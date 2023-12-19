Ruby Franke'nin YouTube kanalı milyonlarca kişiyle ebeveynlik tavsiyeleri paylaşıyordu. Çocuk istismarı suçunu kabul etti.

Artık feshedilmiş olan "8 Passengers" kanalında, altı çocuğu ve kocasıyla birlikte Ivins, Utah'taki yaşamını anlattı. Yeniden ortaya çıkan bazı kliplerin ve raporların gösterdiği gibi, çocuklarını cezalandırma yöntemlerinden bazılarının videolarını yayınladı; örneğin onlardan yiyecek alıkoymak ve oğlunu aylarca odasından men etmek gibi.

Müfettişler, perde arkasında çocuklarını istismar ettiğini ve onları şeytani ve ele geçirilmiş olduklarına ikna etmeye çalıştığını söyledi. Pazartesi günkü mahkeme belgeleri, Franke'nin bot giyerken oğlunu tekmelemesi, kafasını suyun altında tutması ve ayrıca ağzını ve burnunu elleriyle kapatarak oksijensiz bırakması da dahil olmak üzere iki çocuğunun maruz kaldığı istismarın bazılarını detaylandırdı. Mahkeme belgelerine göre, çocuklarına bu cezaların itaatkar olmaları ve tövbe etmeleri için gerekli olduğunu söyledi.

Franke Pazartesi günü dört kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçunu kabul etti. İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak mahkemede "Ailem ve çocuklarım için en derin pişmanlığım ve üzüntümle, suçluyum" dedi.

Franke'nin avukatları, Washington County'de gözaltındayken düşünmek ve "ahlaki pusulasını sıfırlamak" için zamanı olduğunu ve istismardaki rolü için sorumluluk aldığını söyledi.

Avukatları, CNN'e bağlı KUTV tarafından elde edilen bir açıklamada, "Kişisel gelişim ve rehabilitasyona samimi bir bağlılık göstererek, ilişkileri onarmak ve iyileşme yolculuğuna olumlu katkıda bulunmak için aile üyelerine ulaşarak aktif bir şekilde sürece başladı" dedi. CNN ayrıca daha fazla yorum için avukatı Winward Law'a da ulaştı.

Polis, oğlunun evden kaçtığını söyledi

Savcılar, 41 yaşındaki Franke'ye başlangıçta altı suçlama yöneltildiğini, ancak iş ortağı Jodi Hildebrandt'a karşı ifade vermesi için yapılan anlaşmanın bir parçası olarak suçlamalardan ikisini kabul etmediğini ve kendisinin de ağır çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eyalet, Franke aleyhindeki diğer iki çocuk istismarı suçlamasını reddedecek. Savcılar, Franke'nin Şubat ayında hüküm giyeceğini ve dört suçlama için art arda hapis cezasına çarptırılacağını söyledi.

Anlaşmada, "Buna karşılık Washington Bölge Savcılığı, Utah Af ve Şartlı Tahliye Kurulu nezdinde yapılacak duruşmalarda tarafsız kalmayı kabul ediyor" denildi.

Mahkeme belgelerine göre Franke, Mayıs ve Ağustos ayları arasında 9-12 yaşlarındaki çocuklarına "kasıtlı olarak ya da bilerek başka bir yetişkinin ciddi fiziksel yaralanmalar yapmasına neden olmuş ve buna izin vermiştir".

Santa Clara-Ivins Kamu Güvenliği Departmanı, 12 yaşındaki oğlunun evden kaçması ve bir komşusundan polis çağırmasını istemesinin ardından Ağustos ayında tutuklandığını söyledi. Yetkililere göre, yetersiz beslenmiş görünüyordu ve yiyecek ve su istedi. Ayrıca bileklerinde ve ayak bileklerinde açık yaralar ve koli bandı vardı.

Sanığın suçunu kabul etmesini destekleyen bir açıklamada müfettişler çocukların maruz kaldığı işkencelerden bazılarını ayrıntılı olarak anlattılar.

Açıklamada, "Sanık ve başka bir yetişkin düzenli olarak RF'nin (Franke'nin oğlu) aklını çelmeye ve onu şeytani ve ele geçirilmiş olduğuna ikna etmeye çalıştı" denildi. "Ve cezalardan kaçınmak için isteyerek itaatkar olması gerektiğine. Ve cezalar tövbe etmesi için gerekliydi. Ayrıca kendisine yapılan her şeyin sevgi eylemleri olduğu söylendi."

Franke'nin kızı da benzer istismara maruz kalmış. Mahkeme belgelerine göre, yemek ve su verilmemiş ve yaz sıcağında yalınayak çalışmaya zorlanmış, bu da ayaklarında kabuk ve su toplamasına neden olmuş.

Mahkeme belgelerine göre, "EF ... izole edildi ve fiziksel görevleri yapmaya, dışarıda kalmaya zorlandı ve ... kendisine defalarca şeytani ve ele geçirilmiş olduğu, cezaların itaatkar olması ve tövbe etmesi için gerekli olduğu söylendi."

İtiraf anlaşmasında Franke, Mayıs ve Ağustos ayları arasında çocuklarına işkence yaptığını itiraf etti. Çocuklarını sıcakta yeterli su olmadan dışarıda çalışmaya zorladığını, yemek vermediğini ve kitap ve elektronik eşyalara erişimlerini keserek onları nasıl yabancılaştırdığını ayrıntılı olarak anlattı.

Temmuz ayında oğlu kaçmaya çalışmış ancak elleri ve ayakları ya kelepçelenmiş ya da ağırlıklara bağlanmış. Mahkeme belgelerine göre ellerinde oluşan yaralar evde tedavi edildi ve koli bandıyla kapatıldı.

Santa Clara-Ivins Kamu Güvenliği Departmanı, Franke'nin reşit olmayan dört çocuğunun Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanının bakımına alındığını, YouTube'un ise tutuklanmasından kısa bir süre sonra "8 Passengers" kanalını sildiğini söyledi. KUTV'nin haberine göre Franke'nin kocası geçen ay boşanma davası açtı.

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Kaynak: edition.cnn.com