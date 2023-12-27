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Rory McIlroy'un eski evi 320.000 dolara sizin olabilir

Rory McIlroy'un çocukluğunun geçtiği ev satılık

Evin yeşil alanı ve sürüş alanı vardır

McIlroy Florida'da 9,5 milyon dolarlık bir evde yaşıyor

Dünya 6 numarası kaburgasındaki sakatlık nedeniyle bir süre ara verdi

Dört kez büyük ödül kazanan Rory McIlroy'un çocukluğunun geçtiği ev satılık ve emlakçının satış detaylarına hızlı bir bakış McIlroy'un neden bu kadar başarılı bir golfçü olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.

McIlroy'un doğduğu kasaba olan Kuzey İrlanda'nın Holywood kentindeki dört yataklı yarı müstakil evin bahçesinde bir mini golf sahası ve garajında bir elektronik sürüş alanı bulunuyor.

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Mülk, McIlroy'un bugüne kadar dört büyük şampiyonluk ve 95 hafta dünya golf sıralamasının zirvesinde yer almasını sağlayan becerilerini geliştirdiği Holywood golf kulübüne sadece 20 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Mülkü satan emlakçı John Minnis, CNN Sport'a yaptığı açıklamada McIlroy'ların şu anki satıcı olmadığını doğruladı.

Belfast Telegraph'a konuşan Minnis, "[Rory'nin] büyüdüğü ev burasıydı," dedi.

"Eğer onun çamaşır makinesini kırarken çekilmiş fotoğraflarını gördüyseniz, işte bu evdi."

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McIlroy, Forbes tarafından 2017 yılında dünyanın en çok kazanan altıncı sporcusu olarak listelendi - kesinlikle en çok kazanan golfçü - ödül parası ve cirolarda yaklaşık 50 milyon dolar topladı.

2017'deki kazancı, Holywood'daki eski evini 156 kez satın almasına yetiyor.

Bu yılın başlarında Nike ve Taylormade ile 100 milyon dolarlık iki anlaşma imzalayan 28 yaşındaki golfçü, muhtemelen Florida Palm Beach Gardens'taki mevcut evini küçültmeyi düşünmüyor.

Altı yatak odalı, dokuz banyolu evi 2012 yılında 9,5 milyon dolara satın almıştı. Burası dört kez büyük ödül kazanan Ernie Els'in eski evi.

Tıpkı McIlroy'un Holywood'daki eski evi gibi bahçesinde bir golf sahası var ama -15,000 metre kareden fazla- bu ev aynı zamanda bir spor salonu, gömme bar, jakuzi ve hatta özel bir yatın yanaşabileceği bir yere sahip.

McIlroy muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta boyunca Florida'da iyileşmek için çok zaman harcayacak. Tüm sezon boyunca kendisini rahatsız eden kaburga sakatlığının iyileşmesi için golfe üç aylık bir ara veriyor. Aralık ayında yeni ekipmanlarını denerken kaburgasını incittiği bildirildi.

2017'de bir turnuva kazanamadı ve kariyerinde ilk kez European Tour'un sezon sonu Race to Dubai'sinde yer almıyor.

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McIlroy en son bir majör kazanalı üç yıl oldu ama vücudunu düzeltmeye ve 2018 sezonuna güçlü bir şekilde başlamaya yemin etti.

Özel golf sahasında ve spor salonunda biraz zaman geçirmesi kesinlikle yardımcı olacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com