Öne çıkan hikayeler

Rory McIlroy, Donald Trump ile golf oynamasına gösterilen tepki karşısında 'şaşırdı'

Rory McIlroy eleştiriler karşısında "şaşkına döndü"

Başkan Trump ile golf görüşmesi yaptı

27 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu, Başkan'ın Florida'daki Trump International sahasında yaptığı tura gösterilen tepki ve eleştiriler karşısında "şaşkınlığa uğradığını" söyledi.

McIlroy, tartışmalı başkanla oynadığı için "faşist" ve "yobaz" olduğu iddialarına karşı Cuma günü bir açıklama yayınladı.

Ancak bu konunun sonu olmadı ve Trump'la olan tur, eski dünya 1 numarasının Salı günü Meksika'da sakatlıktan PGA Tour'a dönüşü öncesinde yaptığı basın toplantısında öne çıktı.

McIlroy, "Sanki orada dış politika konuşmuyorduk, golf ve çimlere koyduğu çimler hakkında konuşuyorduk" dedi.

Trump, hırçın bir kampanya ve görev süresinin gürültülü bir başlangıcı sırasında, Twitter'dan beslenen küstah yaklaşımıyla ülke siyasetini sarsarak, kendisine derinden bağlı seçmen tabanının ötesine ulaşmak için çok az şey yaptı.

Ancak, görevde geçirdiği çalkantılı beş haftanın ardından yönetimini istikrara kavuşturmaya çalışan Trump, Salı günü Kongre'ye yaptığı ilk konuşmada daha geleneksel bir başkanlık duruşu sergiledi.

Perşembe günü başlayacak WGC-Meksika Şampiyonası öncesinde gazetecilere konuşan McIlroy, "Makamdaki kişiye saygı duymasanız bile makama saygı duymalısınız" dedi.

Tiger ile öğle yemeği

Kaburga sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan McIlroy, geçen hafta Tiger Woods ile öğle yemeği yediğini de açıkladı ve eski dünya 1 numarası için "Zihinsel olarak iyi bir yerde" dedi.

41 yaşındaki Woods, geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatı nedeniyle yaklaşık 17 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen ayki Dubai Desert Classic'ten sırt spazmları nedeniyle çekildiğinden beri oynamadı.

McIlroy gazetecilere verdiği demeçte, "Son birkaç yıldır vücuduyla mücadele ediyor, ne yazık ki yapmak istediği şeyi yapmasına izin vermiyor" dedi.

"Zor bir durum ama geri dönmek için çok çalıştığını biliyorum. Bu sadece zaman alıyor. Yılda sekiz ila on kez oynasa bile bu hepimiz için bir bonus."

OKU: Trump ile golf oynamak bir destek değil - McIlroy

OKU: Tiger Woods - Zafer ve acı

OKU: Renksiz bir Masters mı? Augusta'nın açelya endişesi

'Saygılı'

Başkan Bill Clinton ile oynadığını ve "Başkan George W. Bush ile zaman geçirdiğini" söyleyen McIlroy, görevdeki bir ABD başkanıyla golf oynama fırsatının eşsiz olduğunu söyledi.

"Ağaçların arasında 20 gizli servis ajanı, 30 polis ve keskin nişancı görmek benim için gerçeküstü bir deneyimdi" dedi.

"Tepkiler beni biraz şaşırttı ama nedenini anlıyorum, bu içinde bulunulması zor bir pozisyon."

Trump, Başkan Barack Obama'nın golf alışkanlığını sık sık ve yüksek sesle eleştirmiş, eski başkanı ülkenin önünde birçok acil mesele varken golf oynadığı için düzenli olarak eleştirmişti.

"Ben sadece saygılı olduğumu düşündüğüm şeyi yapıyordum," diye ekledi dört kez büyük ödül kazanan kişi. "Eğer ABD Başkanı sizi arar ve sizinle golf oynamak isterse, hayır demeyecektim.

"Söylediği her şeye katılmıyorum. Ben Amerikalı değilim, siyasi sistemin işleyişini değiştiremem. Oy kullanamam ve oy kullanabilseydim bile kullanacağımı sanmıyorum. Ben eğlendim, iyi vakit geçirdim.

"İnsanları kızdırdıysam özür dilerim ama evet demekten başka bir şey yapamayacağım bir konumda olduğumu hissettim."

OKU: McIlroy, Trump ile golf oynamanın 'bir destek olmadığını' söyledi

OKU: Woods ve Trump golf sahasına çıktı

OKUYUN: Turnberry Trump için kırmızı halı seriyor

Dünya sıralamaları

McIlroy kenardayken, Dustin Johnson dünya 1 numarasına yükseldi ve Jordan Spieth, Hideki Matsuyama ve Rickie Fowler da dahil olmak üzere sıralamanın zirvesine yakın bir dizi çağdaşı kazandı.

McIlroy ise sakatlığının "kılık değiştirmiş bir nimet" olabileceğini söylüyor.

OKUYUN: Johnson Day'i devirerek dünya 1 numarası oldu

Daha fazla haber ve video için CNN.com/golf adresini ziyaret edin

Üçüncü sıradaki McIlroy, Meksika'daki Club de Golf Chapultepec'te kazanırsa ve Amerikalı üçüncü için iki yönlü beraberlikten daha kötü bitirirse Johnson'ı zirvede geçebilir.

Dünya Golf Şampiyonası daha önce Trump'ın Miami'deki Doral sahasında düzenleniyordu ancak sponsor Cadillac'ın sözleşmesini yenilememesi üzerine Meksika'ya taşındı.

"Bu, oldukça basit bir şekilde, bir golf turuydu. Golf bizim ortak noktamızdı, başka bir şey değil" dedi.

McIlroy'un Başkan'la 18 çukur oynamakla ilgili yorumları karşısında Sanders, Başkan'ın "birkaç çukur oynamaya niyetlendiğini ve daha uzun oynamaya karar verdiğini" söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com