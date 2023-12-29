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Roger Federer Stefanos Tsitsipas karşısında aldığı intikam zaferiyle 100. şampiyonluğunu elde etti

Roger Federer kariyerinde 100 şampiyonluğa ulaştı

Dubai şampiyonluğunu sekizinci kez kazandı

Sadece Jimmy Connors (109) önde

37 yaşındaki İsviçreli maestro, Amerikalı Jimmy Connors'tan sonra 2001 yılında Milano'da başladığı turnuva galibiyetlerinde yüzyıla ulaşan ikinci isim oldu.

Federer son zaferini sadece 69 dakikada 6-4 6-4 ile tamamladıktan sonra "Şu anda mutlak bir rüya gerçek oluyor" dedi.

Bu aynı zamanda Federer'in Ocak ayında Avustralya Açık tacını savunurken son 16'da yükselen Tsitsipas karşısında aldığı sarsıcı yenilginin de kısmi intikamıydı.

Dünya sıralamasında yeniden dört numaraya yükselen Federer, geçtiğimiz Ekim ayında Basel'de tur düzeyindeki 99. kupasını kaldırmasından bu yana hayal kırıklığı yaratan bir bekleyiş yaşarken, 20 yaşındaki Tsitsipas geçtiğimiz hafta sonu Marsilya Açık'ı kazanmanın sevincini yaşıyordu.

"Çok mutluyum. Dubai'de sekizinci kez kazanmak ve bununla birlikte 100. tekler şampiyonluğumu elde etmek harika," dedi.

"Zorlu koşullar ve zorlu rakipler. Marsilya'da kazanmak ve ardından buraya gelmek Stefanos için zordu."

Federer formunun zirvesinde

Federer en başından itibaren genç rakibine kendini kabul ettirdi, ilk oyunda onu kırdı ve ardından açılış seti için servis atarken iki kırılma puanı kurtardı.

İkinci set daha yakındı, ancak Federer dokuzuncu oyunda Tsitsipas'a karşı atılımını yaptı ve şampiyonluğu perçinlemek ve tenis tarihi kitaplarına girmek için aşka servis attı.

İsviçreli Roger Federer kariyerinin 100. şampiyonluğunu elde ettikten sonra kupayla poz veriyor.

Korttaki röportajlarında genç rakibi hakkında "Ben ilk şampiyonluğumu kazandığımda o doğmuş muydu bilmiyorum," diye şaka yaptı ama Federer'in uzun ömürlülüğü dikkat çekiciydi.

Federer, 19 yaşında kazandığı ilk şampiyonluğundan bu yana her sezon en az bir kupa kazanırken, son 18 sezonun 16'sında en az dört şampiyonluk elde etti ve 20 grand slam tacı kazandı.

Fransız Julien Boutter Milano'daki finalde Federer'le karşılaşmıştı ve o zamanlar Federer'in uzun yıllar boyunca tenise hükmedeceğine dair hiçbir fikri yoktu.

"Hala çok gençti, hala ilk 10'dan çok uzaktı, dünyanın en iyi oyuncusu olmayı bırakın. Bunu söylemek mümkün değil ama onun için imkansız değil" dedi CNN'e.

Önünde sadece 109 şampiyonluğu bulunan Connors var ve eğer motivasyonunu koruyabilir ve sakatlanmazsa Federer'in ulaşabileceği bir noktada.

"Hala sağlıklı olduğum için, harika bir takımım olduğu için, beni çok uzun zamandır destekleyen ailem olduğu için mutluyum. Onlara ne kadar teşekkür etsem az," diye düşünüyor.

"Yol boyunca böyle kilometre taşlarına ulaşırsam bu harika, ama gerçekten tüm rekorları kırmak için burada değilim.

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"Jimmy'nin yaptığı inanılmaz bir başarıydı ve bununla gurur duymalı. Ben de yaptığım diğer şeylerle gurur duyuyorum. Stefanos'la oynamak ve geleceği görmek özel bir akşamdı. Bu da yolculuğun bir parçası."

Son dönemdeki başarılarının ardından ilk 10'a giren yenik Tsitsipas da tenis kahramanına övgüler yağdırdı.

"Roger'la oynamak benim için bir onur, çocukluğumdan beri seni televizyonda izleyerek idolüm oldun.

"100. yıl için seni şahsen tebrik etmek istiyorum. Teniste bir tarih yarattın" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com