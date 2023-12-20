Rory McIlroy, Jon Rahm ve Sam Burns 'acımasız' BMW Championship'te liderliği paylaşıyor

"Dünyadaki en mutlu hayvan bir Japon balığıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü 10 saniyelik bir hafızası vardır" diyen Rahm, popüler "Ted Lasso" dizisinden bir replik aktardı.

"Geçen hafta harika golf oynadım, sadece sonlara doğru birkaç kötü vuruş yaptım ve hatırlanması gereken en önemli şey de bu."

Dünya 1 numarası, Perşembe günü Rory McIlroy ve Amerikalı Sam Burns ile birlikte liderlik tablosunun zirvesinde yer aldığı BMW Championship'teki açılış turunun ardından konuştu.

İki Avrupalı Ryder Cup takım arkadaşı ve Burns, 5 Eylül'de PGA Tour'un sezon şampiyonunu belirleyecek FedExCup Playoff'larının ikinci etkinliğinde liderliği paylaşmak için Baltimore, Maryland'deki Caves Valley Golf Kulübü'nde sekiz-under 64'lük skorlar elde etti.

McIlroy'un par-beş 16. çukurdaki kartal vuruşu onu sıralamada yukarılara taşıdı ve liderliği paylaşmasını sağladı. Kuzey İrlandalı oyuncu FedExCup sıralamasında 28. sırada yer alıyor ve sadece ilk 30'a girenler önümüzdeki hafta sezon finali olan Tour Championship'e katılabiliyor.

"Daha önce de hep lider grupta olduğunuz playoff dönemlerinden geçtim. FedExCup'ta ya 1, ya 2 ya da 3. sıradasınız ve bu durum zihinsel olarak size zarar verebiliyor" dedi. "Gelecek hafta oynayabilmek için iyi oynamam gereken bir pozisyondayım. Bir serbestlik unsuru var."

Hem Rahm hem de Burns Perşembe günü bataksız turlar attılar ve her ikisi de önümüzdeki hafta Tur Şampiyonası için East Lake'e gidecekleri için iyi formlarını korumaları çok önemli.

OKUYUN: Üçlünün gücü: Arnold Palmer, Gary Player ve Jack Nicklaus golfte nasıl devrim yarattı?

'Bugün dışarısı çok acımasızdı'

ABD Açık şampiyonu Rahm'ın açılış raundu da formunu sürdürdü. PGA Tour'a göre, son 17 turunda 15. kez 60'lı sayılarda atış yaptı.

Rahm'ın sopaları yanmaya devam ederken, Perşembe günü Caves Valley'deki en sıcak şey bu değildi.

Sıcaklıklar sürekli olarak 90 derece civarındaydı ve yüksek nem ve yükseklik değişiklikleri ile birleştiğinde, koşullar oyuncular için zor oldu.

Geçen hafta Northern Trust'ta Tony Finau ile oynadığı playoff'u ikinci sırada tamamlayan Avustralyalı Cameron Smith, Perşembe günkü tur sırasında "acımasız" koşullar nedeniyle yürüme hızının aklından geçen bir şey olduğunu açıkladı.

Smith, dört-under 68'inden sonra "Muhtemelen normalde yaptığımızdan biraz daha yavaş yürüyorduk ve çok fazla gölge bulmaya çalışıyorduk ... bugün dışarısı acımasızdı" dedi. "Muhtemelen son dört ya da beş delik, sizi etkiliyor ve 'Bu ne zaman bitecek' diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu konuda akıllı olmanız gerekiyor.

"Queensland'den geliyorum ve orası sıcak oluyor, bu yüzden beni gerçekten rahatsız etmiyor, sadece beni çok yoruyor. Şimdi hızlı bir masaj, ardından soğuk bir duş ve birkaç soğuk bira içmek için sabırsızlanıyorum."

Rahm, 2020 Olimpiyatlarından sonra Covid nedeniyle bir ay ara verecek olmasını da enerji seviyesini koruduğu için teşekkür etti.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

"Olimpiyatlara giden, Memphis'te oynayan ve benden daha fazla müsabaka oynayanlar biraz daha yorgun olabilir ama bu benim durumum için bir bahane olmamalı" dedi.

"Salı günü sahaya geldiğimde çok fazla bir şey yapmadım. Golf sahasına bile çıkmadım çünkü zorlu bir yürüyüş olduğunu biliyordum. Sadece birkaç topa vurdum, biraz putting ve chipping yaptım ve eve gittim.

"Böyle günlerde gerçekten öncelik verdiğim şey hidrasyondur. Eğer sahanın ortasında susuz kalırsanız, bu sizi önümüzdeki birkaç hafta boyunca etkileyecektir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com