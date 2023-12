Roger Federer'in eski koçu için gözyaşları: 'Hiç böyle yıkılmamıştım'

Federer kariyeri boyunca, 2002 yılında Güney Afrika'da balayı yaparken 37 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden etkili eski koçu hakkında konuştu.

Ancak Federer'in kendi ifadesiyle, geçen ay Dubai'deki antrenman üssünden CNN'den Christina Macfarlane'e konuşurken yaptığı gibi bir röportajda nadiren de olsa "yıkıldı".

Federer geçtiğimiz 8 Ağustos'ta, Carter'ın 53. doğum gününden bir gün önce 37 yaşına girdi.

Carter'ın erkeklerde 20 grand slam kazanarak kırdığı rekor hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Federer gözyaşlarını tutamadı.

"Üzgünüm," dedi Federer. "Dostum, onu hala çok özlüyorum. Umarım gurur duyardı.

"Tanrım, hiç böyle yıkılmamıştım," dedi daha sonra.

Federer Carter'ın ölümünü Toronto'daki Canadian Masters'ta yarışırken öğrendi ve 'The Roger Federer Story: İsviçreli tenis gazetecisi Rene Stauffer tarafından kaleme alınan 'The Roger Federer Story: Quest for Perfection' adlı kitaba göre "hayatında hiç bu kadar üzülmemişti."

Avustralya gazetesi Federer'in "otelini terk ettiğini ve sokaklarda koştuğunu, hüngür hüngür ağladığını ve histerik olduğunu" bildirdi.

Siyah kol bandı taktı

Teklerde zaten elenmiş olan Stauffer, Federer'in Toronto'da Güney Afrikalı Wayne Ferreira ile birlikte Avustralyalı Joshua Eagle ve Sandon Stolle ikilisine karşı çiftlerde oynayıp kaybettiğinde siyah kol bandı taktığını belirtti.

"Sanırım benim boşa harcanan bir yetenek olmamı istemiyordu, bu yüzden vefat ettiğinde benim için bir çeşit uyandırma çağrısı oldu ve gerçekten sıkı çalışmaya başladım" diyen Federer, CNN Sport'a verdiği demeçte sözlerini şöyle sürdürdü

"Peter hayatımda gerçekten çok önemli bir insandı çünkü sanırım bugün tekniğim için teşekkür edebiliyorsam, bu Peter'a teşekkür etmektir" dedi.

Federer başka şekillerde de teşekkür ediyor. Avustralya gazetesine göre 2005'ten bu yana her yıl Carter'ın Adelaide'de yaşayan ailesini Melbourne'deki Avustralya Açık'ta kendisini izlemeye davet etti ve tüm masraflarını karşıladı.

Kortta tenis dünyası Federer'in hem zaferde hem de yenilgide gözyaşlarına tanık oldu. Örneğin 2003'te Wimbledon'da grand slam hesabını açarken duygu seline kapılmış ve bu zaferi Carter'a adamıştı.

2009'da Melbourne'de - birçoklarının Wimbledon'da Rafael Nadal'a karşı tüm zamanların en iyi maçını kaybettiğini düşündüğü maçtan yaklaşık yedi ay sonra - İspanyol tenisçi, beş setlik bir başka heyecanda galip geldikten sonra kupa takdimi sırasında teselli bulamayan Federer'e kolunu dolamıştı.

'Mutlu ağlama'

Eşi Mirka ve ikiz çocuklarından oluşan Federer ailesi "mutlu ağlama" terimini icat etti.

Basel'de yaşayan Federer, "Bazen film izlerken duygulanıyorum ama ailemizde buna mutlu ağlama dendiğini bilmiyordum, sadece kazanırken değil, çocuklar da böyle ağlıyor," dedi.

"Diyelim ki harika bir tatil geçirdik ve oradan ayrılıyoruz ve çocuklar ayrılmak istemiyor çünkü Avustralya'da harika zaman geçirdiler.

"Biz buna mutluluk ağlaması diyoruz. İçimde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum.

"Bu ilk gerçekleştiğinde, sanırım Basel'deki Davis Cup'ta Amerikalılara karşı harika bir hafta sonu oynadığımda (2001'de) ve tabii ki Wimbledon'ı kazandığımda, duygularım çok ama çok güçlüydü.

"Size şu soru soruluyor, nasıl hissediyorsunuz? Siz de 'Şu anda nasıl hissediyorum? İşte böyle hissediyorum' diyorsunuz ve tam bir çöküş yaşıyorsunuz.

"Bir kupa tutacağımı hiç düşünmemiştim, Wimbledon'ı kazanacağımı hiç düşünmemiştim, burada durabileceğimi hiç düşünmemiştim, ayakta alkışlanmak, kupa töreni tamamen gerçeküstü."

Federer sözlerine şunları da ekledi: "Ve ailenizi ya da arkadaşlarınızı düşünmeye başladığınızda, spor salonuna geri döndüğünüzde, kimsenin izlemediği antrenman kortlarına geri döndüğünüzde ve birdenbire çok fazla çalıştığımızı ve hepsinin karşılığını aldığımızı fark ediyorsunuz.

"Sadece 'Evet, önemli bir şey değil' demek zor. Benim için büyük bir olay çünkü bu kariyeri gerçekten hafife almıyorum."

