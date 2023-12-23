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Rory McIlroy 2016'dan beri ilk kez kazanıyor, Tiger Woods beşinci sırada

Rory McIlroy Arnold Palmer Invitational'ı kazandı

McIlroy'un Eylül 2016'dan bu yana ilk turnuva galibiyeti

Tiger Woods beşincilik için berabere kaldı

Tiger Woods'un 2013'ten bu yana en iyi performansını sergileyerek sporseverleri heyecanlandırmasından bir hafta sonra Rory McIlroy, Arnold Palmer Invitational'da Eylül 2016'dan bu yana ilk turnuva galibiyetini alarak formuna geri döndüğünü gösterdi.

McIlroy, sekiz-under-par 64'lük muhteşem performansıyla Bryson DeChambeau'nun üç vuruş önünde turnuvayı tamamlarken, Woods da hafta sonunu 10'un altında beşinci sırada bitirdi.

Geçen haftaki Valspar Championship'te dereceye giremeyen McIlroy'un talihi biraz tersine döndü.

"Bugün yaptığım gibi bir golf üretmekten asla uzak değilsiniz," dedi dört kez büyük ödül kazanan PGA Tour'un resmi web sitesine.

"Ama öte yandan, vasat bir golf üretmekten de uzak olduğunuzu sanmıyorum."

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Kuzey İrlandalı golfçünün kariyerindeki dört büyük turnuvayı tamamlayabilmesi için Augusta'da yeşil ceket giymesi gerekiyor. Son büyük zaferi 2014 PGA Şampiyonası'nda gelmişti.

Woods için, geri dönüşünü sürdürürken bir başka cesaret verici gösteriydi.

14 kez büyük ödül kazanan oyuncu Pazar günü üç-altı 69 yaptı, yani son 12 yarışma turunun 11'i başabaş ya da daha iyiydi.

Valspar Championship'i ikinci sırada tamamlayan 42 yaşındaki sporcunun çeşitli sırt sorunlarından geri dönüşü umduğundan da iyi gidiyor.

Woods, PGA Tour'a verdiği demeçte "Yılın başında bana iki golf turnuvası kazanma şansım olacağını söyleseydiniz, bunu gözümü kırpmadan kabul ederdim" dedi.

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Galericiler kesinlikle onun dönüşünden keyif alıyor ve oynadığı her turda beşinci Masters zaferi ihtimali daha da artıyor

Kariyeri boyunca Bay Hill'de daha önce sekiz kez kazanmış olan Woods, "Taraftarlar bana dünyadaki tüm adrenalini verdi," diye ekledi.

"Eğer acı çekmeden oynayabiliyorsam ve golf vuruşları yapabildiğimi hissedebiliyorsam; her turnuva biraz daha keskinleşti."

McIlroy da çocukken idol olarak gördüğü oyuncuya verilen desteğin farkındaydı.

McIlroy, "Tiger 13'te birdie yapmıştı (12 under'a geçmek için) ve bir 'Tiger' tezahüratı başladığında 14 tee'ye doğru gidiyordu," diye açıkladı.

"Sonra 11'deki yeşilin etrafındaki insanlar 'Rory' tezahüratıyla karşılık verdi. O kadar gürültülü değildi."

Masters 5 Nisan'da başladığında Augusta müşterilerinin her iki adama da tezahürat yapacaklarına şüphe yok.

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Cumartesi günü McIlroy, olayları bir adım öteye taşıyan bir taraftarı eleştirmişti.

Orlando Sentinel'in haberine göre McIlroy, "Bugün orada karımın adını bağırıp duran bir adam vardı," dedi.

"Yanına gidip onunla sohbet edecektim. İnsanların gelip eğlenmek istediklerini biliyorum ve ben de buna varım.

"Ancak bazen yorumlar kişiselleştiğinde ve insanlar kabalaştığında, bu biraz fazla olabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com