'Roland Garros'u kazanacak favori oyunculardan biriyim': 19 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın meteorik yükselişi

"Üç Büyükler "in - Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic - erkekler tenisi üzerindeki saltanatı Carlos Alcaraz 'ın tüm hayatını kapsadı.

Alcaraz'ın iki aylık olmasının ertesi günü, 6 Temmuz 2003'te Federer Wimbledon'da ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı ve 'Üç Büyükler'in son 74 grand slam turnuvasının 61'inde zafere ulaştığı bir dönemi başlattı.

Bu süre zarfında, çeşitli oyuncular erkekler tenisinde "yeni nesil" olarak faturalandırıldı; 2015'te Grigor Dimitrov ve Milos Raonic; 2019'da Alexander Zverev ve Stefanos Tsitsipas; 2022'de Carlos Alcaraz.

Şimdiye kadar, bu "yeni nesil "den hiçbiri "Üç Büyükler "in hakimiyetine sürekli olarak meydan okumadı, ancak Alcaraz'da farklı bir şey var - vatandaşı Nadal'ın başarılarından bu yana görülmemiş bir şey.

Nadal gibi Alcaraz da 18 yaşında Barselona Açık'ı kazandıktan sonra ilk kez ilk 10'a girdi. Ayrıca Nadal'dan bu yana ilk 10'a giren ve bir ATP 1000 şampiyonluğu kazanan en genç isim.

Tenis gazetecisi Ben Rothenberg CNN Sport'a verdiği demeçte, "Tüm zamanların en iyi oyuncularının hepsi ... daha gençken harikaydı ya da gençken harika olacaklarının işaretlerini veriyorlardı" dedi.

Kale direklerini değiştirmek

Nisan ayında Miami Açık'ı kazandıktan sonra Alcaraz, CNN'den Don Riddell'e 2022 için nispeten mütevazı hedeflerini açıkladı: dünya sıralamasında ilk 10'a girmek ve bir grand slam'de çeyrek finale ulaşmak.

Sadece üç hafta sonra Alcaraz, Barselona Açık'ta kazandığı zaferin ardından ilk 10'a girdi.

Barselona'dan iki hafta sonra Alcaraz, 2022'deki dördüncü şampiyonluğunu Madrid Açık'ta kazandı ve final yolunda Nadal ve Djokovic'i mağlup etti.

Bu yıl şu ana kadar %90 gibi kayda değer bir galibiyet oranı yakaladı - bu oran toprak zeminde %94'e çıkıyor.

Bu zaferlerin ve sporun zirvesine doğru hızlı yükselişinin ardından Alcaraz bu yılki hedeflerini yeniden belirledi.

CNN'e konuşan Alcaraz, "Roland Garros'u kazanacak favori oyunculardan biri olduğumu söyleyebilirim," dedi.

"Çok sayıda harika oyuncu var - Rafa, Djokovic, dünyanın en iyi oyuncuları orada oynayacak, ancak Roland Garros'ta iyi bir sonuç almaya hazır olduğumu düşünüyorum."

Alcaraz Roland Garros'ta ilk grand slam'ini kazanmak istiyorsa, bunu zor yoldan başarmak zorunda kalacak çünkü 19 yaşındaki sporcu kurada hem Nadal hem de Djokovic ile aynı yarıda yer alıyor.

Yine de Alcaraz'ın ekibi iyimserliğini koruyor.

"Alcaraz'ın kondisyon antrenörü Alberto Lledó CNN Sport'a yaptığı açıklamada "Carlos istediği yere ulaşacaktır.

"Eğer bir hedef belirler ve şimdiye kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla çalışmaya devam ederse, bunu başarabilir."

Özel anları paylaşmak

Alcaraz'ın Roland Garros'un favorilerinden biri olma yolundaki yükselişi, 11 yaşındayken şimdiki menajeri Albert Molina tarafından yeteneklerinin keşfedildiği Murcia'nın eteklerindeki memleketi El Palmar'da başladı.

Dört yıl sonra, eski dünya 1 numarası ve Fransa Açık ikincisi Juan Carlos Ferrero genç oyuncuya koçluk yapmaya başladı.

Aralarındaki yakın ilişki, Ferrero'nun babasının vefatı nedeniyle turnuvanın büyük bölümünde yer almadığı Miami Açık'ta da kendini gösterdi.

"Bu Juanki için. Galibiyet senin," diye yazdı Alcaraz yarı final zaferinden sonra bir kamera lensine İspanyolca olarak.

Alcaraz finale yükseldiğinde Ferrero genç sporcusuna sürpriz yapmak ve onu desteklemek için Florida'ya uçtu.

Alcaraz, "Benim için bu özel anı onunla paylaşabilmek benim için çok anlamlı," dedi.

"Şu anda zor bir dönemden geçiyor. Benimle kalmak için birkaç günlüğüne ailesinden uzaklara geldi ve bu benim için çok iyi oldu."

Ferrero ve Alcaraz'ın ekibinin geri kalanı, azim ve sıkı çalışmanın önemini vurgulayan bir zihniyet aşıladılar - fizyoterapisti Juanjo Moreno'nun deyimiyle "bir çaba kültürü".

Genç sporcularda sıklıkla görüldüğü gibi, Alcaraz'ın sporun en üst seviyesindeki atılımı, offseason dönemindeki büyük gelişmelerin ardından bir gecede gerçekleşmiş gibi görünüyor. Aslında Moreno'ya göre bunun tam tersi de doğru.

Moreno, "Bu yıl uzun bir sezon öncesi geçirdik, bu nedenle kondisyon gelişimine daha fazla odaklanabildik, ancak kondisyondaki değişim Carlos'un uzun süre sıkı çalışmasının, çalışma, dinlenme ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesinin bir sonucudur" dedi.

Başarının anahtarı

Bu "çaba kültürü" Alcaraz'ın sahadaki performansına da yansıyor.

Atletizmi oyununun temelini oluşturuyor ve agresif yer vuruşlarını serbest bırakmasına ve sahanın her alanından cesurca savunma yapmasına olanak tanıyor.

"Her maça ve her ana hazır olduğumu düşünüyorum," diyor Alcaraz. "Hiçbir şeyden korkmuyorum, dünyadaki herhangi bir oyuncuya karşı oynasam da umurumda değil."

Başarısının anahtarı oyunun her alanında gösterdiği bu tutarlılık gibi görünüyor.

Belirli taktiklerle etkisiz hale getirilebilecek olağanüstü güçlü bir servis gibi ezici bir gücü olmadığı gibi bariz bir zayıflığı da yok.

Rothenberg, "Bu kadar genç biri için inanılmaz derecede komple, çok yönlü bir oyuncu ve her şeyi yapabiliyor," dedi.

"Taktiksel olarak çok keskin görünüyor, çok iyi bir tenis IQ'suna sahip ve fiziksel olarak da harika."

Lledó'ya göre Alcaraz'ın zihniyeti ve "zor anlarda gösterdiği kişilik, onlarla yüzleşme şekli" onu özel bir yetenek olarak öne çıkarıyor.

Örneğin Madrid Açık'ta Nadal'a karşı oynadığı çeyrek finalde ikinci sette 6-1 geride olmasına rağmen maçı kazanmak için toparlanan Alcaraz, yarı finalde Djokovic'e karşı 6-7(5) 7-5 7-6(5)'lik bir zafer elde etti.

Alcaraz'ın korttaki olağanüstü yeteneğinin yanı sıra, oynadığı her yerde kalabalığa kendisini sevdiren kolay bir çekiciliği ve geniş bir sırıtışı var.

Rothenberg, "Kimsenin onun hakkında söyleyecek kötü bir sözü yok," dedi.

'Bir yıldız daha doğdu'

Alcaraz'ın kazandığı her şampiyonlukla birlikte, erkekler tenisi yeni bir hikayeye ve yeni bir yıldıza hasret kalırken, medyanın onun etrafındaki heyecanı biraz daha artıyor.

İspanya'ya döndüğümüzde, ülkenin spor gazeteleri Madrid Açık'taki zaferinin ardından yeni, her şeyi fetheden kahramanlarını selamladı.

Marca'nın manşeti "Charlie harikasın" derken; El País "bir yıldız daha doğdu" diye ilan etti; AS'nin ön sayfasında ise Zverev'in Alcaraz'ın üzerine şampanya dökerken çekilmiş bir fotoğrafının önünde sadece "Kutsanmış" yazıyordu.

Alcaraz'ın kendisi bu haberlerin çoğundan kaçınıyor gibi görünüyor.

Miami'deki zaferinin ardından CNN'e konuşan Alcaraz, "Birçok insan beni izliyor ve tebrik ediyordu," dedi.

"Sosyal medya şu anda bir patlama gibi ve henüz her şeyi okuyacak zamanım olmadı ama birçok insanın ve gazetenin sizden bahsetmesi inanılmaz."

Son yirmi yıldır erkekler tenisine hükmeden rejimi yıkma konusunda ise Alcaraz kendisini yeni bir çağı müjdeleyen bir devrimci olarak görme konusunda isteksiz.

"Bu adamlardan [Nadal, Federer ve Djokovic] bu kadar yakından bir şeyler öğrendiğim için - soyunma odasını ve kortları paylaştığım için - şanslı bir adamım," diyor. "Onları uzun yıllar izlemeyi umuyorum."

Ancak 'Üç Büyükler' şanlı kariyerlerini ne kadar uzatabilirlerse uzatsınlar, Roland Garros uzun zamandır erkekler tenisinde kurulu düzene karşı ilk gerçek meydan okumaya tanıklık etmek üzere olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com