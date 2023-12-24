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Roger Federer tenis efsanelerinin mücadelesinde Serena Williams'ı yendi

Hopman Kupası'nda tarihi karışık çiftler karşılaşması

Federer'in İsviçre'si Perth'te ABD'yi yendi

Belinda Bencic ile eşleşen Federer, Williams ve Frances Tiafoe'yu 4-2 4-3 (5-3) yenerek İsviçre'nin ABD karşısında 2-1 kazanmasını sağladı.

Daha da önemlisi, taraftarlar tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen iki tenisçiyi ilk ve muhtemelen son kez rekabetçi bir maçta file üzerinde kapışırken görecekti - ve maç bittikten sonra viral olacağı kesin olan bir selfie için poz verecek zamanları bile oldu.

Sonunda Federer, karışık çiftlerde kullanılan kısaltılmış eşitlik bozmada mükemmel bir açılı voleyle galibiyet puanını alarak son şampiyonun şampiyonluğunu perçinledi.

İsviçreli maestro maçtan önce Serena'nın korkulan servisiyle karşılaşmaktan duyduğu gerginlikten bahsetmişti ve Serena'nın açılış servis oyunundaki iki servisiyle başa çıkamayınca korkuları doğrulanmış gibi göründü, ancak daha sonra Bencic ile maçın kontrolünü ele geçirdi.

Maç sonrası röportajlarda Federer, "Geri dönerken gergindim çünkü harika bir servis ve onu okuyamıyorsunuz," dedi.

"Çok eğlenceliydi ve o harika bir şampiyon. Ne kadar odaklanmış olduğunu görebiliyorsunuz ve ben de onun bu yönünü seviyorum."

Gerçekte, Serena'ya teklerdeki 23 şampiyonluğuna ek olarak bu disiplinde 16 grand slam şampiyonluğu kazanmasını sağlayan çiftler hünerini gösterme şansı verilmedi.

Partneri Tiafoe Amerikalıların açılış setini kaybetmesi için servisini kaybetti ve Serena da sağ omzundan sakatlanmış gibi görünse de Avustralya Açık yaklaşırken bunun endişe verici olmadığını ısrarla vurguladı.

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nin altı kez kazandığı bir turnuvada finale çıkamamasına neden olan bu hayal kırıklığı yaratan yenilgiye rağmen, Serena Federer karşısında kendini test etmekten açıkça keyif aldı.

"Harika bir deneyimdi, bittiği için üzgünüm, sadece ısınıyordum," diye şaka yaptı.

Serena'nın 20 grand slam kazanan Federer'in statüsü konusunda da hiçbir şüphesi yoktu.

"Yani adam hem kortta hem de kort dışında tüm zamanların en iyisi" dedi.

Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Hopman Kupası'nın 31. kez düzenlenen organizasyonunun en önemli olayı oldu ve 14,029 kişi karşılaşmayı izlemek için Perth Arena'yı doldurdu.

İsviçre, Perşembe günü ABD'nin Britanya ile oynayacağı son round robin maçında Yunanistan'a karşı yenilmezlik rekorunu koruyacak.

Serena ve Fed tekler maçlarını kazandı

Daha önce Williams, Federer'in Tiafoe karşısında aldığı 6-4 6-1'lik set galibiyetinin ardından Bencic ile zorlu bir tekler karşılaşması oynayarak eşitliği 1-1'e getirerek rekabetçi gücünü göstermişti.

İlk sette 4-1 önde olan Williams, 21 yaşındaki rakibi sonraki beş oyunu kazanıp açılış setini alana kadar rahat bir zafer elde edecek gibi görünüyordu.

Sezonun ilk grand slam'ine hazırlanan Williams, baskı altında oyununu geliştirerek sonraki iki seti de aldı ve 4-6 6-4 6-3 kazanarak Federer'le çekişmeli bir final oynamaya hazırlandı.

"Kesinlikle rahatladım. Gerçekten çok iyi oynadı. Daha iyi oynayabileceğimi biliyordum," dedi.

Federer de Avustralya Açık tacını korumaya çalışırken formda görünüyordu ve 20 yaşındaki rakibine karşı ilk seti almak için tek bir break kazandı ve ardından ikinci sette yarıştı.

Bu arada WTA'de Serena'nın ablası Venus, Auckland Classic'te eski dünya bir numaralarının mücadelesinde Victoria Azarenka'yı 6-3 1-6 6-3 yenerek hala bir güç olduğunu gösterdi.

İkili ilk tur maçlarında iki saatten fazla kortta kaldı ve Venus karar maçının altıncı oyununda zafere ulaşmayı başardı. "Belki de oynadığım en zorlu ilk tur maçlarından biriydi" dedi.

Brisbane'de, geçtiğimiz Eylül ayında tartışmalı ABD Açık finalinde Serena Williams'ı yenen Naomi Osaka, Destanee Aiava'yı 6-3 6-2 yenerek çeyrek finale yükselerek üst üste grand slam kazanmak için bir güç olacağını gösterdi.

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Kaynak: edition.cnn.com