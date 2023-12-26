Roger Federer Wimbledon'a 'bir kez daha' geri dönmeyi umduğunu söyledi

Ancak geleneksel Wimbledon beyazları yerine takım elbise giymiş ve kravat takmış olan 40 yaşındaki oyuncu, Pazar günü turnuvanın Merkez Kort Yüzüncü Yıl Kutlamalarına katılıyordu. Tahmin edilebileceği gibi, hayranları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

"Bu kort bana en büyük galibiyetlerimi ve en büyük mağlubiyetlerimi yaşattı. Umarım bir kez daha geri dönebilirim" dedi. 1998'den beri sakatlığı nedeniyle ilk kez bu yıl ana tabloda yer almayan Federer kalabalığa seslendi.

Önümüzdeki ay 41 yaşına girecek olan 20 kez grand slam şampiyonu, ünlü arenanın etrafındaki geçit törenine katılan bir dizi eski şampiyon arasındaydı.

Wimbledon'da en son 2021'de oynadı ve çeyrek finalde Hubert Hurkacz 'a şok bir yenilgi yaşadı ve kısa bir süre sonra 2020'den bu yana üçüncü diz ameliyatını geçirdiği için bu mağlubiyetten bu yana rekabetçi bir şekilde oynamadı.

"Burayı çok özledim. Geçen yıl buraya gelirken önümde zorlu bir yıl olacağını biliyordum. Belki de geri dönmenin bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim - dizim beni zorladı" dedi.

Şanlı kariyeri boyunca Federer, Wimbledon ile eş anlamlı hale geldi.

Dünya çapında bir oyuncu olarak gelişini 2001 yılında büyük Pete Sampras'ı eleyerek ilan etti ve sekiz kez kazanarak gücünün zirvesine çıktı.

"Bu kortta pek çok maç oynayacak kadar şanslıydım," diye ekledi. "Burada farklı bir rolde olmak garip hissettiriyor. Burada diğer tüm şampiyonlarla birlikte olmak harika."

İsviçreli büyük oyuncu geri dönüşünü planlıyor ve bu yılın başlarında Eylül ayında Laver Cup'ta ve Ekim ayında İsviçre'nin Basel kentindeki Swiss Indoors turnuvasında oynayacağını doğruladı.

"Tenisten bağımsız olarak iyi bir yıl oldu... Şu anda burada durmaktan mutluyum" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com