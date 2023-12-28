Rohingya karşıtı protestocular Endonezya'daki mülteci barınağını basarak sınır dışı edilmelerini talep etti

Reuters görüntülerine göre, Endonezyalı öğrencilerden oluşan büyük bir kalabalık Çarşamba günü Banda Aceh kentinde Myanmar 'dan gelen yüzlerce Rohingya mültecinin kaldığı bir kongre merkezini basarak mültecilerin sınır dışı edilmesini talep etti.

Banda Aceh'teki bir şehir polis sözcüsü yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Görüntülerde, çoğu yeşil ceket giyen öğrencilerin binanın geniş bodrum katına koştukları ve burada Rohingyalı erkek, kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığın yere oturup korku içinde ağladıkları görülüyor. Rohingyalar daha sonra yetkililer tarafından dışarı çıkarıldı, bazıları plastik çuvallar içinde eşyalarını taşıyordu ve protestocular izlerken alternatif barınaklara götürülmek üzere kamyonlara bindirildiler.

Budistlerin çoğunlukta olduğu Myanmar'da zulümle karşı karşıya kalan etnik azınlığı taşıyan teknelerin sayısı yerel halkı çileden çıkardıkça, Rohingya mülteciler Endonezya'da artan bir düşmanlık ve reddedilmeyle karşı karşıya kaldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, gelenlerin sayısındaki son artıştan insan kaçakçılığını sorumlu tuttu ve geçici barınak sağlamak için uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışma sözü verdi.

Gelişler, denizlerin daha sakin olduğu Kasım ve Nisan ayları arasında, Rohingyaların teknelerle komşu Tayland'a ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Endonezya ve Malezya'ya gitmesiyle artıyor.

Banda Aceh'te Çarşamba günü düzenlenen bir protesto gösterisinde konuşan 23 yaşındaki öğrenci Wariza Anis Munandar Rohingyaların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunurken, 20 yaşındaki Della Masrida adlı bir başka öğrenci de "buraya davetsiz geldiler, burayı kendi ülkeleri gibi hissediyorlar" dedi.

Bir UNHCR Endonezya sözcüsü Çarşamba günkü olayla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

UNCHR bu ayın başlarında Endonezya'daki ret raporlarının ajansı "alarma geçirdiğini" söyledi.

Endonezya 1951 Birleşmiş Milletler Mülteciler Sözleşmesi'ni imzalamamasına rağmen mültecilerin gelmesi halinde onları kabul eden bir geçmişe sahip.

Rohingyalar yıllardır, genellikle Güney Asya'dan gelen yabancılar olarak görüldükleri, vatandaşlıklarının reddedildiği ve kötü muameleye maruz kaldıkları Myanmar'dan ayrılıyorlar.

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Kaynak: edition.cnn.com