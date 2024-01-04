Rory McIlroy, tur başladığında LIV Golf'e katılan oyunculara karşı 'fazla yargılayıcı' davrandığı için pişman

Kuzey İrlandalı oyuncu, Haziran 2022'deki resmi lansmanından bu yana Suudi destekli ayrılıkçı turun sesli bir muhalifi oldu ve geçen yıl LIV Golf'ten "hala nefret ettiğini" ve bu turda yarışmaktansa emekli olmayı tercih edeceğini yineledi.

Dört kez büyük şampiyon olan McIlroy, savaşan iki tur arasında bir dizi yasal anlaşmazlık ortaya çıkarken, yeni seride garantili para ödülü için yarışmak üzere PGA Tour statülerinden istifa eden oyuncuları eleştiren Tiger Woods 'a katıldı.

Bu anlaşmazlıklar geçtiğimiz Haziran ayında PGA Tour ve LIV Golf arasında yapılan şok uzlaşma duyurusuyla sona erdi.

İlk son tarih olan 31 Aralık'a kadar bir anlaşmaya varamayan iki taraf, güçlerini birleştirmek için önerilen çerçeveyi sonuçlandırmak için çalışmaya devam ederken, PGA Tour komisyon üyesi Jay Monahan Pazar günü oyunculara gönderdiği bir notta müzakerelerin "anlamlı bir ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Kasım ayında PGA Tour politika kurulundaki görevinden istifa eden dünya 2 numarası McIlroy, LIV Golf'ün "artık sporumuzun bir parçası" olduğu "gerçeğini kabul ettiğini" söyledi ve ayrılık turuna katılan ilk oyunculara karşı "yargılayıcı" olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

McIlroy, Sky Sports sunucusu ve Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville'in sunduğu Stick to Football adlı podcast'te "Sanırım bu benim açımdan biraz hataydı çünkü artık herkesin benim ya da Tiger'ın konumunda olmadığının farkındayım" dedi.

"Bu teklifi alırsınız ve ne yaparsınız? Hepimiz yaptığımız sporu yaparak hayatımızı kazanmak için profesyonel olduk ve sanırım son iki yılda fark ettiğim şey de bu, insanları bu kararı verdikleri için yargılayamam."

McIlroy 'akıllı' Rahm'ın ayrılışından memnun

ESPN'in haberine göre McIlroy, Aralık ayında İspanyol dünya 3 numarasının üç yıllık 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayacağını duyurmasının ardından, Jon Rahm 'ın LIV Golf'ün bugüne kadarki en büyük başarısı olarak PGA Tour'dan ayrılmasıyla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

McIlroy, birleşmenin "LIV'in yapmaya çalıştığı şeyi meşrulaştırdığını" ve Rahm gibi oyuncuların geçiş yapmasını kolaylaştırdığını savundu.

"Jon Rahm ilk oyuncuların gittiği için gördüğü tepkiyi görmedi... Bu akıllıca bir iş hamlesi, fırsatçı. Bence her şeyin yeniden bir araya geleceğini görüyor.

"Eğer yapmak istediği buysa ve bunun kendisi ve ailesi için doğru karar olduğunu düşünüyorsa, ben kimim ki bu noktada farklı bir şey söyleyeyim?"

Ancak McIlroy, LIV Golf'e katıldıktan sonra önceki turları hakkında "saçma sapan" konuştuklarını düşündüğü ayrılanlara daha soğuk bir bakış açısıyla yaklaştı.

McIlroy, "Hepimiz European Tour ve PGA Tour'da büyüdük ve oynadık ve bu bize sahip olduğumuz kişiye dönüşmemiz için bir platform sağladı ve bize profil kazandırdı" dedi.

"Yani insanlar 15 ya da 20 yıl boyunca bu turlarda oynadıktan sonra LIV'e atladıklarında ve geldikleri yer hakkında saçmalamaya başladıklarında, beni rahatsız eden de bu oluyor çünkü eğer sahip olduklarınıza sahip olmasaydınız bu konumda olamazdınız... 'Çocuklar, bu harika bir görünüm değil' gibi bir şey.

"Kimsenin gidip o parayı almasını ve farklı bir şey yapmasını yadırgamıyorum ama çıkarken burayı yakıp yıkmaya çalışmayın."

McIlroy, LIV Golf'e katılması için kendisine "hiç" teklif gelmediğini de sözlerine ekledi.

"Sadece ilgilenmedim. Bu noktadan sonra, kendi işimi kendim hallettim," dedi 34 yaşındaki oyuncu.

'Golfün IPL'i'

LIV Golf'ün, PGA Tour sponsorlarına oyunun en iyi oyuncularının kendi etkinliklerinde yer alacağını garanti edememesi gibi mevcut golf sistemindeki "bazı kusurları ortaya çıkardığını" savunan McIlroy, kriketin Hindistan Premier Ligi (IPL) gibi organize edilmesi halinde turda oynamakla ilgileneceğini söyledi.

McIlroy, "LIV'in neredeyse golfün IPL'sine dönüşmesini çok isterim," dedi.

"Takvim boyunca iki ay sürüyorlar. Mayıs'ta dört haftanız ve Kasım'da dört haftanız var ve gidip bu takım işlerini yapıyorsunuz ve bu biraz farklı ve farklı bir format.

"Eğer böyle bir şey yapacak olsalardı, 'Evet, kulağa eğlenceli geliyor' derdim, çünkü en azından ekosistem içinde çalışıyorsunuz."

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından LIV Golf sezonunun açılışı için taahhüt edilen toplam 250 milyon dolarlık para ödülü ve imza ücretleri için harcanan yüz milyonlarca dolar ile McIlroy, bunun yerine fonların golfün tabanına aktarılmasını istiyor.

"Farkına vardığım şey şu ki, eğer sporunuzda para harcamak isteyen insanlar ya da bir varlık fonu varsa, sonuçta bu iyi bir şeydir, ancak sadece doğru şekilde harcamalarını ve oyunda önemli olan şeylere harcamalarını sağlamak istersiniz" dedi.

"Yani birine 100 milyon dolar vermek yerine, neden 50 milyon doları R&A veya USGA (ABD Golf Birliği) için bir taban programına koymuyorsunuz, böylece gerçekten yardımcı olabilirsiniz?

"Ne zaman 'oyunu büyütmek' deseler, bence bu parayı sadece yetenek satın almaya çalışmak yerine oyunu gerçekten büyütmek için başka bir yere harcamak çok daha iyi bir yol olurdu."

Mickelson: 'Benim ve diğerlerinin düşmanlıklarımızı bırakma zamanı geldi'

LIV Golf'e katılan ilk oyunculardan biri olan Phil Mickelson, McIlroy'un yorumlarını memnuniyetle karşıladı ve bunların "muhtemelen söylenmesi kolay olmadığını" kabul etti.

Altı kez büyük ödül kazanan Mickelson, ayrılık turuna katılma kararı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı ancak Rahm'ın son gelişinin "her iki tarafı bir araya getirecek bir köprü" görevi görebileceğine inanıyor.

Mickelson, eski adıyla Twitter olan X'te McIlroy'un podcast röportajından yapılan alıntılara yanıt olarak yazdığı bir yazıda "Bunu birbirimize yüklenmek için bir fırsat olarak kullanmayalım" dedi.

"Aksine, benim ve diğerlerinin düşmanlıklarımızı bırakıp olumlu bir gelecek için çalışmamızın zamanı geldi... bir anlaşmaya varılana kadar her iki taraf için de her zamanki gibi iş olacak ama umarım gereksiz küçümseme olmaz."

Sezonun ilk LIV Golf turnuvası 2 Şubat'ta Meksika'daki LIV Golf Mayakoba'da başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com