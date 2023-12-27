Öne çıkan hikayeler

Romain Grosjean: Bir Formula 1 yıldızının beyninde stres testi

F1 pilotları "süper performansçılar" olarak adlandırıldı

Romain Grosjean beyin testinden geçiyor

EEG kulaklık ile yapılan testler

"İnsan yüksek performansı" alanında çalışan Hintsa Performance şirketinde çalışan performans bilimci James Hewitt'e göre, yüksek hızda tekrar tekrar anlık kararlar veren F1 sürücülerinin beyinleri, dünyanın en basınçlı sporlarından birinin aşırı talepleriyle başa çıkmak için fazla mesai yapıyor.

OKU: Buji arızası Vettel'in şampiyonluk yarışını durdurdu

Hintsa'da bilim ve inovasyon başkanı olan Hewitt, CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte, "Süper performans gösterenlerle, özellikle yüksek düzeyde bilişsel yetenekler sergileyen, belki de dikkatlerini ortalama nüfusta gördüğünüzden çok daha fazla sürdürebilen insanlarla gerçekten ilgileniyorum" dedi.

Hewitt, "Süper performansçılar olarak adlandırdığım kişileri tanımlayan şey, çoğu beynin ön kısmında frontal kortekste bulunan bu farklı bilişsel yeteneklerin entegrasyonudur" diye ekledi. "Bunların çoğunu Formula 1'de görüyoruz."

OKUYUN: F1'in en dramatik Suzuka karşılaşmaları

'Yarış başlamadan kaybedilebilir'

Haas F1 Takımı'ndan Romain Grosjean gibi pilotlar için beyninin mücadele etmesi gereken sadece bir sezonda 20 grands prix stresi değil.

Onunki, bir sezon boyunca dünyanın dört bir yanını dolaşan ve "jet bacağı, farklı iklim, farklı yerler, farklı yemekler ve farklı yataklarla ilgili sorunlar" yaratan bir spor.

Japonya Grand Prix'sinin ardından 28 puanla pilotlar sıralamasında 13. olan 31 yaşındaki pilot, "Her seferinde yarış için doğru ruh haline ve doğru yere gelmek gerçekten zor," dedi.

"Yarış daha başlamadan kaybedilebilir."

Bu sezon şimdiye kadar Grosjean'ın en iyi derecesi altıncı olduğu Avusturya Grand Prix'sinde geldi - Fransız pilotun 2017'deki sekiz ilk 10 derecesinden biri.

OKU: 104 yıllık bir kamerayla F1'i yakalamak

'Hepsi kafanın içinde'

Hewitt, "uzay hakkında beyinden daha fazla şey bilindiğini" belirtiyor.

The Circuit için Grosjean, Hewitt'in gözetiminde, elektrotların bilişsel iş yükünü ölçmek için beyindeki yüz binlerce nöron tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi topladığı bir EEG kulaklığı kullanılarak üç farklı testten geçirildi.

Üç test, hafıza performansını, dikkati ve tepki sürelerini ölçmek için beynin farklı bölümlerini "zorlayarak" "insan bilişini sınırlarına kadar" zorladı.

Hewitt'e göre Grosjean için iyi haber, onun "süper performans" kategorisine giriyor olması.

Hewitt, "İnsan beyni inanılmaz derecede karmaşık bir doku topluluğudur," diye açıkladı. "Beyin, her bir oyuncunun biraz farklı melodiler çaldığı inanılmaz bir orkestra gibi çalışır, ancak birlikte inanılmaz bir senfoni elde edersiniz.

Ya da Grosjean'ın dediği gibi: "Gerçekten iyi ve kötü bir gün arasındaki fark, her şeyin kafanızın içinde olmasıdır."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com