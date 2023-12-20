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Rudy Giuliani Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: May 28, 1944

Doğum yeri: Brooklyn, New York

Doğum adı: Rudolph William Louis Giuliani

Babası: Harold Giuliani, taverna sahibi

Anne: Helen (D'Avanzo) Giuliani, sekreter

Evlilikleri: Judith Nathan (24 Mayıs 2003-2019, boşandı); Donna Hanover (15 Nisan 1984-10 Temmuz 2002, boşandı); Regina Peruggi (26 Ekim 1968-1982, iptal edildi)

Çocukları: Donna Hanover ile: Caroline ve Andrew

Eğitim: Manhattan College, B.A., 1965; New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi, J.D., 1968 (magna cum laude)

Din: Roma Katolik

Diğer Gerçekler

Suç oranının önemli ölçüde düştüğü ve ekonominin canlandığı 1990'lı yıllarda New York'un yeniden canlanmasında büyük rol oynamıştır.

Giuliani belediye başkanı olarak eşcinsel hakları, silah kontrolü ve kürtaj hakları yanlısıydı.

Giuliani, 11 Eylül saldırılarından sonra felakete verdiği tepkiyle büyük övgü topladı.

Regina Peruggi ile yaptığı ilk evliliği, 14 yıl sonra Giuliani'nin eşiyle ikinci dereceden kuzen olduklarını öğrenmesi üzerine feshedildi.

Babası Harold Giuliani 1930'larda silahlı soygun suçundan hapis yatmıştır.

Zaman Çizelgesi

1968-1970 - Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Giuliani, New York Güney Bölgesi Yargıcı Lloyd MacMahon'un katipliğini yapar.

1970 - ABD Savcılığı ofisine katıldı.

1975-1977 - Başsavcı yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Harold Tyler'ın personel şefi olarak atandıktan sonra Washington DC'ye taşınır.

1977-1981 -NewYork'adönerve Patterson, Belknap, Webb and Tyler hukuk firmasına katılır.

1981-1983 - ABD Adalet Bakanlığı'ndaki en yüksek üçüncü pozisyon olan başsavcı yardımcısı olarak görev yapar.

1983-1989 - New York Güney Bölgesi ABD Savcısı. Bu süre zarfında Giuliani, Ivan Boesky, Michael Milken ve çeşitli mafya figürlerini kovuşturarak ulusal çapta ün kazanır.

1989 - Giuliani ABD savcılığından istifa eder ve New York belediye başkanlığı için ilk adaylığını koyar. Yakın bir yarışta David Dinkins'e karşı kaybeder.

1993 - Dinkins'i yenerek 20 yıl sonra New York'un ilk Cumhuriyetçi belediye başkanı oldu.

1 Ocak 1994-31 Aralık 2001 - New York Belediye Başkanı.

1997 - New York'un beş ilçesinden dördünü alarak büyük bir farkla yeniden belediye başkanı seçildi.

27 Nisan 2000 - Prostat kanserine yakalandığını açıkladı.

19 Mayıs 2000 - Kanser tedavisine odaklanmak için ABD Senatosu yarışından çekildiğini açıkladı.

2001 - Time'ın Yılın Kişisi seçildi.

15 Ekim 2001 - Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluğu Onursal Şövalye Komutanı olarak atandı.

2002 - "Liderlik" adlı kitabı yayımlandı.

Ocak 2002 - Belediye başkanlığından ayrıldı ve bir güvenlik danışmanlığı firması olan Giuliani Partners'ı kurdu.

8 Mart 2002 - Ronald Re agan Başkanlık Özgürlük Ödülü'nü Nancy Reagan'dan aldı.

30 Ağustos 2004 - New York'takiCumhuriyetçi Ulusal Kongre'de bir konuşma yapar ve daha sonra Başkan George W. Bush' un yeniden seçilmesi için kampanya yürütür.

Mart 2005 - Teksas'taki Bracewell & Patterson hukuk firmasına ortak olarak katılır. Firmanın adı daha sonra Bracewell & Giuliani olarak değiştirildi.

2006 - Bush Giuliani'yi 2006 Kış Olimpiyatlarının kapanış törenleri için İtalya'nın Torino kentine gidecek heyete liderlik etmesi için atar.

5 Şubat 2007 - 2008 başkanlık seçimleri için FEC'e adaylık beyanında bulunur.

30 Ocak 2008 - 2008 başkanlık seçimlerinden çekildi ve John McCain'i destekledi.

23 Mayıs 2009 - Yayıncı ve film yapımcısı John McCluskey ile tartışmaya girer ve daha sonra Giuliani'yi yumruklamakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanır.

19 Ocak 2016 - Uluslararası hukuk firması Greenberg Traurig, Giuliani'nin şirkete siber güvenlik, gizlilik ve kriz yönetimi uygulamalarının küresel başkanı ve CEO Richard A. Rosenbaum'un kıdemli danışmanı olarak katıldığını açıkladı.

12 Ocak 2017 - Başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibi Giuliani'nin "özel sektörün siber güvenlik sorunları ve özel sektörde gelişen yeni çözümlerle ilgili" danışman olarak kendilerine katılacağını duyurdu.

19 Nisan 2018 - Trump'ın kişisel hukuk ekibine katıldı.

10 Mayıs 2018 - Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesine ilişkin özel danışman soruşturması sırasında Trump için yaptığı hukuki çalışmalara yoğunlaşmak amacıyla hukuk firması Greenberg Traurig'den istifa ettiğini açıkladı.

16 Ocak 2019 - Giuliani CNN'den Chris Cuomo'ya verdiği mülakatta Trump'ın kampanyasının 2016 seçim kampanyası sırasında Rus hükümetiyle gizli anlaşma yaptığını hiçbir zaman reddetmediğini, sadece Başkan'ın kendisinin gizli anlaşmaya dahil olmadığını söyledi.

9 Mayıs 2019 - New York Times, Giuliani'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 'ın bir oligarkın sahibi olduğu Burisma Holdings adlı gaz şirketinde çalışan oğlu Hunter Biden'ı araştırmak üzere Ukrayna'ya gitmeyi planladığını söylediği bir haber yayınladı. Giuliani, 2016 yılında Başkan Yardımcısının Burisma'yı soruşturan bir savcının görevden alınması için Ukrayna'ya uygunsuz bir şekilde baskı yaptığını iddia ediyor. Giuliani'nin iddiası, Bloomberg'in Burisma soruşturmasını 2016 yılında "uykuda" olarak tanımlayan bir raporuyla zayıflatılıyor. Giuliani Times'a, eski başkan yardımcısı 2020 Demokrat adaylığı için kampanya yürütürken bile Biden'ı soruşturmasının uygun olduğunu söylüyor.

11 Mayıs 2019 - Giuliani, Biden ve oğlu hakkındasoruşturma açılması için ülke yönetimine baskı yapmak üzere artık Ukrayna'ya gitmeyeceğini söyleyerek rotasını değiştirir.

19 Eylül 2019 - Giuliani CNN'e çıktı ve Ukraynalı yetkililerden Biden'ı soruşturmalarını istediğini söyledi.

9 Ekim 2019 - Giuliani'nin iki ortağı Igor Fruman ve Lev Parnas, tek yön biletlerle Viyana'ya giden bir uçağa binmeden önce Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından yakalandı. Giuliani'nin Biden'ı araştırmasına yardımcı olan bu kişiler hakkında komplo, yalan beyan ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi. Parnas, Giuliani'nin Ukrayna'daki iş bitiricisiydi ve eski belediye başkanının yurtdışındaki mevcut ve eski yetkililerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyordu. İddianameye göre Parnas ve Fruman, yabancı uyruklulardan yüz binlerce dolarlık yasadışı bağışı Trump'ın müttefiki bir süper PAC'ye aktardı. Bu kişiler aynı zamanda ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'in görevden alınmasına yönelik başarılı bir plana da dahil olmuşlardır.

10 Ekim 2019 - Giuliani The Atlantic 'e verdiği demeçte Viyana'ya gitmeyi planladığını ancak Fruman ve Parnas Avrupa'dan dönene kadar onlarla görüşmeyi düşünmediğini söyledi. Ayrıca Trump, Parnas'ın Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Donald Trump Jr. ile çok sayıda fotoğrafını paylaşmasına rağmen Parnas ve Fruman'ı tanımadığını söyledi.

15 Ekim 2019 - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı George Kent, Giuliani 'nin Ocak 2019 civarında eski Ukraynalı Başsavcı Viktor Shokin'in ABD'ye seyahat etmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan vize talep ettiğini ifade eder.

7 Aralık 2019 - Giuliani'nin çok sayıda eski yetkiliyle görüştüğü ve One America News Network'teki bir TV programı için sahneler çektiği bildirilen Ukrayna gezisinden dönmesinin ardından Trump, kişisel avukatının bulguları hakkında Kongre'ye ve başsavcıya bir rapor sunacağını açıkladı.

16 Aralık 2019 - The New Yorker , Giuliani'nin Yovanovitch'in görevden alınmasının Trump adına Demokratlar hakkında bilgi toplama çabasının önemli bir parçası olduğunu söylediği birmakale yayınladı .

23 Aralık 2019 - New York dergisi, Giuliani'nin Yahudi finansçı George Soros 'u ABD büyükelçilerini atamak, FBI ajanlarını işe almak ve İsrail düşmanı olmakla suçladığı bir röportaj yayınladı. Giuliani, Soros'a olan muhalefetinin antisemitizmden kaynaklanmadığını söylüyor. Giuliani, "Soros pek de Yahudi sayılmaz" diyor. "Ben Soros'tan daha fazla Yahudi'yim."

10 Şubat 2020 -ABD Adalet BakanıWilliam Barr, ABD Adalet Bakanlığı'nın Giuliani'den Ukrayna'daki operasyonu hakkında bilgi aldığını doğruladı.

15 Ekim 2020 - Washington Post, Beyaz Saray'ın 2019 yılında Giuliani'nin " Rusya'nın yanlış bilgilerinibaşkana iletmek için kullanıldığı" konusunda uyarıldığınıbildirdi. Konuya aşina dört eski yetkiliyle yapılan görüşmelere atıfta bulunan Post, ABD istihbarat kurumlarının Beyaz Saray 'ı Giuliani'nin "Rus istihbaratının bir etki operasyonunun hedefi olduğu" ve Trump'ın yanlış bilginin hedeflenen alıcısı olduğu konusunda uyardığını söylüyor.

14 Kasım 2020 - Trump, Giuliani'yi seçim sonrası kampanyasının hukuki mücadelesinden sorumlu tuttuğunu tweetledi.

6 Aralık 2020 - Giuliani, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardındanGeorgetown Üniversitesi Hastanesi 'ne kaldırıldı, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e bunu doğruladı. Daha önce Giuliani, Trump tarafından Twitter'da duyurulmasından saatler sonra, "harika bir bakım aldığını ve iyi hissettiğini" tweetleyerek pozitif teşhisini doğruladı. Dört gün sonra hastaneden ayrıldı.

25 Ocak 2021 - Seçim teknolojisi şirketi Dominion Voting Systems, Giuliani'ye karşı seçim hilesi iddiaları nedeniyle 1,3 milyar dolarlık dava açtı.

29 Nisan 2021 - Federal ajanlar Giuliani'nin Manhattan'daki dairesinde ve ofisinde arama emri çıkardı. Giuliani'nin avukatı Robert Costello, arama emrinin yabancı lobicilik yasalarının olası ihlaline ilişkin bir soruşturmayı tanımladığını ve Giuliani ile aralarında The Hill'in eski köşe yazarı John Solomon'un da bulunduğu kişiler arasındaki iletişimin arandığını söyledi.

17 Mayıs 2021 - Giuliani'nin avukatlarının mahkemeye gönderdiği bir mektubun mührü açıldı. Mektupta, federal yetkililerin 2019 yılında Giuliani'nin iCloud hesabında yapılan gizli bir aramada ele geçirilen materyalleri incelemesinin yasadışı olduğu savunuluyor ve geçen ayın sonlarında Manhattan'daki evinde ve ofisinde yapılan arama emirlerinin "bu zehirli ağacın meyvesi" olduğu öne sürülüyor.

24 Haziran 2021 - Giuliani, 2020 seçimleri hakkında "bariz bir şekilde yanlış ve yanıltıcı beyanlarda" bulunduğuna karar veren bir temyiz mahkemesi tarafındanNew York eyaletinde avukatlık yapmaktan men edildi. Daha sonra Washington DC'de de avukatlık lisansı askıya alınır.

18 Ocak 2022 - 6 Ocak isyanını soruşturan Temsilciler Meclisi seçici komitesi Giuliani ve Trump adına çeşitli seçim sahtekarlığı komploları düzenleyen diğer üç kişiyi mahkemeye çağırdı.

2 Şubat 2022 -Ünlüjüri üyeleri Robin Thicke ve Ken Jeong, Giuliani 'nin Fox'un popüler reality şovu "The Masked Singer "da yarışmacımaskesini çıkarmasının ardından sahneden indi.

10 Haziran 2022 - DC Barosu'nun avukat disiplin kolu , 2020 seçimlerinden sonra Trump adına Pennsylvania'daki bir federal mahkemede asılsız seçim sahtekârlığı suçlamalarında bulunduğu gerekçesiyle Giuliani aleyhine dava açtı. Suçlama olarak adlandırılan disiplin bürosu başvurusu, Pennsylvania'nın Mesleki Davranış Kurallarını ihlal etmekle suçlanan Giuliani'nin avukatlık statüsünü daha da tehlikeye sokar.

17 Ağustos 2022 - Giuliani, Trump ve müttefiklerinin 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkileme çabalarını soruşturan Georgia büyük jürisinin karşısına çıkar.

9 Ocak 2023 - CNN, savcıların Giuliani'ye mahkeme celbi göndererek 2020 seçimlerinin ardından Trump'ın bağış toplamasına ilişkin bir soruşturma kapsamında kayıtları federal büyük jüriye teslim etmesini istediğini bildirdi.

14 Ağustos 2023 - Trump ve diğer 17 kişiyle birlikte Georgia eyaletinde, eski başkanın 2020 seçim yenilgisini tersine çevirme çabalarından kaynaklanan suçlamalarla itham edildi. Daha sonra suçsuz olduğunu kabul etti ve duruşma hakkından feragat etti.

30 Ağustos 2023 - Bir federal yargıç, Giuliani 'nin mahkeme celplerinde istenen bilgileri vermemesinin ardından Ruby Freeman ve Shaye Moss adlı iki Georgia seçim çalışanının açtığıhakaret davasını kaybettiğine karar verdi. 15 Aralık 2023'te jüri Giuliani'nin Freeman ve Moss'a yaklaşık 150 milyon dolar ödemesine karar verir. Üç gün sonra Freeman ve Moss, Giuliani'ye karşı başka bir dava açarak federal bir yargıçtan kendileri hakkında yalan söylemesini kalıcı olarak yasaklamasını ister.

26 Eylül 2023 -HunterBiden, Giuliani ve Giuliani'nin eski avukatına karşı, dijital gizliliğinin "tamamen yok edilmesine" neden oldukları ve cihazlarını hackleme çabalarıyla federal ve eyalet bilgisayar gizliliği yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla birhukuk davası açar.

4 Ekim 2023 - Joe Biden 'a kendisine "Rus piyonu" dediği içinhakaret davası açar.

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Kaynak: edition.cnn.com