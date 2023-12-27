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Rory McIlroy: Muirfield kadın üyeliği destanı 'müstehcen'

Muirfield nihayet kadın üyelere izin veriyor

Kulüp 2016'da kadınların katılmasına karşı oy kullandı

Britanya Açık haklarını kaybettikten sonra yeni oylama

Bunun sonucunda saha Britanya Açık rotasından çıkarıldı, ancak bu hafta tekrar eski haline getirildi.

"Belirli sektörlerin liderleri ve devlet başkanları gibi kadınların olduğu günümüzde ve çağımızda bir golf sahasına katılamamak? Yani, bu müstehcen. Bu çok saçma," dedi McIlroy Florida'daki Arnold Palmer Invitational etkinliği öncesinde bir basın toplantısında.

"Yani, bir şekilde mantıklı davrandılar. Yine de bu aşamaya gelmesinin korkunç olduğunu düşünüyorum."

'Çay yok'

Posta yoluyla yapılan oylamada 498 oy kadın üyelerin kabul edilmesi lehinde, 123 oy (%19,8) ise aleyhinde çıktı.

Dünya 3 numarası McIlroy, bazı üyelerin politikanın güncellenmesine karşı oy kullanmasına hala hayret ettiğini ve Muirfield'e dönmenin ağızda kötü bir tat bırakacağını söyledi.

Önümüzdeki ayın başlarında Masters'ta dört büyük turnuvayı da kazanarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmayı hedefleyen 27 yaşındaki sporcu, "Bunu anlamıyorum," diye ekledi.

"Her neyse, bir noktada Açık Şampiyona için oraya geri döneceğiz ve sonrasında üyelerle çok fazla çay içmeyeceğim."

Kulüp CNN'e yaptığı açıklamada McIlroy'un tepkisiyle ilgili olarak "yorum yapmayacağını" söyledi.

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'Heyecanlı'

LPGA Tour'da iki kez büyükler şampiyonu olan Amerikalı golfçü Stacy Lewis, kulübün bu kararı nasıl aldığından ziyade, bu kararı almış olmasıyla ilgileniyor.

CNN'e verdiği demeçte, "Asıl mesele bir şeylerin nihayet değişiyor olması," dedi.

"Çağa ayak uydurmak için harika bir şey. Muirfield gibi prestijli bir saha için, kadınlar için ileriye dönük pek çok başka sahada fark yaratabilecek türden bir yer. İnsanlar bu konuda heyecan duyuyor."

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 Olimpiyat golf turnuvasına ev sahipliği yapacak olan golf sahasını, kadınlara eşit oyun hakkı vermemesi halinde etkinliği kaybedebileceği konusunda uyardı.

Muirfield kulübü kaptanı Henry Fairweather Salı günkü oylamanın sonucunu açıkladıktan sonra şunları söyledi: "Bu olağanüstü kulübün harika geleneklerinden ve dostane ruhundan keyif alacak ve faydalanacak kadınları üye olarak aramıza katmayı dört gözle bekliyoruz."

Kadın ya da erkek yeni üyeler için bekleme listesinin "iki ila üç yıl ya da daha uzun" olduğunu da sözlerine ekledi.

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Golfün Britanya'da düzenlenen dört büyük etkinliğinden sadece biri olan Açık Şampiyona'nın organizatörü R&A, sahayı 2021'den önce olmasa da turnuva rotasyonuna yeniden dahil etti.

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Kaynak: edition.cnn.com