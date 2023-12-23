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Rory McIlroy, Steve Elkington ile yaşadığı Twitter tartışmasının ardından sosyal medyadan uzak duracak

Rory McIlroy eşinden Twitter şifresini değiştirmesini istedi

Twitter tartışmasının ardından sosyal medya sürgününe gitti

Karısının şifresini değiştirmesini sağlayarak.

Rory McIlroy, kısa bir süre önce platformda yaşanan bir tartışmanın ardından kendi kendine uyguladığı sosyal medya sürgününü uygulamak için bunu yaptı.

Dünya 4 numarası geçen ay Amerika Açık'ta dereceye girememesinin ardından Avustralyalı Steve Elkington ile Twitter'da tartışmaya girdi.

1995 ABD PGA şampiyonu 54 yaşındaki Elkington, dört büyük şampiyonluğu ve "bankada 100 milyon doları" olan Kuzey İrlandalı'nın golf oynamaktan "çok sıkıldığını" öne sürdü.

McIlroy karşılık verdi: "Daha çok 200 milyon gibi, 28 yaşında 'sıkılmış' biri için hiç de fena değil. Geldiği yerde çok daha fazlası var."

Tweet, Wikipedia'dan yapıştırılan başarılarının bir listesini içeriyordu, ancak Elkington McIlroy'un sadece parayla motive olduğunu öne sürerken, McIlroy Avustralyalı'nın dilbilgisini eleştirerek tartışmayı sürdürdü.

McIlroy şimdi tepki vermemiş olmayı dilediğini ve "şimdilik" sosyal medyayı boykot etmeyi planladığını itiraf ediyor.

McIlroy Çarşamba günü Portstewart'ta yapılacak İrlanda Açık turnuvası öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "O tweet'i yazmış ve göndermeden önce yaklaşık beş kez silmiş olmalıyım," dedi.

"Sonunda gönderdiğime pişman oldum ama aslında eşim Erica'ya telefonumu ve Twitter'ımı verdim ve ona 'Şifremi başka bir şeyle değiştir ve bana ne olduğunu söyleme' dedim.

"Şu andan itibaren sırf bu nedenle sosyal medyadan uzak duruyorum. Okumama gerek yok. Bunlar sizi etkilememesi gereken şeyler ama bazen etkiliyor.

"Önemli olan ne söylendiği değil. Kimin söylediğiydi ve o ortamda bulunan herkes golfün zaman zaman ne kadar zor olduğunu anlamalıdır. Beni her şeyden çok etkileyen şey de bu.

"Eğer bir medya mensubu ya da başka bir şey tarafından yazılmış olsaydı, bunu görmezden gelebilirdim, çünkü kendi kendime, bunun nasıl bir şey olduğunu ve neyle uğraşmak zorunda olduğunuzu bilmediklerini söyleyebilirdim.

"Ama büyük bir şampiyonluk kazanmış ve başarılı olmuş eski bir oyuncu, işte bu yüzden beni etkiledi ve bu yüzden biraz misilleme yaptım."

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Son İrlanda Açık şampiyonu McIlroy, en son Eylül ayında Tour Championship'i kazanarak PGA Tour'un sezon boyu süren FedEx Cup'ını ve beraberinde 10 milyon dolarlık bonusu kazanmıştı.

Dört büyük şampiyonluğundan sonuncusunu 2014'te Britanya Açık-ABD PGA dublesi yaparak kazanmıştı.

Elkington 1990 ve 1999 yılları arasında 10 PGA Tour şampiyonluğu kazandı.

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Yılın üçüncü büyük turnuvası olan 2017 Açık Şampiyonası, 20 Temmuz'da İngiltere'nin kuzeybatısındaki Royal Birkdale'de başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com