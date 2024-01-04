Rory McIlroy 18 ay sonra ilk galibiyetini ve baba olarak ilk galibiyetini aldı

Pazar günü Wells Fargo Championship'te 2019'dan beri ilk zaferini kazanan McIlroy, zaferi ilk kez bir aile olarak kutlayan kızı Poppy ve eşi Erica'nın yanına gitti.

Kuzey İrlandalı oyuncu, 18. delikte bazı gergin anlara katlanmak zorunda kaldı ve turnuva için 10-under-par ve Abraham Ancer'in bir önünde kalarak Quail Hollow'daki üçüncü ve PGA Tour 'daki 19. şampiyonluğunu elde etti.

"McIlroy turnuva sonrasında basına yaptığı açıklamada "Burası bana çok iyi geldi.

"Bu golf sahasını ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim ve bu sevgim bir şekilde karşılık buldu. Yıllar boyunca burada çok iyi oynadım."

Geçtiğimiz Ağustos ayında ilk kez baba olan McIlroy, 2019'da WGC-HSBC Champions'ı kazandığından bu yana form ve sakatlıklarla mücadelesini sürdürdü.

Aslında 32 yaşındaki oyuncu, Çarşamba günü antrenman sahasında boynunu incittikten sonra bu hafta sonu oynamayı bile denememeye yaklaştığını söyledi ve "hafta ilerledikçe giderek biraz daha iyi hale geldiğini" söyledi.

553 günlük aradan sonra dünya sıralamasında 15. sıraya geriledi ve 2009 sonlarından bu yana en düşük seviyeye indi.

Kendini yeniden ayarlamak için antrenör Pete Cowen ile çalışmaya başladı. Ve hem Players Championship hem de Masters'da dereceye giremedikten sonra nihayet kazanma yoluna geri döndü.

"Buraya gelirken oyunum hakkında iyi hissediyordum," dedi dört kez büyük ödül kazanan oyuncu, "ama buraya gelip ilk haftadan kazanmayı beklemiyordum.

"Çalışmanın karşılığını aldığımı görmek tatmin edici ama bu sadece bir başlangıç. Başarmak istediğim daha çok şey ve oyunda yapmak istediğim daha çok şey var."

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Burada, orada ve her yerde

Bu hafta sonu bir spor etkinliğinden ayrılmadan önce her zaman son düdüğün çalmasını beklemeniz gerektiğini öğrenen bir kişi varsa, o da Bryson DeChambeau olabilir.

Amerikalı süperstar Cuma günü Wells Fargo Şampiyonası'nda 74 üzerinden üç vuruş yaparak turnuvayı iki üzerinden tamamladı.

Turu kaçırdığını düşünen DeChambeau, Charlotte'tan Dallas'a uçtu, ancak uçuşun ortasında tur atladığını öğrendi.

Dünya 4 numarası eve gitti ve gece 2.45'te Charlotte'a geri dönen uçağa binmeden önce yaklaşık beş saat uyudu.

Uçakta biraz daha uyuduktan sonra sabah 5:45'te Charlotte'a indi ve Cumartesi sabah 8:10'daki başlama vuruşu için Quail Hollow'a gitti.

Yorgunluğuna rağmen 68 vuruş yaptı.

Pazar günkü turdan önce 11 saat uyuyarak bunu telafi etti.

DeChambeau, yol yorgunluğuna rağmen Charlotte'a dönüşünde iyi oynadı ve sonunda dokuzuncu sırada bitirerek FedExCup liderliğini geri aldı.

Sonrasında medyaya "Buna değmesini istedim," dedi. "Buraya gelip sonunculuğa yakın, 60 bilmem kaçla bitirmek istemedim.

"Öyle bile olsa, yine de FedExCup puanı, yine de dünya sıralaması puanı. Geri dönüp bitirdiğim için memnunum - umarım ilk 10'a girip orada kalabilirim ve dünya sıralamasında yükselmeye devam edebilirim. Hedefim tabii ki 1 numara olmak ve Olimpiyatlarda olmak istiyorum, bu yüzden doğru yönde ilerlemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com