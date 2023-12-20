Ronald Greene'in ölümüyle ilgili olarak ilk etapta suçlanan Louisiana polisi aktif göreve iade ediliyor

Eyalet polis sözcüsü Nick Manale, olay yerindeki en rütbeli polis memuru olan Teğmen John Clary'nin "bu haftadan itibaren aktif göreve iade edileceğini" söyledi. Davayla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Salı günü CNN'e isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, savcıların bu yılın başlarında Clary hakkındaki suçlamaları düşürdüğünü doğruladı.

Clary'nin Greene'in ölümünden önceki çatışmanın vücut kamerası görüntülerini sakladığı iddia ediliyordu. İlk olarak Associated Press tarafından bir sızıntı sonucu yayınlanan ve daha sonra Mayıs 2021'de eyalet polisi tarafından yayınlanan video, Greene'in Mayıs 2019'da Monroe şehrinin dışında bir kovalamaca ve araba kazası olduğunu söylediği olaydan sonra sürüklenme, şoklama ve copla saldırı da dahil olmak üzere polis tarafından dövüldüğünü gösteriyor.

Clary ve diğer dört kolluk görevlisi, Aralık 2022'de Greene'in ölümüyle ilgili eyalet suçlamaları nedeniyle Union Parish'te ilk olarak suçlandı. Louisiana Eyalet Polisi Müfettişi Lamar Davis o dönemde yaptığı açıklamada, adaleti engelleme ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Clary'nin "yasal işlemlerin sonucunu beklemek üzere idari izne çıkarıldığını" söyledi.

Dava hakkında bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Clary'ye yönelik suçlamaların bu yıl düşürülmesi karşılığında Clary'nin eski meslektaşı Kory York aleyhinde tanıklık yapmayı kabul ettiğini söyledi. York ihmalkâr cinayet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

2022 iddianamesinden önce eyalet polisi CNN 'e yaptığı açıklamada, bir iç soruşturmanın ardından Clary'nin video kanıtlarını kasıtlı olarak sakladığı iddiasını kanıtlayacak ya da çürütecek yeterli kanıt olmadığı için disipline verilmediğini söyledi.

York ve eski Union Parish Milletvekili Chris Harpin, Greene'in ölümüyle ilgili olarak geçen yıl suç lanan beş kolluk görevlisinden hala suçlamayla karşı karşıya olan sadece ikisi.

Eski eyalet polisleri John Peters ve DaKota DeMoss'a yöneltilen suçlamalar - adaleti engelleme - Bölge Mahkemesi Yargıcı Thomas W. Rogers tarafından Temmuz ayında verilen bir kararla iptal edildi.

CNN, Union Parish bölge savcısından Clary'nin görevine iadesi ve Harpin ve York aleyhindeki davaların durumu hakkında yorum istedi.

49 yaşındaki Greene, Mayıs 2019 'da polisin tutuklanmaya direndiğini ve askerlerle boğuştuğunu söylediği bir çatışmanın ardından öldü . Polis, bunun, memurların iddia edilen bir trafik ihlali nedeniyle onu durdurmaya çalışmasının ardından geldiğini ve Greene'in onları kovaladığını ve arabasını çarptığını söyledi.

Ailesi başlangıçta Greene'in kazada öldüğünün söylendiğini belirtti.

Vücut ve araç kamerası görüntülerinde Greene'in kazadan sonra aracından çıkarıldığı, şok verildiği ve bir polis memurunun onunla yerde güreştiği görülüyor.

Videoda ayrıca bir polisin yüzüne yumruk attığı ve bir diğerinin de yüzüstü yatarken kelepçelemeye çalışırken sırtının alt kısmına yumruk attığı görülüyor. Bir polis memurunun vücut kamerasından alınan ses, dayaktan sonra polis memurunun "Onu kontrol altına almak için canını çıkana kadar dövdüm, boğazını sıktım ve diğer her şeyi yaptım" dediği bir telefon görüşmesini ortaya koyuyor.

Eyalet polisinin ilk kaza raporunda polislerin Greene'e karşı güç kullandığından ya da onu tutukladığından bahsedilmiyor. Eyalet polisinin ayrı bir belgesinde ise şöyle deniyordu: "Greene tutuklanmaya direndikten ve polislerle boğuştuktan sonra gözaltına alındı" ve sonunda tepkisizleşti ve bir hastaneye götürülürken öldü.

Mahkeme belgelerine göre, polisler Greene'in ölümünün "göğüs kafesi kırığı ve aort yırtılmasıyla sonuçlanan kazaya bağlı künt kuvvet göğüs travmasından kaynaklandığını" savundu ve "kendi kişisel güvenlikleri ve halkın güvenliği için" güç kullandıklarını söyledi.

Aile federal soruşturma talep etti

Ağustos ayında Greene'in ailesi, memurların eylemleriyle ilgili federal bir sivil haklar soruşturması açılması çağrısında bulundu.

Greene'in annesi Mona Hardin, Louisiana'nın Farmerville kentinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere oğlunun "güzel yüzü" ve "gülümsemesi" ile ne kadar sevgi dolu olduğunu anlattı.

"Onun bu dünyadaki ilk gününü hatırlıyorum ve aynı zamanda videoyu gördüm ve son gününü de gördüm. Ve Louisiana'nın hiç tereddüt etmeden yaptığı çirkinliği. Oğlumu nasıl öldürmek istediler," dedi. "Hâlâ direksiyonun başındayken şok tabancasıyla vuruldu. Hiç şansı yoktu."

Hardin, oğlunun tutuklanmasına karışan memurlar hakkında iddianame hazırlanmasının birkaç yıl aldığını söyledi ve Adalet Bakanlığı'nı federal bir dava açmaya çağırdı.

"Adalet Bakanlığı'nın buraya gelmesine ihtiyacımız var çünkü dört küsur yıl oldu. Bu iddianameleri hazırlamak üç yıldan fazla sürdü ve şimdi buna ihtiyacımız var" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com