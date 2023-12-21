Royal Shakespeare Company, öğrencilerin boykot tehdidinin ardından BP ile ilişkilerini kesti

İngiltere Öğrenci İklim Ağı 'nın internet sitesinde yayınlanan ve "The Youth" imzasını taşıyan mektupta RSC 'ye petrol deviyle ortaklığını sona erdirmesi çağrısında bulunuldu ve harekete geçilmemesi halinde protesto düzenleyecekleri tehdidinde bulunuldu.

BP, 2013 yılından bu yana tiyatro şirketinin 16-25 yaş grubuna yönelik indirimli 5 sterlinlik (6 dolar) biletlerine sponsorluk yapıyor.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Bu sponsorluk anlaşmaları, BP'nin gençlere 'muhteşem canlı performanslardan ilham alma ve ömür boyu sürecek bir tiyatro sevgisi aşılama şansı' vererek onları önemsiyormuş gibi davranmasını sağlıyor.

"Gerçekte ise BP, büyük miktarlarda petrol ve gaz çıkarmaya devam ederek ve biz okul grevcilerinin uğruna büyük çaba sarf ettiği iklim değişikliği politikalarına karşı aktif bir şekilde lobi faaliyeti yürüterek, görünüşte çok önemsediği bu gençlerin geleceklerini tehlikeye atmaktadır."

İmzacılardan düzinelercesi, harekete geçilmediği takdirde Shakespeare'in doğum yeri ve RSC'ye ev sahipliği yapan Stratford-upon-Avon'da toplanarak "kendimizi rezil etmekle" tehdit etti. Ayrıca prodüksiyonları boykot etme ve okullarında da aynı yönde lobi yapma sözü verdiler.

RSC'nin internet sitesinde yer alan bir açıklamada, sanat yönetmeni Gregory Doran ve yönetici direktör Catherine Mallyon, kararın personel, izleyiciler, sanatçılar ve diğerleriyle aylarca süren "dikkatli ve çoğu zaman zor tartışmaların" ardından alındığını söyledi.

"Kurumsal değerlerimizin merkezinde gençlerin görüşlerini dinlemek ve onlara yanıt vermek yer alıyor" diye eklediler. "Her yıl 500.000 çocuk ve genci Shakespeare'in oyunlarıyla aktif olarak buluşturuyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Farkında olduğumuz iklim acil durumunun ortasında, gençler bize BP sponsorluğunun kendileriyle RSC ile ilişki kurma istekleri arasına bir engel koyduğunu açıkça söylüyorlar. Bu mesajı görmezden gelemeyiz."

"Tüm bunları göz önünde bulundurarak, BP ile olan ortaklığımızı bu yılın sonunda sona erdirmek gibi zor bir karar aldık" diye eklediler. "Birçok ince denge ve karmaşık konu söz konusudur ve bu karar hafife alınarak ya da hızlıca alınmamıştır."

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BP yöneticileri ortaklığın "erken sona ermesinden" dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını ve dehşete düştüklerini" söylediler.

Petrol devi, "Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca sponsorluğumuz 80,000 gencin RSC performanslarını indirimli fiyatlarla izlemesini sağladı" dedi. "Birleşik Krallık'ta sanata verdiğimiz destek, 50 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insanın dünya standartlarındaki etkinliklere erişimini sağlamıştır."

Şirket BP'nin değişim için harekete geçtiğini söyledi: "Dehşete kapıldık çünkü bu karara yol açtığı anlaşılan endişelerin birçoğunu paylaşıyoruz. Dünyanın sürdürülemez bir yolda olduğunun ve önümüzdeki on yıllarda hızla net sıfıra geçiş yapması gerektiğinin farkındayız."

"İronik bir şekilde," diye ekledi, "tartışmanın giderek kutuplaşması ve gerçek ilerleme kaydetmeye kararlı şirketleri dışlama girişimleri tam da ihtiyaç duyulmayan şeydir. Bu küresel zorluk, düşük karbonlu bir geleceğe ulaşmak için herkesin - şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin - birlikte çalışmasını gerektirmektedir."

Bu yılın başlarında RSC'nin en büyük yıldızlarından biri olan Mark Rylance ortaklık nedeniyle istifa etmişti. O dönemde The Guardian gazetesinde bir yazı kaleme alan Oscar ödüllü aktör şunları söylemişti "BP ile bir silah tüccarı, bir tütün satıcısı ya da canlı ve doğmamış diğer insanların yaşamlarını kasten yok eden herhangi biriyle ilişkilendirilmek istemediğimden daha fazla ilişkilendirilmek istemiyorum. İnanıyorum ki William Shakespeare de böyle bir şey yapmazdı."

RSC'nin bu hamlesi, "kültürün fosil yakıt sponsorluğuna son vermeyi amaçlayan" bir kampanya organizasyonu olan Culture Unstained'in eş direktörü Chris Garrard tarafından memnuniyetle karşılandı.

Garrard CNN'e şunları söyledi: "Royal Shakespeare Company'nin, ortaklığın sona ermesinden yıllar önce BP'yi sponsorluktan çıkarma kararı, iklimin acil olduğu bir dönemde fosil yakıt finansmanının çok zehirli olduğunun açık bir işaretidir. Bu sismik değişim, BP'nin işine ve şirketin şu anda bile nasıl %97 oranında fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam ettiğine güçlü bir şekilde ışık tutan aktörlerin, aktivistlerin ve okul grevcilerinin bir kanıtıdır."

Ancak Garrard, daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Dedi ki: "Artık British Museum, Royal Opera House ve National Portrait Gallery gibi BP sponsorluğundaki diğer kurumların da RSC'nin etik liderliğini takip etmelerinin zamanı geldi."

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Kaynak: edition.cnn.com