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Roger Federer Indian Wells finalinde Juan Martin del Potro'ya kaybetti

Roger Federer 2018'in ilk yenilgisini aldı

Juan Martin del Potro Indian Wells'te kazanan ilk Arjantinli oldu

Del Potro 6-4 6-7 (8) 7-6 (2) kazanır

Del Potro, Indian Wells'teki karar setinde üç maç puanı kurtarırken, İsviçreli büyük oyuncu 2018'in başında üst üste 18. galibiyeti için servis atamadı.

36 yaşındaki Federer Ocak ayında Avustralya Açık'ta 20. grand slam şampiyonluğunu kazanmış ve geçtiğimiz ay da Hollanda'da 97. ATP Turu zaferini elde etmişti.

ATP web sitesine verdiği demeçte "Böyle bir şampiyonluk kazandığım için çok mutluyum" diyen Del Potro, ilk Masters 1000 zaferini kısa süre önce vefat eden sevgili köpeği Cesar'a adadı.

"Masters 1000'lerde birçok final kaybettim ama bugün benim için o gündü. Neredeyse üç saat boyunca inanılmaz bir tenis oynadım ve Roger'ı bu yıl ilk kez yendim, bu benim için çok şey ifade ediyor."

'Kutlanacak çok şey var'

Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Açık çeyrek finalinde Federer'i yenen 29 yaşındaki Del Potro, bir dizi sakatlıktan sonra rehabilitasyonuna devam ederken bu ayın başlarında Meksika'da da kazandı.

Del Potro, 2009 Amerika Açık finalinde Federer'i yenerek ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmasından bu yana sakatlıklarla boğuştu ve bileğinden ameliyat olduktan sonra 2010 sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı.

Dünyanın ilk 400'ünün dışına düştükten sonra Del Potro 2013'te ilk beşe geri döndü ancak başka bir bilek sakatlığı daha ameliyat anlamına geliyordu ve 2014 ve 2015 sezonunun çoğunu kaçırmasına neden oldu.

BNP Paribas Open zaferiyle ilgili olarak "Bu ana inanamıyorum" dedi. "Her zaman geçmişte bilek problemlerimi düzeltmek için neler yaptığımı düşünürüm.

"Düzelttim, yeniden tenis oynuyorum ve şampiyonluklar kazanıyorum, dolayısıyla kutlayacak çok şeyim var ve bu kupa da onlardan biri."

2018'in geri kalanında kendisinden ne beklediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bilmiyorum, sadece kendi yolumda ilerliyorum ve tenis seviyemden çok memnunum.

"Kendimi ve turu şaşırtmaya devam edeceğim ve neler yapabileceğimi göreceğim için heyecanlıyım."

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Hayal Kırıklığına Uğramış Federer

Arjantinli oyuncunun alamet-i farikası olan forehand'i, sıkı geçen ilk sette kontrolü ele geçirmesine yardımcı oldu ve sonunda 34 dakikada 6-4 kazandı.

İkinci set daha da çekişmeli geçti ve zaman zaman on yıl önce ikili arasındaki maçları süsleyen türden bir kaliteyle süslendi.

Del Potro'nun ustalıkla kovaladığı bir Federer drop shot'ını, Arjantinli'nin bir lob ve ardından bir hotdog'u takip etti. 36 yaşındaki oyuncunun iki voleybolu daha muhteşem bir puana son verdi ve seyirciyi ayağa kaldırdı.

On iki oyun sonunda ikiliyi ayıracak bir şey kalmayınca set eşitlik bozmaya gitti ve Federer, Del Potro'nun servis karşılaması uzun sürünce 7-5'te zaferi kutladı.

Ancak kutlamaları kısa sürdü. Del Potro'nun itirazı İsviçreli oyuncunun servisinin dışarı düştüğünü gösterdi ve Federer'in ikinci servisinin bir metreden daha uzun düşmesi üzerine sinirlenen Federer hakeme çıkıştı.

Ardından Del Potro kaçırdığı fırsatın pişmanlığını yaşadı ve maç sayısında kazanmaya giderken genellikle güvenilir olan forehand'ini fileye gönderdi.

Federer de hatasının bedelini ödetti ve takip eden iki puanı kazanarak maçı üçüncü ve karar setine taşıdı.

Federer serviste 40-15 öndeyken ve bir önceki oyunda Del Potro'yu kırarak 5-4 öne geçmişken, puanları belirleyen yine Arjantinli'nin büyük forehand'i oldu ve skoru ikide eşitledi.

Del Potro üçüncü bir maç puanı kurtardı ve yumuşak bir vuruşla topu çizgiden geçirdi, ardından da ezici bir forehand winner'ı ile genelde zarif olan Federer umutsuzca dip çizgisinde çırpınmaya başladı.

Del Potro karar eşitliğini domine etmeye devam etti ve 7-2 kazanarak ilk Masters 1000 şampiyonluğunu elde etti.

Federer üç maç puanını serviste harcadığı için hayal kırıklığına uğradı, ancak yaralarını sarmak ve Çarşamba günü Miami'de başlayacak bir başka Masters 1000 etkinliğiyle yoluna hızla devam etmek zorunda kalacak.

Federer orada da son şampiyon.

ATP'ye verdiği demeçte, "Zor anlarda pozitif kalmanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum," dedi. "Çünkü kariyerinizde ya da bir insan olarak her zaman inişler ve çıkışlar yaşayacaksınız. Her gün güneşli değil.

"Böyle bir fırsatın kaçmasına izin verdiğim için kendimi hayal kırıklığına uğramış hissediyorum.

"40-15 servis atarken, muhtemelen kazandığım herhangi bir maç - istatistik nedir bilmiyorum - yüzde 90 küsur.

"Dediğiniz gibi bu biraz canımı yakmalı. Asıl soru ne kadar süreceği? Uzun sürmeyecek ama böyle harika bir maçtan bahsederken, orada olmama rağmen kaybetmek hayal kırıklığı yaratıyor.

"Açıkçası bunun üzerinde durmak için çok fazla zaman yok. Dediğim gibi, Juan Martin için mutluyum. Zor bir maçtı. Yine de burada iyi bir hafta geçirdim. Günün sonunda hala olumlu şeyler görüyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com