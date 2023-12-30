Rory McIlroy Kanada Açık'ı kazanırken Greg Norman'a laf atıyor gibi görünüyor

McIlroy Pazar günü St George's Golf and Country Club'da son iki çukuru birdi yaparak Amerikalı Tony Finau ve Justin Thomas'ın önünde 19-under-par ile bitirdi.

Bu sonuç, spordaki odak noktasının çoğunun Suudi destekli LIV Golf serisinin Londra yakınlarındaki Centurion Club'daki açılış etkinliğinde olduğu bir zamanda geldi.

McIlroy CBS'e verdiği demeçte "Bu uzun, çok uzun süre hatırlayacağım bir gün - 21. PGA Tour galibiyeti, diğerlerinden bir fazla," dedi. "Bu, bugün bana biraz daha fazla teşvik verdi ve bunu başardığım için mutluyum."

Yorumlar, LIV Golf serisinin yüzü olan Avustralyalı Norman'ın 20 PGA Turu galibiyetine gönderme yapıyor gibiydi.

Daha sonra basın toplantısının başında, ayrılık serisinin haberleri ortaya çıktığından beri PGA Tour'un sesli bir destekçisi olan McIlroy da Norman'dan bir PGA Tour galibiyeti daha fazla olduğu yorumunu yaptı.

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Toronto yakınlarındaki St George's'da son gün gergin geçti. Dünya 3 numarası McIlroy güne Finau ile liderlik için berabere girerken, Thomas iki atış geride ikinci için üçlü bir beraberlik içindeydi.

McIlroy bir ara üç atış öndeydi ama birkaç kısa vuruş kaçırınca 16 delik sonunda 17-under ile Thomas ile berabere kaldı.

Bununla birlikte, Finau'nun iki atış önünde bitirmek ve 1.566.000 $ para ödülünü eve götürmek için cesaretini korudu.

Thomas 17 ve 18. deliklerde arka arkaya bogey yaparak Finau'nun tek başına ikinciliği elde etmesini sağladı.

İngiliz Justin Rose ise Pazar günü kısa bir süreliğine çekişme içine girdi ve 10-under-par 60'lık olağanüstü bir atış yaparak dördüncü sırada yer aldı.

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McIlroy, Jim Furyk'in 2006 ve 2007'de Kanada Açık'ta elde ettiği başarıdan bu yana iki farklı sahada arka arkaya büyük olmayan bir PGA Tour etkinliği kazanan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca Perşembe günü başlayacak olan Brookline, Massachusetts'teki ABD Açık'ı kazanma konusunda da favoriler arasına girdi.

McIlroy gazetecilere verdiği demeçte "Genel olarak, ABD Açık'a hazırlanmak için harika bir hafta olduğunu düşündüm" dedi. "Kendinizi turnuva golfüne hazırlamanın, çekişme içinde olmaktan, ihtiyacınız olduğunda vuruş yapmak zorunda kalmaktan daha iyi bir yolu yoktur. Bu hafta bunu yapabileceğimi kanıtladım."

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Kaynak: edition.cnn.com