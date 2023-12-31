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Rory McIlroy: Golfçü Zika korkusu nedeniyle Rio 2016'dan çekildi

Rory McIlroy Zika virüsü korkusuyla Rio 2016'dan çekildi

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Bu spor 1904'ten bu yana ilk kez Yaz Oyunlarına geri dönüyor ve organizatörler başta büyük şampiyonlar Adam Scott ve Louis Oosthuizen olmak üzere diğer büyük isimlerin çekilmesiyle uğraşmak zorunda kaldı.

McIlroy yaptığı açıklamada "Uzun süre düşünüp taşındıktan sonra bu yaz Rio de Janiero'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için ismimi geri çekmeye karar verdim" dedi.

"Bana en yakın olanlarla konuştuktan sonra, sağlığımın ve ailemin sağlığının her şeyden önce geldiğini anladım.

"Zika virüsünün bulaşma riski düşük olarak kabul edilse de, bu yine de bir risktir ve almak istemediğim bir risktir."

Virüsün döküntü, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtileri şiddetli olmasa da, Zika yeni doğan bebeklerde mikrosefali ve yetişkinlerde bazı kas zayıflaması hastalığı Guillain-Barré sendromu vakalarıyla bağlantılıdır.

McIlroy, Scott ve Oosthuizen'in yanı sıra üç kez büyük ödül kazanan Vijay Singh ve Avustralyalı Marc Leishman da Zika'yı gerekçe göstererek yarışmama kararı aldı.

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İrlanda Olimpiyat Konseyi yaptığı açıklamada Rory'yi Olimpiyatlara götüremeyecek olmaktan dolayı "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ancak "kararına saygı duyduğunu" belirtti.

Organizasyon, "Rory Rio 2016'nın büyük yıldızlarından biri olacaktı," dedi. "Ancak şimdi başka bir İrlandalı golfçünün Olimpiyatlara katılma şansını yakalaması ve 112 yıllık bir aradan sonra golfün Olimpiyat Oyunlarına tarihi dönüşüne katılması için bir fırsat var."

McIlroy, geçen hafta düzenlenen ABD Açık'ta Dustin Johnson'ın ilk büyük zaferini kazanması nedeniyle finiş göremedi.

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Kaynak: edition.cnn.com