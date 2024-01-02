Roger Federer Wimbledon'da Hubert Hurkacz tarafından çeyrek finalde elendi

Federer 18. kez çeyrek finale çıkarken, 24 yaşındaki Polonyalı tenis yıldızı ilk kez çeyrek finale yükseliyordu.

Eğer sekiz kez şampiyon olan Federer'in çıkışı sürpriz olduysa, bunun şekli daha da sürpriz oldu: Hurkacz üç sette 6-3 7-6 (7-4) 6-0 galip geldi.

39 yaşındaki Federer, Açık dönemde Wimbledon'da yarı finale yükselen en yaşlı isim olmaya çalışıyordu ancak uzun yıllar boyunca Merkez Kort'u süsleyen oyuncunun gölgesi gibi görünüyordu.

İsviçreli yıldız 31 zorlanmadan hata yaptı; Hurkacz ise sadece 12 hata yaptı.

Federer 2020'de iki diz ameliyatı geçirdi ve en sevdiği çim kort yüzeyinde dokuzuncu Wimbledon şampiyonluğunu hedefliyordu.

Haziran ayında Dominik Koepfer karşısında aldığı üçüncü tur galibiyetinin ardından dizini korumak için Fransa Açık 'tan çekilmişti.

Federer'in Çarşamba günkü yenilgisi, Wimbledon'da oynadığı 119 maçta sadece 14. yenilgisiydi ve çim kortta ilk şampiyonluğunu kazandığı 2002'den bu yana çim kort grand slam'indeki ilk tek setlik mağlubiyetiydi.

Üç kez Wimbledon şampiyonu olan Boris Becker BBC'ye yaptığı açıklamada "Roger'ın yaptığı hataları, garip görünen puanları ve tabii ki 6-0'lık son seti fark ettim" dedi.

Amaç oynamak

Medyanın karşısına çıkan ve kendisine emekliliği düşünüp düşünmediği sorulan Federer, oynamayı bırakmanın aklında olmadığını söyledi.

Federer gazetecilere "Hayır, bu sadece perspektif sahibi olmakla ilgili" dedi. "Yaptığım şeyle rehabilitasyondan geçerken bir hedefe ihtiyacınız var.

"Tırmanılacak dağın tamamını bir kerede düşünemezsiniz. Adım adım ilerlemelisiniz. Wimbledon ilk süper adımdı.

"Benim için, şimdi bu bittiğine göre, her şeyi yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. Oturup bunun hakkında konuşmalısınız, neler iyi gitti, neler iyi gitmedi, vücut nerede, diz nerede, zihin nerede?

"Takımla konuşmalıyım, acele etmemeliyim, sizler [medya] ya da başka herhangi biri tarafından aceleye getirilmiş gibi hissetmemeliyim. Acele etmemeliyim, doğru kararı almalıyım, almak istediğim ve kendimi en rahat hissettiğim kararı almalıyım.

"Beni bıraktığı yer burası. Ama hayır, umarım böyle bir şey olmaz. Hedefim elbette oynamak."

Hurkacz ilk grand slam yarı finaline çıkacak - 2013'te Jerzy Janowicz'in ardından Wimbledon'da son dörde kalan ikinci Polonyalı olacak.

Polonyalı sporcu Cuma günü İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşırken, Novak Djokovic de diğer yarı finalde Denis Shapovalov ile karşılaşacak.

20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Djokovic, Çarşamba günü Macar Marton Fucsovics'i 6-3 6-4 6-4 mağlup ederken, Kanadalı Shapovalov da Rus Karen Khachanov'u 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4 ile geçti.

Bu arada Berrettini, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-3 5-7 7-5 6-3'lük dört set sonunda yenmeyi başardı.

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Kaynak: edition.cnn.com