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Roger Federer: İsviçreli yıldız Fransa Açık'ta oynayacak mı?

Federer Wimbledon'a odaklanmak için geçen yılki toprak turnuvasını kaçırdı

1 numaraya geri dönen İsviçreli yıldız en iyi tenis performanslarından bazılarını sergiliyor

"Toprak Kralı Rafael Nadal şu anda sakat

Federer tek Fransa Açık şampiyonluğunu 2009'da kazandı

Federer kararını 1 Nisan'da sona erecek Miami Açık'tan sonra vermeyi planlıyor. 20 kez grand slam kazanan erkekler rekortmeni, seçiminin kariyerindeki en büyük iki rakibi olan Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in durumuna göre olmayacağını söylüyor.

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Fransa Açık'ta 10 şampiyonluğu bulunan "Toprak Kralı" Nadal şu sıralar son sakatlığı olan kalça sorunuyla uğraşırken, Djokovic de dirseğindeki rahatsızlıktan dönüş yolunda zorlanıyor. 12 kez grand slam şampiyonu olan Djokovic, bu hafta Indian Wells'teki açılış maçında Japon eleme oyuncusu Taro Daniel tarafından mağlup edildi.

Federer, Çarşamba günü Jeremy Chardy'yi 7-5 6-4 yenerek 2018'de yenilmezliğini sürdürdüğü ve Kaliforniya çölünde unvanını korumaya yaklaştığı Indian Wells'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Toprakta oynayıp oynamamam Rafa ya da Novak'a ya da onların oynayıp oynamamasına bağlı değil" dedi.

"Bu gerçekten ne yapmak istediğime, kendimi nasıl sakatlıktan uzak tutacağıma, ateşi nasıl yanar halde tutacağıma, kafamın kendime ne söylediğine bağlı.

"Temel olarak ne yapmak için havamdayım? Bu oldukça basit."

Roger Federer Fransa Açık'ı kazandığında

Fransa Açık hayranları için haberler iyi değil. Roger Federer toprak kort turnuvasının tamamına katılmayacak, yani Roland Garros'u üst üste üçüncü kez kaçıracak.

Federer programlama konusunda her zaman titiz davranmıştır ve geçen yıl 2016 sezonunu mahveden diz sakatlığından döndüğünde işler onun için mükemmel bir şekilde yürüdü.

Wimbledon'a hazırlanmak için toprak kort turnuvasını es geçmeyi tercih etti ve All England Club'da set vermeden kazandı.

O zamanlar Federer için toprak zemini es geçmek muhtemelen daha kolaydı çünkü geri dönüşünün henüz başındaydı.

Ancak geçen yıl Fransa Açık'ı kaçırmasının ardından Federer'in uzun süreli koçu ve arkadaşı Severin Lüthi The New York Times'a şunları söyledi "Roger'ın Fransa Açık'ta tekrar oynayacağından çok eminim."

Kartlarda Madrid mi var?

Eğer Federer tekrar toprak zeminden uzak durursa, bu şüphesiz 36 yaşındaki vücuduna iyi gelecek ve Wimbledon'da tekrar başarılı olma şansını artıracaktır. Önümüzdeki ay Monte Carlo'da oynamayacağını zaten söylemişti, dolayısıyla sezonun ikinci grand slam'i olan Roland Garros'ta gerçekçi bir şekilde yer alabilmesi için Mayıs ayında Madrid ve Roma'yı hedef olarak bırakıyor.

Ve baskın formu göz önüne alındığında, Federer cezbedilmiş olmalı.

Beş yıllık bir aradan sonra Şubat ayında 1 numaraya geri döndü ve en yaşlı 1 numara oldu ve İspanyol tenisçinin rutin olarak kazandığı düellolardan sonra Nadal'ı üst üste beş kez mağlup etti.

Bu zaferlerin hiçbiri toprak zeminde değildi ancak bu sezon gerçekten de Federer'in Fransa Açık'ta Nadal'ı geçmesi için en büyük fırsatı olabilir - daha önce hiç yapmadığı bir şey - Mallorcanlı'nın %100 formda olması da dahil.

Nadal'ın amcası ve geçen sezonki seyahat antrenörü Toni, Perşembe günü İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen bir konferansta bir grup gazeteciye "Eğer oynarsa, (Nadal'ın) en büyük rakiplerinden biri olur" dedi.

Federer Paris topraklarında Nadal'a karşı 0-5 yenildi ve 2008 finalinde sadece dört oyun kazanarak en kötü yenilgilerinden birini aldı.

Bu arada Nadal, Federer'i en çok anıldığı grand slam olan Wimbledon'da bir ay sonra 2008'de, pek çok kişinin tüm zamanların en iyi tenis maçı olarak kabul ettiği maçta devirdi.

Federer 2009'da tek Fransa Açık tacını ele geçirdiğinde, Nadal'ı geçmek zorunda kalmadı. Finalde Robin Soderling'i yenen İsveçli tenis tarihinin en büyük şoklarından birine imza atarak Nadal'ı son 16 turunda saf dışı bıraktı.

Federer, "Rafa ile toprak zeminde, en iyi beş setlik bir maç yapmayı elbette çok isterdim, beni yanlış anlamayın," dedi. "Şimdi ne olacağını görmek isterdim.

"Ancak şu anda eskisinden daha iyi bir şansım olacağının kesinlikle bir garantisi yok. Hâlâ toprak kortta yenilmesi gereken kişinin o olduğunu düşünüyorum ve belki de sonsuza dek toprak kortta gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olacak."

'Ben bir toprak kort oyuncusuyum'

Eğer Nadal ona engel olmasaydı, Federer bu listenin neresinde olurdu? Zirveye yakın bir yerde.

Halihazırda ATP'ye göre toprak zeminde erkek oyuncular arasında en iyi 14. kazanma yüzdesine sahip - üst düzeydeki ilk 11 maçını kaybettikten sonra. Nadal elbette bu konuda başı çekiyor.

Federer 2016 Fransa Açık'tan çekildi - diz ve sırt sorunlarının ortasında - ve geçen yıl Wimbledon'a hazırlanmayı tercih ettiği için toprak kortun tamamında oynamadı. Sekizinci Wimbledon şampiyonluğuna giden yolda tek bir set bile kaybetmediği için bu kararın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı.

Çim ve sert kortlarda daha çok tanınan başarısına rağmen Federer toprak zeminde büyüdü.

Mart başında San Jose'de düzenlenen Match for Africa yardım turnuvasından sonra "Ben aslında bir toprak kort oyuncusuyum," dedi. "İç sahada bile toprak zeminde oynadım, kışın benim kortum orasıydı.

"Toprak zeminde oynamaktan keyif alıyordum. Turun başlarında zordu çünkü ilk 11 maçımı kaybettim ve sonra Fransa Açık'ta kazanmak zaman aldı ve sonra insanlar 'Toprak zemini sevmiyor' diye düşündü.

"Belki de diğer (yüzeylerde) sonuçlar daha kolay ve hızlı geldiği içindir.

"Zamanla, sert zeminde, çimde, kapalı alanda daha başarılı olduğunuz için, programınızı da biraz daha buna göre yapmaya başlıyorsunuz."

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Ama ekledi: "Toprak kort kariyerimden gerçekten çok memnunum."

Yıla 17-0 ile başladıktan sonra - Ocak ayındaki Avustralya Açık'ta 20. büyük kupasını kazanarak öne çıkan bir seri - Federer 2014'ten bu yana ilk kez üst üste iki maç kaybetti.

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Kaynak: edition.cnn.com