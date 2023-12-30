Romain Grosjean'ın Bahreyn kazasındaki F1 aracının yanmış kalıntıları sergilenecek

Grosjean saatte 120 mile yakın bir hızla pist duvarına çarpmasının ardından 28 saniye boyunca alev alan araçta mahsur kaldı.

Sonunda araçtan çıkmayı başardı ve bu Fransız pilotun F1 pilotu olarak son hareketi oldu.

Kazada oluşan yanıklardan kurtulan Grosjean, motor sporlarının diğer dallarına geçiş yaptı ve bu yıl içinde ikinci kez Indy 500'de yarışacak.

Bahreyn GP'sindeki Haas aracının yanmış şasisi, 24 Mart'ta İspanya'nın başkentinde açılacak olan dünyanın ilk Formula 1 Sergisi'nin bir parçasını oluşturacak.

Sergiye, kazanın daha önce görülmemiş görüntülerini gösteren bir video enstalasyonunun yanı sıra Grosjean'ın bu deneyimi anlattığı bir röportaj da eşlik edecek.

Grosjean röportajda "Benim açımdan büyük bir kazaydı, ancak dışarıdan bakıldığında etkisinin veya ne kadar şiddetli olduğunun farkına varmadım" diyor.

"Ancak ertesi gün birinden bana neye benzediğini göstermesini istediğimde fark ettim. Eşim aslında o yarışı babam ve çocuklarımla birlikte izliyordu. O anı hayatları boyunca hatırlayacaklar. Onlar sadece bir şeyler duymayı bekleyen seyircilerdi... Bahreyn'den bir şeyler görmeyi bekliyorlardı."

Olayın ardından, ciddi kazalar sırasında F1 pilotlarının güvenliği konusunda tartışmalar başladı.

İki yıl önce CNN Sport 'a konuşan Grosjean, F1 araçlarına takılması zorunlu koruma cihazı olan halenin hayatını kurtardığını kabul etti.

"Haleye karşı çıkanlardan biri de bendim. Hoşuma gitmiyordu," dedi.

"Motor sporları için harika olduğunu düşünmüyordum. Fikrimi büyük ölçüde değiştirdiğimi ve halesiz bir araçla yarışmayacağımı söylemeliyim çünkü bu hayatımızı kurtarıyor."

Grosjean alevlerden kaçmak için kaskıyla kafalığı kırmak ve sıkışan ayağıyla sertçe çekerek şasiden çıkarmak zorunda kaldı. Kendini kurtardıktan sonra hastaneye nakledildi ve el ve ayak bileklerindeki yanıklar için tedavi gördü.

Grosjean F1 kariyerini 179 yarış başlangıcında 10 podyumla sonlandırdı ve 2021'den bu yana IndyCar'da Dale Coyne Racing ve son olarak Andretti Autosport ile yarıştı.

Geçen sezon IndyCar serisinde 13. ve ilk Indy500 yarışında 31. sırada yer aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com