kuliak ayrıca 501.77 $ tutarındaki para ödülünü geri ödemek ve yargılama masrafları için 2,007 $ ödemek zorunda.

Jimnastikçinin karara itiraz etmek için 21 günü bulunuyor.

CNN olası bir temyiz başvurusuyla ilgili olarak Rusya Artistik Jimnastik Federasyonu'na (FSGR) ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

O dönemde Rus devlet medyasına göre Kuliak, eleştirilerin ortasında, bir şans daha verilmesi halinde "aynısını yapacağını" söyledi.

"Bunu ordumuzla birlikte gördüm ve bu sembolün ne anlama geldiğine baktım. 'Zafer için' ve 'barış için' anlamına geldiği ortaya çıktı," dediği aktarılıyor Kuliak'ın Rusya kontrolündeki medya kuruluşu Russia Today'de.

"Kimseye kötü bir şey dilemedim, sadece duruşumu gösterdim. Bir sporcu olarak her zaman zafer için savaşacağım ve barışı savunacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com