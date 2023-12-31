Rus devlet haberlerine göre Brittney Griner'ın Rusya'daki tutukluluk süresi bir ay uzatıldı

TASS'ın mahkemenin basın servisine dayandırdığı haberine göre, ABD hükümetinin haksız yere gözaltına alındığını söylediği Griner, Moskova'nın dışındaki Khimki'de bir mahkemenin Cuma günü verdiği kararla en azından 18 Haziran'a kadar tutuklu kalabilecek.

Associated Press'in bir fotoğrafına göre, Cuma günü Khimki mahkemesindeki duruşmadan çıkarken elleri kelepçeliydi, üzerinde turuncu kapüşonlu bir kazak vardı ve başı eğikti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkilinin Cuma sabahı Griner ile duruşma sırasında konuşabildiğini söyledi.

Price Cuma günü yaptığı bilgilendirme toplantısında, "Yetkili, Brittney Griner'ın son derece zor olarak tanımlanabilecek koşullar altında beklenebileceği kadar iyi durumda olduğunu teyit edebildi" dedi.

Griner'in ailesi ve WNBA de dahil olmak üzere destekçileri Griner'in serbest bırakılmasını şiddetle savunurken, bazıları Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili gerginlikler sırasında Griner'i siyasi bir piyon olarak kullanacağı endişelerini dile getirdi.

İki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan ve WNBA'in Phoenix Mercury takımının yıldızı olan 31 yaşındaki Griner, Şubat ayında Moskova havaalanında tutuklandı. Rus yetkililer Griner'in valizinde esrar yağı olduğunu söyledi ve onu önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçladı - bu suç 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Griner, WNBA sezonunda bir Rus takımında oynuyordu ve yaklaşık yedi sezondur bu takımda forma giyiyordu.

Bir Rus mahkemesi Mart ayında Griner'in tutukluluk süresini Mayıs ortasına kadar uzattığını duyurmuştu . Konuya yakın bir kaynak o dönemde CNN'e yaptığı açıklamada, bir duruşma tarihi belirlenmediğini söylemişti.

ABD onu haksız yere gözaltına alınmış olarak sınıflandırdı

Bir WNBA sözcüsü Cuma günü Griner'ın tutukluluk süresinin uzatılmasının "beklenmedik bir durum olmadığını" söyledi ve "WNBA, BG'nin güvenli bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede evine dönmesi için ABD hükümetiyle birlikte çalışmaya devam ediyor" dedi.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin geçen hafta CNN'e yaptığı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Griner 'ın Rusya'da haksız yere alıkonulduğunu ve davasının ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel başkanlık elçisi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Bu ofis, yurtdışında haksız yere alıkonulan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamak için hükümetin diplomatik çabalarına öncülük ediyor.

Ofis, ABD vatandaşı ve deniz piyadesi Trevor Reed 'in geçen ay Rusya'dan serbest bırakılmasında önemli bir rol oynadı. Reed, Rus vatandaşı Konstantin Yaroshenko ile yapılan esir takasında serbest bırak ılmıştı.

Griner'ın menajeri Lindsay Colas Cuma günü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki yasal işlemler ne olursa olsun, Brittney Griner ABD Hükümeti tarafından resmi olarak Haksız Tutuklu olarak tanımlanmıştır ve 85 gündür tutulmaktadır," dedi. "Bu nedenle - sporun kutsallığına duyduğumuz saygı ve yarışmak üzere yurtdışına seyahat eden tüm sporcuların güvenini desteklemek adına - Beyaz Saray'ın Griner'ı derhal ve güvenli bir şekilde evine getirmek için tüm seçenekleri kullanmasını bekliyoruz."

Rehinelerin ve tutukluların aileleri adına özel olarak avukatlık yapan Richardson Center da Griner'ın serbest bırakılmasını sağlamak için ailesi adına çalıştığını söyledi.

Griner 2013 WNBA draftında 1 numara seçilmişti ve ligin tüm zamanlardaki en iyi oyuncularından biri.

Geçtiğimiz hafta 26. normal sezonuna Griner olmadan başlayan lig, yedi kez All-Star seçilen oyuncuyu 12 sahanın kenarına isminin baş harfleri ve forma numarası (42) ile onurlandırıyor. Ligden yapılan açıklamaya göre Griner'a WNBA'deki maaşının tamamı da ödenecek.

Griner geçtiğimiz sezon En Değerli Oyuncu Ödülü oylamasını ikinci sırada tamamlamıştı. 6 feet-9'luk pivot Mercury'yi WNBA Finallerine taşıdı ve Phoenix burada Chicago Sky'a kaybetti.

CNN'den Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi ve Steve Almasy bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com