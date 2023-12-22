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Rory McIlroy: 'Masters yeşil ceketini Olimpiyat altınına tercih ederim'

McIlroy Masters'ta kariyerinin grand slam'inin son ayağına odaklandı

Jordan Spieth'ten dünya 1 numarasını geri almak istiyor

Majörsüz 2015'in ardından beşinci majörü hedefliyor

Kurs dışında "daha iyi bir insan" olmayı hedefler

Kuzey İrlandalı oyuncu, Augusta'da Masters'ı kazanması halinde Rio 2016'da Olimpiyat altın madalyası şansını kaçırmayacağı konusunda kararlı.

Golf bu yıl Rio de Janeiro'da 1904'ten bu yana ilk kez oyunlara geri dönüyor ancak McIlroy Nisan ayında golfün ilk büyük turnuvasını kazanarak kariyerindeki grand slam'in son ayağını garantileyebilir.

Bunu başarırsa McIlroy, Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player ve Tiger Woods ile birlikte kariyerinin bir döneminde golfün dört büyük şampiyonluğunu da kazanan sadece altıncı oyuncu olacak.

CNN'e konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Eğer bu yıl Masters'ı kazanabilseydim, Olimpiyatlarda bir şans daha elde etmek için kesinlikle dört yıl beklerdim" dedi.

Masters'ın başladığı 1934 yılından bu yana modern çağda hiçbir oyuncu aynı takvim yılında dört büyük şampiyonluğu birden kazanamadı. 2000 yılında ABD Açık, Britanya Açık ve ABD PGA Şampiyonası'nı ve ardından 2001 Masters'ı kazanan Woods ise aynı anda dört şampiyonluğu birden elde etmişti.

McIlroy geçen yıl Augusta'ya giderken seti tamamlamak için sadece Masters'a ihtiyacı vardı ancak Jordan Spieth'in çarpıcı çıkışıyla engellendi.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren McIlroy, futbol kazasından kaynaklanan ayak bileği sakatlığı nedeniyle Britanya Açık'ı kaçırdıktan sonra 2015'i büyük bir şampiyonluk kazanamadan tamamladı.

Spieth ise yeşil ceketine ABD Açık'ı da ekleyerek arka arkaya majör şampiyonluklar elde etti ve yılı dünya 1 numarası olarak tamamladı.

Woods ve Nicklaus ile birlikte 26 yaşından önce dört modern majör kazanan üç oyuncudan biri olan McIlroy, geçen yıl Abu Dabi 'deki sezon açılışı öncesinde sezon hedeflerini bir havayolu biniş kartının arkasına yazdığını ve cüzdanında sakladığını açıkladı.

Bu sefer ise hedeflerinin aklının bir köşesinde olduğunu söylüyor.

2011 ABD Açık, 2014 Britanya Açık ve 2012 ve 2014'te ABD PGA'yı kazanan McIlroy, "Bunları yazmam gerektiğini hissettiğimi sanmıyorum çünkü her zaman aklımdalar," dedi.

"Geçen yıl bir majör kazanamadıktan sonra tekrar yoluma devam etmek ve bunlardan birini daha kazanmaya çalışmak istiyorum.

Avrupa'nın üç gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştığı golfün en büyük takım etkinliğine atıfta bulunan McIlroy, "Ryder Cup'ın yaklaşması, Olimpiyatlar ve diğer her şeyle birlikte büyük bir yıl olacak" diye ekledi.

İki yılda bir düzenlenen Ryder Cup, bu yıl Hazeltine, Minnesota'nın ev sahipliği yaptığı ve 2018'de Paris'in devraldığı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mekanlar arasında dönüşümlü olarak gerçekleşiyor.

Spieth'in sıralamada dünyanın en iyi golfçüsü konumuna yükselmesi McIlroy'u da kemiriyor.

"Ben de dünyanın 1 numaralı pozisyonundan düştüm ve oraya geri dönmeyi çok isterim" dedi. "Yani bu yıl pek çok hedefim var."

Aralık ayında kız arkadaşı Erica Stoll ile nişanlanan McIlroy, bazı saha dışı hedeflerini de gerçekleştirmek istiyor.

"Günlük hayatta daha iyi bir insan olmaya çalışmak bile, bilirsiniz," diye ekledi. "Benim için en önemli olan hedefler bunlar. Eğer bu hedeflere ulaşabilirsem, daha büyük hedeflere ulaşmam çok daha mümkün olacak."

Spieth'in yüksel işi ve Avustralyalı Jason Day 'in 2015'teki formu McIlroy'u dünya üçüncülüğüne itti ve Nicklaus, Player ve Arnold Palmer'ın efsanevi rekabetini taklit edecek yeni bir "Büyük Üçlü" için medya çılgınlığına yol açtı.

Ancak McIlroy bu karşılaştırmayı küçümsemekten yana.

Bu haftaki Omega Dubai Desert Classic'in son şampiyonu ve iki kez kazanan McIlroy, "Dürüst olmak gerekirse, bunun medya tarafından biraz abartıldığını düşünüyorum," dedi.

"Dünyada bir, iki ya da üç olsak da hepimiz birbirimizi yenmek istiyoruz. Ama bu iyi bir motivasyon ve umarım bu yıl bunu yapmak için doğru yoldayımdır."

Sezon, Ağustos ayındaki Olimpiyatlara uyum sağlamak için yoğunlaştırıldı, ancak McIlroy yine de Kuzey İrlanda'nın 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez sahneye çıkışını izlemek için zaman bulmayı umuyor.

Bu arada çok sevdiği Manchester United'ın ve baskı altındaki teknik direktörü Louis van Gaal'in kaderini de yakından takip edecek.

McIlroy, "Bir ileri bir geri gidiyorum," dedi. "Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğüm haftalar da var, yolunda gitmediğini düşündüğüm haftalar da.

"İçinde olmak gerçekten zor bir meslek. Çok fazla baskı altında ama bence takım gelişiyor, sonuçlar iyileşiyor. Umarım işler doğru yönde ilerliyordur."

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Kaynak: edition.cnn.com